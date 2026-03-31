Fußball heute WM 2026 Playoffs live: Wer gewinnt Länderspiel Tschechien vs Dänemark?

Showdown im Kampf um das letzte Ticket für die WM 2026: Heute am Dienstagabend, dem 31. März um 20:45 Uhr, trifft im Playoff Pfad D Tschechien auf Dänemark. Die Partie entscheidet über das letzte WM-Ticket und verspricht Spannung, denn während Dänemark nach einem souveränen 4:0-Erfolg über Nordmazedonien entspannt ins Finale einzog, musste Tschechien bis zuletzt zittern. Die Tschechen setzten sich erst im Elfmeterschießen gegen Irland durch – der 43. der FIFA-Weltrangliste darf weiter von der WM-Endrunde träumen. Alle Hintergrundinfos, Statistiken und den passenden CZE-DEN-Wett-Tipp gibt es in unserer ausführlichen Match-Vorschau. Der Gewinner dieses WM Playoffs spielt dann bei der WM 2026 Endrunde in der Gruppe A gegen Gastgeber Mexiko, Südkorea und Südafrika.

Wer überträgt Tschechien – Dänemark live im TV?

Dänemark auswärts Favorit – Tschechien will überraschen!

Anhand der Quoten der besten Wettanbieter ist klar erkennbar, dass Dänemark als Favorit gehandelt wird. Dennoch ist die Ausgangslage alles andere als eindeutig: Mit Quoten um die 2,0 ist ein Auswärtssieg keineswegs sicher. Statistisch liegt die Chance auf einen dänischen Sieg bei etwa 50 %, was zugleich bedeutet, dass ein Unentschieden oder der Erfolg der Gastgeber ebenfalls wahrscheinlich ist.

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Liveticker heute WM Qualifikation & WM Playoffs

10:00 Uhr 4 Spiele, 4 WM-Teilnehmer, 4 Enttäuschungen – Wer fährt zur Fußball WM 2026? Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Im Halbfinale gegen Nordmazedonien überzeugten die Dänen vor heimischer Kulisse, erspielten sich zahlreiche Chancen und erzielten insgesamt vier Tore – darunter drei Treffer innerhalb von zehn Minuten nach der Pause. Die Dänen scheinen spielerisch und in puncto individueller Klasse leicht im Vorteil, weshalb die Buchmacher die Gäste vorne sehen.

Direkten Duelle & Aktuelle Verfassung – Dänemark vs. Tschechien

Die beiden Teams trafen bisher 23 Mal aufeinander, und die Gesamtbilanz spricht für Tschechien: Zwölf Siege stehen sieben Unentschieden und vier Erfolgen Dänemarks gegenüber. Interessant ist jedoch, dass die Tschechen in den letzten fünf Aufeinandertreffen nur einmal gewinnen konnten.

Weltmeisterschaften Quali Europa Tschechien - - Dänemark Europameisterschaften Tschechien 1 2 Dänemark

Im EM-Viertelfinale 2021 triumphierte Dänemark; zuvor gab es zwei Unentschieden und einen weiteren Sieg der Skandinavier. Die aktuelle Form liest sich also zugunsten der Dänen und auch für das bevorstehende Playoff-Finale sehen wir die Gäste leicht vorne. Die Tschechen bewiesen zwar große Moral gegen Irland, doch spielerisch und in puncto individueller Qualität scheint Dänemark überlegen – eine Einschätzung, die auch die Buchmacher teilen.

Die Tschechen zeigten im WM 2026 Playoff Halbfinale gegen Irland großes Kämpferherz: Nach einem 0:2-Rückstand nach nur 20 Minuten schlug Patrik Schick per Elfmeter zurück, ehe Ladislav Krejci das Team in die Verlängerung rettete. Dort dominierten zunächst die Tschechen, in der zweiten Hälfte der Verlängerung hatten die Iren mehr Ballbesitz.

Im entscheidenden Elfmeterschießen schien das irische Team bereits auf der Siegerstraße, vergab jedoch die letzten beiden Schüsse – Tschechien gewann mit 4:3 und darf weiter von der Teilnahme an der WM träumen. Der Sieg im Elfmeterschießen war der knappe, aber entscheidende Weg ins Finale für das Team aus der Republik.

Fußball heute: Wer überträgt das Länderspiel Tschechien gegen Dänemark im Free TV?

Das WM 2026 Playoff Spiel zwischen Tschechien gegen Dänemark wird lediglich im kostenpflichtigen Pay-TV Sender Dazn gezeigt. Ab 20:15 Uhr geht es los, der Anstoß ist um 20:45 Uhr.

Wett Tipps zum Playoff-Finale

Mit folgenden Dänemark Tschechien WM 2026 Wetten rüsten wir euch nun für die anstehenden 90 Minuten in Prag:

Dänemark gewinnt – Das dänische Team hat bereits im Halbfinale gezeigt, dass es in entscheidenden Momenten die nötige Leistung abrufen kann. Mit Spielern wie Damsgaard, Froholdt und Hojlund verfügt man zudem über enorme individuelle Qualität, die nun den Ausschlag geben dürfte, um sich per Playoff den Traum von der WM 2026 zu sichern. Die Quoten bei diesem Tipp liegen im niedrigen 2er Bereich – ein starker Deal, wie wir finden.

Beide Teams treffen – Ja – Wir erwarten ein Duell auf Augenhöhe, in dem beide Mannschaften offensiv Akzente setzen. Sowohl Dänemark als auch Tschechien haben gefährliche Spieler in der Offensive – Tore auf beiden Seiten sind daher sehr wahrscheinlich.

Über 2,5 Treffer – Passend zum vorherigen Tipp ist auch dieser Wettmarkt besonders reizvoll. Wir rechnen nicht damit, dass beide Teams vorsichtig abwartend agieren. Vielmehr dürfte das Spiel von Beginn an lebhaft hin und her gehen, sodass nach 90 Minuten mit mehr als zwei Toren zu rechnen ist.