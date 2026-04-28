+++ ✅ Breaking News: Das neue 🇩🇪 DFB Away 👕Trikot ist da – Jetzt kaufen! ✅ +++

Fußball heute TV live – 4:5 – Amazon Prime Video? Wer zeigt FC Bayern gegen Paris im TV?

von

Der FC Bayern ist am Dienstagabend im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain gefordert. Anstoß ist um 21.00 Uhr, übertragen wird die Partie live bei Amazon Prime Video. Für zusätzliche Brisanz sorgt die Sperre von Trainer Vincent Kompany, der dem Spiel an der Seitenlinie nicht beiwohnen darf.

Das neue DFB Trikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop

Spielbericht – Drama in Paris: FC Bayern spielt 4:5

Champions League
28.4.2026
- 21:00
Paris Saint Germain (PSG)
1.91
xG
2.43
5 4
FC Bayern München
Parc des Princes
Champions League
6.5.2026
- 21:00
FC Bayern München
- -
Paris Saint Germain (PSG)
Allianz Arena
Vorschau: Combo Doppelchance : FC Bayern München oder Unentschieden und +1.5 Tore
Joao Neves bejubelt sein zweites Tor für Paris Saint-Germain gemeinsam mit Khvicha Kvaratskhelia und Désiré Doué im Halbfinal-Hinspiel der UEFA Champions League 2025/26 gegen den FC Bayern München am 28. April 2026 im Parc des Princes. Alex Grimm / Getty Images Europe via Getty Images
Joao Neves bejubelt sein zweites Tor für Paris Saint-Germain gemeinsam mit Khvicha Kvaratskhelia und Désiré Doué im Halbfinal-Hinspiel der UEFA Champions League 2025/26 gegen den FC Bayern München am 28. April 2026 im Parc des Princes. Alex Grimm / Getty Images Europe via Getty Images

Prime Video zeigt Paris gegen Bayern mit prominentem Team

Amazon setzt bei der Übertragung auf ein bekanntes Experten-Quartett. Olympiasiegerin Tabea Kemme analysiert das Duell gemeinsam mit den Weltmeistern von 2014, Mats Hummels und Christoph Kramer. Die Partie wird ab 21 Uhr von Jonas Friedrich kommentiert.

Kompany gesperrt und trotzdem im Fokus

Für Kompany gelten die UEFA-Vorgaben strikt. Wer gesperrt ist, darf sich nicht einmal im Spielertunnel oder in der Nähe der Bank aufhalten. Damit sind auch Kabine, Kontakt zur Mannschaft im Stadion und jeder Platz an der Seitenlinie tabu.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:
Champions League 2025-2026 - Halbfinale |
| Parc des Princes | 28.4.2026-21:00
Paris Saint Germain (PSG)
S S N S S
5 : 4
1.91
xG
2.43
Endergebnis
FC Bayern München
S S S S S
Khvicha Kvaratskhelia
24'
João Neves
33'
Ousmane Dembélé
45'+5'
Khvicha Kvaratskhelia
56'
Ousmane Dembélé
58'
Harry Kane
17'
Michael Olise
41'
Dayot Upamecano
65'
Luis Díaz
68'
| Schiedsrichter: S. Schärer | Halbzeit: 3-2
39
M. Safonov
25
Nuno Mendes
51
W. Pacho
5
Marquinhos
2
A. Hakimi
87
João Neves
17
Vitinha
33
W. Zaïre-Emery
7
Khvicha Kvaratskhelia
10
Ousmane Dembélé
14
Désiré Doué
1
Manuel Neuer
19
A. Davies
4
Jonathan Tah
2
Dayot Upamecano
44
J. Stanišić
45
Aleksandar Pavlović
6
Joshua Kimmich
14
Luis Díaz
10
Jamal Musiala
17
Michael Olise
9
Harry Kane
field field
Tore
17'
Elfmetertor
Harry Kane
Tor
Khvicha Kvaratskhelia (Assist: Désiré Doué)
24'
Tor
João Neves (Assist: Ousmane Dembélé)
33'
41'
Tor
Michael Olise (Assist: Aleksandar Pavlović)
Elfmetertor
Ousmane Dembélé
45'
+5
Tor
Khvicha Kvaratskhelia (Assist: A. Hakimi)
56'
Tor
Ousmane Dembélé (Assist: Désiré Doué)
58'
65'
Tor
Dayot Upamecano (Assist: Joshua Kimmich)
68'
Tor
Luis Díaz (Assist: Harry Kane)

