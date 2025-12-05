Fußball heute WM 2026 Auslosung – Das sind alle WM Gruppen für die WM 2026!

WM-Auslosung 2026: Deutschland trifft auf Curacao, Elfenbeinküste und Ecuador

Die Vorrundengruppen für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada stehen fest. Bei der Auslosung im Kennedy Center in Washington, D.C. wurde Deutschland in eine interessante Gruppe E gelost. Neben Turnierneuling Curacao warten die Elfenbeinküste und Ecuador auf das DFB-Team. Die Gruppenphase beginnt am 11. Juni 2026, Deutschland spielt am 14., 20. und 25. Juni.

Gruppe E: Auftakt gegen WM-Debütant Curacao

Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt das Turnier mit einem bislang unbekannten Gegner. Curacao nimmt zum ersten Mal an einer Weltmeisterschaft teil und dürfte als Außenseiter gelten – ein Stolperstein ist der Karibikstaat dennoch nicht zu unterschätzen. Mit vielen Spielern aus europäischen Ligen und einem klaren Defensivkonzept könnte Curacao für eine Überraschung sorgen.

Das zweite Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste verspricht deutlich mehr Härte. Die Ivorer verfügen über physisch starke Spieler, internationale Erfahrung und haben in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, dass sie bei großen Turnieren unangenehm zu bespielen sind.

Zum Abschluss der Gruppenphase trifft Deutschland auf Ecuador – ein Gegner, den man zwar kennt, aber nie unterschätzen sollte. Die Südamerikaner kommen meist über hohe Laufintensität und diszipliniertes Pressing. Auch hier wird es auf ein geduldiges Spiel mit kontrollierter Offensive ankommen.

Das sind alle WM Gruppen für die WM 2026

Die anderen Gruppen im Überblick

Nicht nur Deutschland bekam es mit spannenden Gegnern zu tun – auch andere Gruppen lassen auf packende Duelle hoffen. In Gruppe A wartet auf Gastgeber Mexiko eine machbare Aufgabe mit Südafrika, Südkorea und einem europäischen Play-off-Gewinner.

Brasilien bekommt es in Gruppe C mit Marokko, Haiti und Schottland zu tun. Titelverteidiger Argentinien spielt in Gruppe J gegen Algerien, Österreich und Jordanien. Auch Frankreich hat in Gruppe I mit Senegal, Norwegen und einem interkontinentalen Play-off-Gewinner eine machbare, aber nicht ungefährliche Auslosung erwischt.

Play-offs bringen noch Spannung in mehrere Gruppen

Einige Gruppen sind noch nicht vollständig. Die europäischen und interkontinentalen Play-offs, die im März 2026 ausgetragen werden, entscheiden über die letzten WM-Teilnehmer. Dabei geht es in vier europäischen und zwei interkontinentalen Pfaden um die verbliebenen Tickets. Länder wie Italien, Polen, Ukraine oder die Türkei müssen also erst noch den Umweg über die Play-offs gehen, bevor sie sich auf die WM freuen können.

Für Spannung ist also bis kurz vor Turnierstart gesorgt – sowohl bei den Fans als auch bei den Teams, die sich in der Vorbereitung auf unterschiedliche Szenarien einstellen müssen.