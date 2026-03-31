Fußball heute WM 2026 Playoffs – Wer gewinnt Länderspiel Bosnien gegen Italien?

Die Halbfinals der WM Playoffs 2026 sind entschieden: Im Pfad A stehen Italien und Bosnien im Playoff-Finale und braucht nur noch einen Sieg, um das Ticket zur WM 2026 in Nordamerika zu buchen. Die Squadra Azzurra setzte sich im Heimspiel gegen Nordirland mit 2:0 durch, während Bosnien nach einem 1:1 gegen Wales im Elfmeterschießen das Halbfinale gewann. Im Finale trifft die Mannschaft von Gennaro Gattuso auf das Team von Sergej Barbarez; für Bosniens Rekordtorschützen Edin Dzeko wäre eine erfolgreiche Qualifikation das letzte Großereignis. Anstoß der Entscheidungspartie ist heute am Dienstag, dem 31. März, um 20:45 Uhr im Billino Polje Stadion in Zenica. Der Gewinner dieses WM Playoffs spielt dann bei der WM 2026 Endrunde in der Gruppe B gegen Gastgeber Kanada, WM 2022 Gastgeber Katar und der Schweiz.

Fußball heute Wm Qualifikation: Wer überträgt Bosnien – Italien live im TV?

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Ausgangslage: Italien mit Favorittenrolle, kann Bosnien vor heimischer Kulisse überraschen?

Zwölf Jahre ist es her, dass das bosnische Nationalteam das erste und einzige Mal bei einer WM-Endrunde mit dabei war. Jetzt gilt es für Edin Džeko und Co., nur noch eine Hürde zu überwinden, um den Traum einer weiteren WM-Teilnahme zu erfüllen. Dennoch geht Bosnien offiziell als Außenseiter ins Finale, obwohl sich das Blatt im Hexenkessel Bilino Polje gegen den Favoriten schnell wenden könnte.

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WM 2026 Trikots von Italien, Türkei, Polen & den anderen WM-Playoff Nationen

Liveticker heute WM Qualifikation & WM Playoffs

16:40 Uhr Welche Gewinner spielen in welcher WM-Gruppe? Vier Teilnehmer aus Europa werden gesucht: In der WM Gruppe A wird Tschechien oder Dänemark eingereiht, in der Wm Gruppe B werden Bosnien oder Italien spielen. WM Gruppe D warten auf den Kosovo oder die Türkei und in der WM Gruppe F werden Schweden oder Polen spielen.

10:00 Uhr 4 Spiele, 4 WM-Teilnehmer, 4 Enttäuschungen – Wer fährt zur Fußball WM 2026?

Auf Italien lastet erheblicher Druck: Nach dem Verpassen der letzten beiden WM-Endrunden machte sich einiges an Unruhe bei der Squadra Azzurra bemerkbar, und auch bei der EM 2024 war für Barella und Co. bereits im Achtelfinale Endstation. Gleichzeitig zeigte sich das italienische Nationalteam in den vergangenen Jahren weit entfernt von einer Übermannschaft; der einstige Status als Top-Nation ist laut Beobachtern längst dahin geschmolzen. Genau diese Entwicklung könnte Bosnien mit dem Rückhalt der heimischen Fans und taktischem Fokus auf Defensive und Konter für sich nutzen.

Fußball heute: Wer überträgt das Länderspiel Bosnien gegen Italien im Free TV?

Das WM 2026 Playoff Spiel zwischen Bosnien und Italien wird lediglich im kostenpflichtigen Pay-TV Sender Dazn gezeigt. Ab 20:15 Uhr geht es los, der Anstoß ist um 20:45 Uhr.

Bosnien vs. Italien im Vergleich

Den Quoten der besten Wettanbieter zufolge geht die Heimmannschaft von Barbarez als klarer Underdog in das Finalspiel um das WM-Ticket. Die Quote auf einen Sieg des bosnischen Nationalteams liegt trotz Heimvorteils bei 6,70, ein Tipp auf einen Sieg der Italiener bringt 1,60, während eine Wette auf ein Unentschieden nach 90 Minuten mit 3,70 quotiert ist.

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Die vergangenen direkten Duelle sprechen eine deutliche Sprache: Abgesehen von einem 1:1-Remis in der Nations League 2020 gingen vier der fünf letzten Aufeinandertreffen an die Italiener. Bosnien steht in der Länderspiel-Historie lediglich ein Sieg über die Squadra Azzurra zu Buche, dieser gelang in einem Freundschaftsspiel im Jahr 1996 mit 2:1.

WM Trikots Bosnien gegen Italien

Italien wechselte vor einem Jahr von Puma und läuft nun in adidas Trikots auf. Die Heimtrikots sin blau, die Awaytrikots weiß, so kennt man die Trikots von Italien.

Bosnien als sehr kleine Fußballnation hat den Ausrüster Kelme, den man bei uns eher nicht kennt. 2022 waren sie noch bei adidas. Dabei sind die Heimtrikots blau und die Awaytrikot kommen in weiß daher. Zu kaufen gibt es die Trikots in Deutschland nicht.

Das sind die Italientrikots von Adidas

Bosnien – Italien Sportwetten Tipp

Tipp: Unter 2,5 Tore – Sowohl Italien als auch die bosnische Nationalmannschaft legen großen Wert auf eine souveräne Defensive. In der Offensive besitzen beide Teams zwar Qualitäten, doch bevorzugen sie häufig eine Konterstrategie und lassen den Gegner das Spiel machen. Deswegen ist zu erwarten, dass das Dienstagabend-Spiel kein Torfestival wird und weniger als 2,5 Tore nach 90 Minuten fallen könnten.

Tipp: Doppelte Chance 1X – Trotz des am Ende souveränen 2:0-Erfolgs gegen Nordirland war der Auftritt der Italiener im Playoff-Halbfinale alles andere als eine Glanzleistung. Lange Zeit tat man sich schwer, gegen die Briten gute Chancen zu kreieren, und erst der Befreiungsschuss von Tonalli brachte die Entscheidung; zuvor wirkte die Mannschaft teilweise verunsichert. Wir vermuten, dass ohne ein frühes Tor Nervosität bei der Gattuso-Elf spürbar wird, zumal die Italiener diesmal nicht das heimische Publikum im Rücken haben und in einem blau-gelben Fahnenmeer auf einen unangenehmen Gegner treffen. Daher glauben wir, dass für Edin Dzeko am Dienstagabend einiges möglich ist und zumindest ein Unentschieden nach 90 Minuten drin sein könnte.