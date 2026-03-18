Fußball heute: Wirtz und Liverpool schalten Galatasaray aus

Florian Wirtz ist mit dem FC Liverpool nach einer furiosen zweiten Halbzeit ins Viertelfinale der Champions League eingezogen. Liverpool setzte sich im Rückspiel gegen Galatasaray Istanbul klar mit 4:0 (1:0) durch und machte damit das 0:1 aus dem Hinspiel eindrucksvoll wett. Dominik Szoboszlai brachte die Engländer per Kopf in Führung, ehe Hugo Ekitiké, Ryan Gravenberch und Mohamed Salah im zweiten Abschnitt für die Entscheidung sorgten. Salah erzielte nicht nur einen Treffer, sondern mit seinem Tor auch einen historischen Meilenstein als erster Afrikaner mit 50 Champions-League-Toren.

Wirtz und Liverpool: Entscheidende zweite Halbzeit

Der Spielverlauf drehte sich nach der Pause zugunsten des englischen Meisters: Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit zog Liverpool im zweiten Durchgang das Tempo an und erarbeitete sich wiederholt Ballbesitzvorteile. Dominik Szoboszlai hatte zuvor in der 25. Minute per Ecke das 1:0 erzielt und damit die Ausgangslage für die Umkehr im Gesamtvergleich geschaffen. Florian Wirtz war Teil der Mannschaft, die durch die schnelle Klärung der Offensivaktionen und das konzentrierte Pressing die Partie kontrollierte und schließlich den Einzug ins Viertelfinale sicherstellte.

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Schlüsselmomente: Foulelfmeter, Paraden und Abseitsentscheidung

Kurz vor der Halbzeit vergab Mohamed Salah eine riesige Großchance vom Punkt: Der Foulelfmeter in der 45.+4. Minute wurde von Galatasarays Torhüter Ugurcan Cakir stark pariert, was Galatasaray im Spiel hielt. In der zweiten Halbzeit folgte die schnelle Entscheidung durch Ekitiké (52.) und Gravenberch (53.), während ein späteres angebliches Eigentor von Wilfried Singo wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben wurde. Leroy Sané wurde bei Galatasaray eingewechselt, Ilkay Gündoğan saß während der gesamten Partie auf der Bank, und der Unparteiische ließ die Partie nach den umkämpften Szenen weiterlaufen.

Salah erreicht 50 Champions-League-Tore

Trotz des zunächst verschossenen Strafstoßes meldete sich Mohamed Salah eindrucksvoll zurück und sorgte in der 62. Minute für das 4:0, das die klare Ergebnisdifferenz herstellte. Mit diesem Treffer schrieb Salah Geschichte: Er ist nun der erste afrikanische Spieler, der 50 Treffer in der Königsklasse erzielt hat. Gleichzeitig unterstreicht sein Spiel einmal mehr die individuelle Klasse in den entscheidenden Momenten, die Liverpool auf europäischer Bühne voranbringt.

Viertelfinale gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain

Durch den 4:0-Sieg zieht Liverpool ins Viertelfinale der Champions League ein und trifft dort auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Die Ansetzung gegen PSG verspricht eine noch schwierigere taktische und personelle Herausforderung für den englischen Meister. Der Einzug ins Viertelfinale markiert für Liverpool und für Florian Wirtz einen wichtigen Schritt in der laufenden Saison auf dem internationalen Parkett.