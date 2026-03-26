Fußball heute WM 2026 playoffs Aufstellungen – 1:0 – Wer überträgt Länderspiel Slowakei – Kosovo im TV?

Die Begegnung im WM-Quali-Halbfinale zwischen Slowakei und Kosovo wird in Deutschland exklusiv bei DAZN Deutschland live übertragen. Fußball heute WM playoffs: Am Donnerstag, 26.03.2026, um 20:45 Uhr treffen die beiden Nations im Stadion Tehelné pole in Bratislava aufeinander. Sportlich steht ein offenes Duell an, in dem die Slowakei als leichter Favorit gilt, während Kosovo mit Stabilität und Konterstärke anreist. Für Zuschauer in Deutschland ist DAZN damit die zentrale Anlaufstelle, wenn sie das Spiel live verfolgen wollen. Der Gewinner dieses Spiels wird nächste Woche gegen die Türkei antreten müssen!

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Übertragung: Wer zeigt Slowakei – Kosovo (26.03.2026) im Free-TV/Stream?

Das WM-Quali. Europa Halbfinale zwischen der Slowakei und Kosovo wird in Deutschland live bei DAZN Deutschland übertragen. Fans können das Spiel damit auf DAZN sehen, sodass heute Fußball live auf DAZN zu verfolgen ist. Datum und Anstoß: Donnerstag, 26.03.2026, 20:45. Bewerb: WM-Quali. Europa, Spieltag: Playoffs Halbfinale; Austragungsort ist das Stadion Tehelné pole in Bratislava.

Weltmeisterschaften Quali Europa Slowakei - - Kosovo

WM 2026 Qualifikation in Europa - Playoffs Halbfinale | | - 20:45 Slowakei S N S S N - : - Kosovo S U S S U 1 M. Dúbravka 16 D. Hancko 5 A. Obert 3 D. Vavro 4 M. Valjent 8 O. Duda 22 S. Lobotka 21 Matúš Bero 17 L. Haraslin 15 D. Strelec 18 L. Sauer 1 A. Murić 19 D. Gallapeni 21 A. Hajdari 13 K. Hajrizi 5 L. Dellova 8 F. Muslija 6 E. Rexhbeçaj 20 V. Hodža 15 M. Vojvoda 18 Vedat Muriqi 11 F. Asllani

Liveticker heute Abend Slowakei – Kosovo

21:05 Uhr Slowakei führt 1:0 1:0 für die Slowakei durch Martin Valjent! Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

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12:00 Uhr Es wird spannend heute Abend! Die Begegnung im WM-Quali-Halbfinale zwischen Slowakei und Kosovo wird in Deutschland exklusiv bei DAZN Deutschland live übertragen. Fußball heute WM playoffs: Am Donnerstag, 26.03.2026, um 20:45 Uhr treffen die beiden Nations im Stadion Tehelné pole in Bratislava aufeinander. Sportlich steht ein offenes Duell an, in dem die Slowakei als leichter Favorit gilt, während Kosovo mit Stabilität und Konterstärke anreist. Für Zuschauer in Deutschland ist DAZN damit die zentrale Anlaufstelle, wenn sie das Spiel live verfolgen wollen.

Aktuelle Form der Slowakei und Kosovo – Weg in die Playoffs

Die Slowakei erreichte in ihrer Qualifikationsgruppe den 2. Tabellenplatz mit 12 Punkten und sicherte sich damit einen Platz in den Playoffs. Unter Trainer Francesco Calzona zeigte die Mannschaft in den letzten fünf Spielen drei Siege und zwei Niederlagen; zuletzt gab es eine deutliche 0:6-Auswärtsniederlage gegen Deutschland. Trotz dieses Rückschlags bleibt die Slowakei beim Heimspiel in Bratislava Favorit, auch wenn Fragen zur Stabilität in der Defensive und zum Spielaufbau bestehen.

Kosovo beendete seine Gruppe ebenfalls auf dem zweiten Rang mit 11 Punkten und zog ebenso in die Playoffs ein. Unter Franco Foda präsentierte sich Kosovo in guter Form: in den letzten fünf Partien drei Siege und zwei Unentschieden, zuletzt ein 1:1 gegen die Schweiz. Diese Serie macht Kosovo zu einem unangenehmen Gegner, der in Bratislava defensiv kompakt auftritt und bei Kontern gefährlich werden kann.

Da es sich um das Halbfinale von Playoff-Pfad C handelt, wäre der mögliche Playoff-Final-Gegner für den Sieger aus Slowakei vs. Kosovo der Gewinner der Partie Türkei gegen Rumänien.

Direkter Vergleich: Premiere zwischen Slowakei und Kosovo

Zwischen der Slowakei und Kosovo gibt es bisher keine dokumentierten direkten Duelle; es handelt sich um eine Premiere auf diesem Niveau. Somit gibt es keine historische Bilanz, auf die man zurückgreifen könnte. Beide Teams schreiben Fußball-Geschichte, wenn sie erstmals in einem offiziellen Länderspiel aufeinandertreffen, und Fans dürfen gespannt sein, wie sich das Duell taktisch und spielerisch entwickelt.

Weitere taktische und personelle Aspekte

Die Slowakei wird voraussichtlich offensiv beginnen und das Stadion Tehelné pole als Heimvorteil nutzen, doch die schwere Niederlage gegen Deutschland hat Fragen zur Defensive aufgeworfen. Trainer Francesco Calzona muss personell und taktisch reagieren, um Stabilität zurückzubringen; Maßgaben für Ballbesitz, Kompaktheit und das Verhindern von Großchancen werden im Spielverlauf entscheidend sein. Darüber hinaus wird die Abstimmung bei Standards und das Verhalten bei Umschaltmomenten genau beobachtet.

Kosovo dagegen tritt als kompaktes, konterstarkes Team auf. Franco Foda dürfte vor allem auf geordnete Defensive und schnelles Umschaltspiel setzen. Die Balance zwischen Defensivdisziplin und der Fähigkeit, bei Standards oder Flanken Gefahr zu erzeugen, wird entscheidend sein; zudem spielt die Disziplin des Kollektivs gegen einzelne individuelle Aktionen eine große Rolle, wenn es darum geht, Räume zu schließen und selbst gefährliche Konter zu starten.

Übertragungshinweis und Bedeutung des Spiels

Die Übertragung des Spiels in Deutschland erfolgt exklusiv über DAZN Deutschland, was für Abonnenten die einfachste Möglichkeit ist, das Halbfinale live zu verfolgen. Für Unentschlossene lohnt sich ein Blick auf unsere Übersichtsseite für Fußball Live-Übertragungen im Fernsehen, wenn du dich noch einmal informieren willst, wer überträgt heute live Fußball. Sportlich ist die Begegnung offen: Die Slowakei gilt als leichter Favorit, doch Kosovo bringt Form und Stabilität mit — ein enges, intensives Duell um den Einzug ins Playoff-Finale steht zu erwarten.

WM-Qualifikation 2026: Beide Teams spielen um die Chance, sich einen Platz bei der Weltmeisterschaft zu erkämpfen; der Sieger dieses Pfads darf zur Fußball-WM 2026 fahren, sofern er im Playoff-Finale den Finalgegner aus Türkei vs. Rumänien bezwingt.