WM 2026 Playoffs mit Italien – Wieder eine Fußball-WM ohne die Squadra Azzurra?

Ganz Italien bangt erneut um die Fußball WM 2026 Teilnahme: In den WM 2026 Playoffs mit Italien lastet ein enormer Druck auf der Squadra Azzurra vor dem entscheidenden WM 2026 Playoff-Spiel gegen Nordirland um eines der letzten 6 WM-Tickets. Italien bibbert vor dem ersten Showdown, Nationaltrainer Gennaro Gattuso spricht von einer spürbaren Anspannung im Team. Für den viermaligen Weltmeister steht viel auf dem Spiel — und nur ein Sieg genügt, um den Weg Richtung Nordamerika offen zu halten. „Nur wer kein Blut in den Adern hat, würde ihn nicht spüren“, sagt Gattuso mit Blick auf die Playoffs. Am Donnerstag um 20:45 Uhr hat man eine Chance auf eine WM-Ticket, zumindest die halbe Miete: Danach müsste man gegen den Gewinner Wales gegen Bosnien spielen. Machbar? Klar! Aber warum steht Italien eigentlich in den WM 2026 Playoffs?

Massiver Druck vor den Playoffs

Aus dem Spielort Bergamo wird deutlich: Die Erwartungen und die Nervosität sind immens. Der Nationaltrainer der Squadra Azzurra betont in der Presserunde eindringlich, dass die Belastung für Spieler und Stab deutlich spürbar sei. „Nur wer kein Blut in den Adern hat, würde ihn nicht spüren“, sagt Gattuso.

Gleichzeitig versucht der Übungsleiter, die Mannschaft zu beruhigen und zu fokussieren. Er verlangt klare Köpfe und maximale Einsatzbereitschaft für das anstehende Showdown-Spiel.

Wer überträgt das WM 2026 Playoff Italien gegen Nordirland im TV & Livestream?

Das spannende WM 2026 Playoff Spiel zwischen Italien und Nordirland wird in Deutschland nur bei DAZN gezeigt. Um 20:45 Uhr ist Anstoß in Bergamo, DAZN beginnt ab 20:15 Uhr mit Vorberichten zum Spiel.

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Historie: Schon zwei verpasste Weltmeisterschaften

Der Fußball-GAU droht der stolzen Nation: Italien hat die Weltmeisterschaften 2018 und 2022 bereits verpasst. Diese historische Serie lastet schwer auf dem Selbstverständnis der Tifosi, die Ikonen wie Giuseppe Meazza, Paolo Rossi und Gianluigi Buffon verehren.

Gattuso, einst der unverwüstliche Abräumer beim WM-Triumph 2006 in Deutschland, steht nun erneut vor der Herausforderung, das Team zurück auf die große Bühne zu führen. Die Erinnerung an den Titel 2006 macht die aktuelle Situation noch dramatischer.

Gegner, Termin und Weg ins Turnier

Im ersten Entscheidungsspiel trifft Italien an diesem Donnerstag auf Nordirland (20.45 Uhr/DAZN). Gattuso mahnt, dass es im Duell gegen Nordirland allein auf den Gegner ankomme: „Wir müssen auf den Platz und alles geben“, sagt der Trainer. Die beiden letzten Spiele gegeneinander fanden in der WM 2022 Quali statt: Italien gewann einmal 2:0, auswärts gab es nur ein 0:0.

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Nur mit einem Sieg gegen Nordirland kommt es am 31. März zu einem „Finale“ gegen den Sieger der Partie Wales gegen Bosnien und Herzegowina. Und nur der Sieger dieses Spiels fährt dann im Sommer zur XXL-WM und spielt dort in Gruppe B gegen die Co-Gastgeber Kanada, Katar und die Schweiz.

Stadionwahl: Bergamo statt Rom oder Mailand

Die Wahl des Stadions für die Partie gegen Nordirland macht die Nervosität deutlich: Die Azzurri spielen nicht in den großen Arenen von Rom oder Mailand, sondern im kleinen Bergamo. Gattuso begründet die Entscheidung taktisch und emotional: In einem größeren Stadion mit 50.000 bis 60.000 Zuschauern könne unter den Tifosi auf den Rängen „nach einer Weile Unzufriedenheit“ entstehen, „wenn es nicht gut läuft“.

Der Übungsleiter erinnert an seine persönlichen Erfahrungen: „In Bergamo, in meinem ersten Spiel als Trainer, haben sie uns zur Halbzeit applaudiert – obwohl es 0:0 stand.“ Damit verweist Gattuso auf die besondere Atmosphäre in Bergamo und hofft auf eine unterstützende Kulisse.

Kaderlage: Chiesa fällt aus — Toni fordert die Rückkehr zur WM

Ausgerechnet jetzt plagen einige Spieler Verletzungsprobleme: Angreifer Federico Chiesa — Europameister von 2021 — wird sicher ausfallen. Der Ausfall des Offensivspielers verschärft die personelle Situation der Azzurri kurz vor dem Playoff-Showdown.

Ex-Bayern-Star Luca Toni forderte bei DAZN eindringlich die Rückkehr Italiens zur Weltmeisterschaft: „Wir müssen unbedingt wieder an einer Weltmeisterschaft teilnehmen“, sagte Toni. Die Stimmung in der Mannschaft und die Personaldecke sind damit zusätzliche Faktoren vor dem Spiel.

Der Kader von Italien für das Länderspiel

Torhüter: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma, (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

Abwehr: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Mittelfeld: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

Sturm: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

Gattuso als Psychologe: Ruhe bewahren und Gefahr erkennen

Vor dem Anpfiff wird Gattuso weniger als Taktiktüftler denn als Psychologe gefordert sein. Der 48-Jährige betont die mentale Komponente: „Die Jungs müssen lockerer werden“, sagt er und macht deutlich, dass die Drucksituation vor allem eine Frage der Kopfes sei.

„Wir müssen einen klaren Kopf bewahren und die Gefahr erkennen. Unsere Schwäche ist, dass wir die Gefahr oft nicht erkennen“, erklärt der Trainer und appelliert an die Konzentration und Wachsamkeit seiner Spieler. Und deswegen bibbert ganz Italien schon wieder um die WM.