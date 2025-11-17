Fußball heute WM 2026 – Niederlande lösen WM-Ticket

Niederlande lösen souverän das WM-Ticket – Litauen chancenlos

Die Elftal hat die letzten Zweifel am Einzug zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 beseitigt. Mit einem klaren 4:0-Heimsieg gegen Litauen sicherten sich die Niederlande das Ticket für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko – zum zwölften Mal in der Verbandsgeschichte.

Klare Ausgangslage vor dem Anpfiff

Schon vor dem Spiel war klar: Viel durfte nicht mehr schiefgehen. Oranje hatte sich durch eine solide Gruppenphase bereits eine komfortable Ausgangsposition verschafft. Da Polen als direkter Verfolger ein deutlich schlechteres Torverhältnis aufwies, war der Einzug zur WM-Endrunde mehr als wahrscheinlich. Mit dem Pflichtsieg gegen Litauen machte das Team von Ronald Koeman den Gruppenerfolg endgültig perfekt.

Blitz-Doppelschlag entscheidet Partie früh

Den ersten Schritt zur Qualifikation erledigte Tijjani Reijnders bereits in der 16. Minute mit dem 1:0. Nach der Pause legten die Niederländer dann innerhalb weniger Minuten nach: Cody Gakpo traf per Elfmeter (58.), Xavi Simons erhöhte zwei Minuten später (60.), ehe Donyell Malen (62.) den Schlusspunkt setzte. Drei Treffer in fünf Minuten – Litauen war endgültig geschlagen.

Tabelle der WM 2026 Quali Gruppe G

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Niederlande S S S U S 8 6 2 0 27 4 23 20 2 Polen U S S U S 8 5 2 1 14 7 7 17 3 Finnland S N S N N 8 3 1 4 8 14 -6 10 4 Malta N U N S N 8 1 2 5 4 19 -15 5 5 Litauen U N N N N 8 0 3 5 6 15 -9 3 WM 2026 Qualifikation in Europa

Koemans Bilanz stimmt, Polen muss zittern

Der sechste Sieg im achten Spiel bedeutet den verdienten zweiten Platz in Gruppe G. Tabellenführer Frankreich war außer Reichweite, doch auch Platz zwei reicht zur direkten WM-Qualifikation. Die Polen um Robert Lewandowski müssen hingegen den Umweg über die Play-offs nehmen. Ihre letzte Chance auf ein WM-Ticket entscheidet sich in den Entscheidungsspielen – die Auslosung dafür steigt am Donnerstag in Zürich.

Oranje weiter Stammgast bei Weltturnieren

Für die Niederlande ist es die zwölfte WM-Teilnahme. In den letzten Jahrzehnten war die Elftal fast durchgehend auf der großen Bühne vertreten – nur 2002 und 2018 fehlte man. Auch dieses Mal gehören sie wieder zum erweiterten Favoritenkreis. Die WM-Endrunde findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 statt – dann erstmals mit 48 Teams.