Fußball heute WM 2026 Playoffs live: Wer gewinnt Länderspiel Schweden – Polen?

Im Alleingang schoss Arsenals-Goalgetter Viktor Gyökeres die Schweden ins WM 2026 Playoff-Finale und damit zum Entscheidungsspiel um das Ticket zur Weltmeisterschaft in Nordamerika gegen Polen. Nach dem 3:1-Erfolg im Halbfinale über die Ukraine treffen die Skandinavier am 31. März um 20:45 Uhr vor heimischer Kulisse auf Polen. Für Schweden steht bei einem Sieg die dreizehnte Teilnahme an einer WM-Endrunde auf dem Spiel, während Polen bereits neunmal an Weltmeisterschaften teilgenommen hat und mit Robert Lewandowski noch eine letzte Chance auf Nordamerika sucht. Polen siegte mit 2:1 gegen Albanien, tat sich aber lange schwer. Fußballfans vor allem in Schweden und Polen richten nun den Blick auf das Duell Schweden vs Polen – ein WM 2026 Playoff, das über ein Sommermärchen oder eine Fortsetzung des Wartens auf die WM entscheiden kann. Der Gewinner dieses WM Playoffs spielt dann bei der WM 2026 Endrunde in der Gruppe B gegen Gastgeber Kanada, WM 2022 Gastgeber Katar und der Schweiz.

Ausgangslage: Spannender Fight um das WM-Ticket, Schweden leicht zu favorisieren

Nach einem enttäuschenden Länderspieljahr 2025, in dem dem schwedischen Nationalteam kein einziger Pflichtspielsieg gelang, zeigte das Team von Trainer Graham Potter zum Jahresauftakt gegen die Ukraine ein anderes Gesicht. Vor allem Viktor Gyökeres unterstrich im Playoff-Halbfinale seine Goalgetter-Qualitäten und sorgte mit seinen drei Treffern für klare Verhältnisse. Damit stehen die Skandinavier nur noch ein Spiel von einer WM-Teilnahme in diesem Sommer entfernt.

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Gleiches gilt für Polen: Auch Lewandowski und Co. mussten bei der Winter-WM 2022 zuhause bleiben, und so möchte der 39-jährige Barça-Stürmer noch einmal bei einem Großereignis für sein Land auflaufen. In der WM-Qualifikation zeigte Polen im Herbst starke Leistungen und kämpfte mit den Niederlanden um den ersten Tabellenplatz. Schlussendlich war eine Niederlage gegen Finnland für das Nicht-Erreichen eines direkten Startplatzes in Nordamerika ausschlaggebend. In den Playoffs lebt allerdings die Chance, noch auf den WM-Zug aufzuspringen weiter: So gelang der Elf von Trainer Jan Urban ein knapper 2:1-Erfolg über Albanien und nun hat man am Dienstag alles in der eigenen Hand.

Fußball heute: Wer überträgt das Länderspiel Schweden gegen Polen im Free TV?

Das WM 2026 Playoff Spiel zwischen Schweden und Polen wird lediglich im kostenpflichtigen Pay-TV Sender Dazn gezeigt. Ab 20:15 Uhr geht es los, der Anstoß ist um 20:45 Uhr.

Schweden vs. Polen Quoten im Vergleich

Die Quoten der Sportwetten Anbieter zeigen, dass das Spiel auf ein knappes Rennen um die WM-Teilnahme hinauslaufen wird. Dabei wird Schweden mit einer Quote von rund 2,00 auf einen Sieg nach 90 Minuten leicht favorisiert, was unter anderem dem Heimvorteil sowie der individuellen Qualität geschuldet ist. Ein Tipp auf Polen oder eine Wette auf ein Unentschieden würde hingegen attraktive Quoten im Bereich von 3,60 einbringen. In den vergangenen direkten Duellen hatten die Schweden meist die Nase vorn; beim letzten Aufeinandertreffen im Sommer 2022 setzte sich Polen jedoch souverän mit 2:0 durch. In den sechs Begegnungen vor diesem Match gingen die Skandinavier jedoch immer als Sieger vom Platz.

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Schweden – Polen Sportwetten Tipp

Beide Teams Treffen: Ja – Am Dienstagabend erwarten wir vor allem ein torreiches Spiel. Im Rampenlicht stehen dabei zwei Neuner: Auf der Seite der Schweden stürmt mit Arsenals-Goalgetter Victor Gyökeres eine richtige Maschine, auf der anderen steht Routinier Lewandowski, der sein 165. Länderspiel für Polen bestreiten wird. Während beide Mannschaften offensiv auch abseits der beiden Superstars stark aufgestellt sind, zeigte sich sowohl die schwedische als auch die weiß-rote Hintermannschaft in der jüngsten Vergangenheit alles andere als einwandfrei. Dadurch erscheint ein Tipp, dass auf beiden Seiten mindestens ein Tor fallen wird, äußerst attraktiv.

Schweden Sieg: Obwohl das vergangene Länderspieljahr für die Skandinavier von Verletzungspech und Niederlagen geprägt war, zeigte Schweden gegen die Ukraine, welches Potenzial in der Mannschaft schlummert. Polen präsentierte daheim gegen Albanien hingegen eine durchwachsene Leistung. Vor allem in der Breite ist der Kader der Schweden besser aufgestellt, dazu kommt noch der Heimvorteil, sodass wir auf einen Sieg nach 90 Minuten der Potter-Elf tippen.