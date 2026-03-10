Fußball heute & WM 2026 – Nagelsmann schaut hin: Rüdiger und Real vor Reifeprüfung

Antonio Rüdiger kehrt fit in die Startelf zurück und führt Real Madrid im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City an. Für den 33-Jährigen geht es nicht nur um den Einzug ins Viertelfinale, sondern auch um ein Bewerbungsschreiben an Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM 2026. Nagelsmann beobachtet Rüdigers Rolle als möglicher DFB-Abwehrchef genau – Leistung und Fitness entscheiden. Nach seinem tätlichen Angriff an einen Gegenspieler in La Liga, fordern nicht wenige die Suspendierung Rüdigers aus der Nationalmannschaft.

Nagelsmann und die DFB-Chefrolle von Rüdiger

Julian Nagelsmann hatte zuletzt im kicker betont, Rüdigers Position als Abwehrchef beim DFB sei „nicht in Stein gemeißelt“ und hänge „viel an seiner Leistung“. Rüdiger will genau diese Leistung auf der europäischen Bühne unter Beweis stellen. Vor den Oberschenkel- und Knieverletzungen 2025 und 2026 galt er international als unangefochtener Leader in der Innenverteidigung; nun zählt für Nagelsmann vor allem Stabilität in Eins-gegen-eins-Situationen und Robustheit im Zweikampf. Nachdem Rüdiger zuletzt wegen eines harten Zusammenpralls mit Diego Rico (Getafe) Schlagzeilen machte, bietet das Achtelfinal-Duell die Chance, Form und Führungspotenzial zu demonstrieren.

Champions League: Achtelfinal-Hinspiel gegen Manchester City

Real Madrid empfängt Manchester City im Achtelfinal-Hinspiel (21.00 Uhr/DAZN) – ein erneutes hochkarätiges Duell der beiden Klubs, die sich bereits mehrfach in K.o.-Runden begegnet sind. Rüdiger erinnert an seinen denkwürdigen Jubellauf nach dem verwandelten Elfmeter gegen City im April 2024, der Real ins Halbfinale schoss. Für dieses Wiedersehen meldete er sich wieder fit; am Sonntag hatte er noch mit dem Mannschaftstraining ausgesetzt, eine Woche nach seinem 33. Geburtstag aber steht er als Abwehrchef bereit. Citys Teammanager Pep Guardiola relativiert frühere Begegnungen und warnt vor Überbewertung vergangener Resultate, während City in der Liga zuletzt das Bernabeu-Stadion mit einem 2:1-Erfolg verlassen hatte.

Personalsituation bei Real: Ausfälle und Fragezeichen

Real muss gegen City auf mehrere Spieler verzichten: Jude Bellingham, Éder Militão, Rodrygo, Dani Ceballos und David Alaba fehlen, hinter dem Einsatz von Superstar Kylian Mbappé steht ein Fragezeichen. Die personellen Engpässe erhöhen die Bedeutung von Führungsspielern wie Rüdiger, die Defensivstabilität und Kopfballpräsenz liefern müssen. Arbeloas Mannschaft zeigte zuletzt in der Liga und im Pokal Schwächen; der Druck, taktisch kompakt aufzutreten und Fehler zu vermeiden, ist hoch. In einem K.o.-Duell entscheiden Konzentration und individuelle Zweikämpfe oft über den Spielverlauf.

Vertrag, Markt und mögliche Perspektiven für Rüdiger

Rüdigers Vertrag läuft im Sommer aus; laut Berichten haben der FC Arsenal und West Ham United Interesse signalisiert. In dieser Phase gewinnen Begriffe wie Vertragsdauer, Marktwert und Berater an Bedeutung, auch wenn zu Ablösesummen oder konkreten Verhandlungen derzeit keine Details vorliegen. Rüdiger selbst will sich auf die aktuelle Aufgabe konzentrieren und mit Real auf der großen Bühne glänzen, um sportliche Argumente für seine Zukunft im Klub und im DFB-Team zu liefern. Erst danach dürften Transferüberlegungen und mögliche Unterschriften wieder in den Vordergrund rücken.

Arbeloa unter Druck: Trainerfrage und Real-Ansprüche

Real-Trainer Álvaro Arbeloa steht nach schwächeren Auftritten und dem peinlichen Pokal-Aus bei Zweitligist Albacete unter erheblichem Druck; nur ein Erfolg in der Champions League dürfte seine Lage deutlich entspannen. In der Liga liegt Real vier Punkte hinter dem FC Barcelona, weshalb der Henkelpott an Bedeutung für die Klubführung gewinnt. Als mögliche Nachfolger werden unter anderem Mauricio Pochettino genannt, während Arbeloa mit einem starken Auftritt gegen City zeigen muss, dass seine Mannschaft wieder konkurrenzfähig ist.

Rüdiger will nach eigenen Worten noch einige Jubelläufe mit Real Madrid erleben – die Champions League bietet ihm die erste große Gelegenheit in dieser Saison.