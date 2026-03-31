Fußball heute WM 2026 Playoffs live im TV: Wer gewinnt Länderspiel Kosovo – Türkei?

Ein Spiel trennt Kosovo vom ganz großen Traum: Mit einem furiosen 4:3 gegen die Slowakei hat das Team von Franco Foda das Tor zur WM 2026 weit aufgestoßen. Nun kommt es im Fußball heute WM 2026 Playoffs-Showdown zum Duell Kosovo vs Türkei — die Türkei behauptete sich knapp gegen Rumänien und will endlich zurück auf die große Bühne. Sensation oder Pflichtsieg? Wir analysieren Quoten, Formkurven, expected goals und mögliche Kosovo Türkei Tipps vor dem alles entscheidenden Finalspiel. Der Gewinner dieses WM Playoffs spielt dann bei der WM 2026 Endrunde in der Gruppe D gegen Gastgeber USA, Paraguay und Australien.

Kosovo vor dem ganz großen Traum

Ein Sieg trennt Kosovo von der Teilnahme an der WM 2026: Der furiose 4:3-Erfolg über die Slowakei im Playoff-Halbfinale katapultierte die Foda-Elf ins Finale. Franco Foda hat sein Team damit in eine Position gebracht, in der ein einziger Sieg die bisher größte Reise in der jungen Verbandsgeschichte ermöglichen würde. Die Kosovaren gehen als Gastgeber in das Entscheidungsspiel und tragen dadurch zusätzliches Momentum und Heimvorteil in die Partie.

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10:00 Uhr 4 Spiele, 4 WM-Teilnehmer, 4 Enttäuschungen – Wer fährt zur Fußball WM 2026?

Kosovo Türkei Quoten: Gäste Favorit, aber gewarnt

Ein erster Blick auf die Kosovo Türkei Quoten der Buchmacher aus unserem Wettanbieter Vergleich macht die Rollenverteilung de facto eindeutig: Die Türkei geht als klarer Favorit in die Partie. Dennoch ist die Ausgangslage komplexer, als es die Quoten suggerieren. Die Mannschaft von Vincenzo Montella offenbarte im WM Playoff-Halbfinale teils erhebliche Probleme gegen Nordmazedonien, das defensiv eine starke Leistung zeigte.

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Trotz dominanter 68 % Ballbesitz fehlte es der Türkei an Durchschlagskraft im letzten Drittel; die expected-goals-Werte lagen bei lediglich 0,88 gegenüber 0,66, was verdeutlicht, dass viele Angriffe zwar kontrolliert ausgespielt wurden, aber kaum hochqualitative Chancen kreiert wurden. Vor diesem Hintergrund wäre ein Remis nach 90 Minuten also durchaus im Bereich des Möglichen gelegen.

Hinzu kommt ein psychologischer Faktor: Der Druck liegt klar auf Seiten der Türken, die ihre lange WM-Durststrecke (letzte Teilnahme 2002) unbedingt beenden wollen. Genau solche Konstellationen bergen erfahrungsgemäß Risiken – vor allem gegen einen Gegner, der befreit aufspielen kann und nur so vor Selbstvertrauen strotzt.

Kosovo: Selbstvertrauen, Torspektakel und taktische Disziplin

Der Kosovo geht mit breiter Brust in das alles entscheidende Heimspiel: Der spektakuläre Erfolg gegen die Slowakei hat eindrucksvoll gezeigt, dass das Team auch als Außenseiter in der Lage ist, Spiele an sich zu reißen und in entscheidenden Momenten zuzuschlagen. Diese Mischung aus Momentum, Selbstvertrauen und taktischer Disziplin könnte sich auch gegen die favorisierte Türkei als entscheidender Faktor erweisen.

Weltmeisterschaften Quali Europa Kosovo - - Türkei Weltmeisterschaften Quali Europa Kosovo 1 4 Türkei Weltmeisterschaften Quali Europa Türkei 2 0 Kosovo

Spielverlauf, Mut zum Risiko und psychologische Vorteile nach einem Torfestival sind Aspekte, die Kosovo nun in die Waagschale werfen kann. Die Kosovaren haben bewiesen, dass sie in der Lage sind, Großchancen zu verwerten und in offenen Spielen bestehen zu können.

Fußball heute: Wer überträgt das Länderspiel der Türkei und dem Kosovo im Free TV?

Das WM 2026 Playoff Spiel zwischen Kosovo und Türkei wird lediglich im kostenpflichtigen Pay-TV Sender Dazn gezeigt. Ab 20:15 Uhr geht es los, der Anstoß ist um 20:45 Uhr.

Kosovo vs Türkei Wett Tipps

Auch wenn die Quoten der Buchmacher einen klaren Favoriten ausweisen, erwarten wir ein enges und umkämpftes Duell. Viel spricht dafür, dass sich die Partie über die reguläre Spielzeit hinaus zieht, da beide Teams mit zunehmender Spieldauer vorsichtiger agieren dürften. Das Risiko wird minimiert, Fehler sollen vermieden werden – niemand will den entscheidenden Moment herschenken.

Ein Unentschieden liegt daher nahe, auch wenn ein Tipp auf das „X“ naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet ist. Taktische Disziplin, Ballbesitzmanagement und die Frage, welche Mannschaft in der Schlussphase die besseren Nerven behält, werden entscheidend sein.

Leistungen und Ergebnisse in der Gruppenphase

Der Kosovo, 78. der FIFA-Weltrangliste, traf in Gruppe D auf die Schweiz, Slowenien und Schweden und sammelte in sechs Spielen drei Siege, zwei Remis und eine Niederlage – insgesamt elf Punkte. Auswärts setzte sich die Foda-Elf gegen Schweden (zweimal) und Slowenien durch, zu Hause gab es ein Remis gegen Slowenien sowie gegen die Schweiz. Mit einem Torverhältnis von 6:5 präsentierte sich das Team meist zurückhaltend, nur beim 0:4 gegen die Eidgenossen fielen mehr als 2,5 Tore. Umso überraschender war das Torspektakel im Playoff-Halbfinale gegen die Slowakei, das die Kosovaren ins Finale katapultierte.

Die Türkei, 23., dominierte Gruppe E mit 14 Punkten aus vier Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage. Gegner waren Spanien, Georgien und Bulgarien. Hakan Çalhanoğlu und Co. erzielten beeindruckende 17 Tore – die Hälfte der zwölf Gegentreffer kassierte man jedoch beim 0:6-Heimdebakel gegen Spanien. Nun peilen die Türken erstmals seit 2002 wieder die WM-Endrunde an. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sie jedoch erst die unangenehme Hürde Kosovo meistern, das als Außenseiter für jede Überraschung gut ist.

Ausblick: Der Sieger fährt zur Endrunde

Der Sieger der Partie fährt zur Endrunde und trifft dort in WM Gruppe D auf Gastgeber USA, Paraguay und Australien.