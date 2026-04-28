Fußball heute TV live – 4:5 – Amazon Prime Video? Wer zeigt FC Bayern gegen Paris im TV?

Der FC Bayern ist am Dienstagabend im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain gefordert. Anstoß ist um 21.00 Uhr, übertragen wird die Partie live bei Amazon Prime Video. Für zusätzliche Brisanz sorgt die Sperre von Trainer Vincent Kompany, der dem Spiel an der Seitenlinie nicht beiwohnen darf.

Spielbericht – Drama in Paris: FC Bayern spielt 4:5

Champions League Paris Saint Germain (PSG) 1.91 xG 2.43 5 4 FC Bayern München Champions League FC Bayern München - - Paris Saint Germain (PSG)

Prime Video zeigt Paris gegen Bayern mit prominentem Team

Amazon setzt bei der Übertragung auf ein bekanntes Experten-Quartett. Olympiasiegerin Tabea Kemme analysiert das Duell gemeinsam mit den Weltmeistern von 2014, Mats Hummels und Christoph Kramer. Die Partie wird ab 21 Uhr von Jonas Friedrich kommentiert.

Kompany gesperrt und trotzdem im Fokus

Für Kompany gelten die UEFA-Vorgaben strikt. Wer gesperrt ist, darf sich nicht einmal im Spielertunnel oder in der Nähe der Bank aufhalten. Damit sind auch Kabine, Kontakt zur Mannschaft im Stadion und jeder Platz an der Seitenlinie tabu.

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Trotzdem will Amazon den Bayern-Chefcoach in den Mittelpunkt rücken. Nach SPORTBILD-Informationen plant der Streamingdienst ein Interview direkt nach der Bus-Ankunft am Stadion, also noch bevor Kompany sich zurückziehen muss. Denkbar ist sogar ein Gespräch außerhalb des Stadionbereichs.

Die Trainerfrage – Wer übernimmt für Vincent Kompany?

Die Betreuung an der Seitenlinie übernimmt Assistent Aaron Danks, 42 Jahre alt. Ob er selbst vor die Kamera tritt, ist eher offen. Wahrscheinlicher ist, dass Sportvorstand Max Eberl oder Sportdirektor Christoph Freund die TV-Mikros nutzen, während Danks sich ganz auf das Spiel konzentriert.

Liveticker heute

22:34 Uhr 5:4 für Paris Was ist hier los? Paris geht mit 5:2 in Führung, Upamecano und Luiz Diaz sorgen für den bayrischen Doppelschlag,. Noch 18 Minuten zu spielen. Soviele Tore gab es noch nie in einem CL-Halbfinalspiel!



22:01 Uhr Anpfiff Kurz vor Ende der 1.Hälfte wieder die Pariser Führung. Davies verursacht einen Handelfmeter – Ousmane Dembélé trifft, Neuer hat diue Ecke geahnt, aber zu präzise geschossen!



21:44 Uhr 2:2 Olise bringt mit einem zentralen Schuß die Bayern wieder ins Spiel! Noch 3 Minuten in der 1.Hälfte zu spielen!



21:36 Uhr 2:1 für Paris João Neves per Kopf nach einer Ecke – wieder kommt Neuer nicht an den Ball und ist geschlagen.



21:28 Uhr Ausgleich Kvaratskhelia mit schnellem Konter, er tänzelt Stanišić aus, Neuer zu kurz.



21:18 Uhr Luiz Diaz wird im Sechzehner gefoult – klare Sache für Kane der eiskalt rechts trifft. Harry Kane mit Nummer 13!



21:04 Uhr Anpfiff Pünktlich geht es hier los, nach Star Wars Hymne, der französischen Nationalhymne und der Champions League Hymne inkl. großer Pyroshow.



20:45 Uhr Aufstellung von PSG PSG beginnt mit – Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves, Doué, Dembelé und Kvaratskhelia.

19:49 Uhr <strong>Offizielle Aufstellung</strong> Offizielle Aufstellung – Der FC Bayern wird mit folgender Formation beginnen: Neuer – Upamecano, Tah, Kimmich, Kane, Musiala, Luis Díaz, Olise, Davies, Stanišić, Pavlović.