Trotzdem will Amazon den Bayern-Chefcoach in den Mittelpunkt rücken. Nach SPORTBILD-Informationen plant der Streamingdienst ein Interview direkt nach der Bus-Ankunft am Stadion, also noch bevor Kompany sich zurückziehen muss. Denkbar ist sogar ein Gespräch außerhalb des Stadionbereichs.

Die Trainerfrage – Wer übernimmt für Vincent Kompany?

Die Betreuung an der Seitenlinie übernimmt Assistent Aaron Danks, 42 Jahre alt. Ob er selbst vor die Kamera tritt, ist eher offen. Wahrscheinlicher ist, dass Sportvorstand Max Eberl oder Sportdirektor Christoph Freund die TV-Mikros nutzen, während Danks sich ganz auf das Spiel konzentriert.

PARIS, FRANKREICH – 28. APRIL: Aaron Danks, Co-Trainer des FC Bayern München (r.), trifft vor dem Hinspiel des Halbfinales der UEFA Champions League 2025/26 zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München am 28. April 2026 im Parc des Princes in Paris, Frankreich, im Stadion ein. (Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images)
PARIS, FRANKREICH – 28. APRIL: Aaron Danks, Co-Trainer des FC Bayern München (r.), trifft vor dem Hinspiel des Halbfinales der UEFA Champions League 2025/26 zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München am 28. April 2026 im Parc des Princes in Paris, Frankreich, im Stadion ein. (Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images)

Liveticker heute

22:34 Uhr

5:4 für Paris

Was ist hier los? Paris geht mit 5:2 in Führung, Upamecano und Luiz Diaz sorgen für den bayrischen Doppelschlag,. Noch 18 Minuten zu spielen. Soviele Tore gab es noch nie in einem CL-Halbfinalspiel!

22:01 Uhr

Anpfiff

Kurz vor Ende der 1.Hälfte wieder die Pariser Führung. Davies verursacht einen Handelfmeter – Ousmane Dembélé trifft, Neuer hat diue Ecke geahnt, aber zu präzise geschossen!

21:44 Uhr

2:2

Olise bringt mit einem zentralen Schuß die Bayern wieder ins Spiel! Noch 3 Minuten in der 1.Hälfte zu spielen!

21:36 Uhr

2:1 für Paris

João Neves per Kopf nach einer Ecke – wieder kommt Neuer nicht an den Ball und ist geschlagen.

21:28 Uhr

Ausgleich

Kvaratskhelia mit schnellem Konter, er tänzelt Stanišić aus, Neuer zu kurz.

21:18 Uhr

Luiz Diaz wird im Sechzehner gefoult – klare Sache für Kane der eiskalt rechts trifft. Harry Kane mit Nummer 13!

21:04 Uhr

Anpfiff

Pünktlich geht es hier los, nach Star Wars Hymne, der französischen Nationalhymne und der Champions League Hymne inkl. großer Pyroshow.

20:45 Uhr

Aufstellung von PSG

PSG beginnt mit – Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves, Doué, Dembelé und Kvaratskhelia.

19:49 Uhr

<strong>Offizielle Aufstellung</strong>

Offizielle Aufstellung – Der FC Bayern wird mit folgender Formation beginnen:

Neuer – Upamecano, Tah, Kimmich, Kane, Musiala, Luis Díaz, Olise, Davies, Stanišić, Pavlović.

11:24 Uhr

Wer fehlt?

Nicht dabei sind bei den Münchnern Raphaël Guerreiro wegen eines Muskelfaserrisses im hinteren linken Oberschenkel, Serge Gnabry mit einem Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel, Lennart Karl mit einem Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel und Tom Bischof mit einem kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade.

Die zuletzt angeschlagenen Achraf Hakimi, Lucas Hernández, Fabián Ruiz und Vitinha stehen voraussichtlich wieder zur Verfügung.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

+++ ✅ Breaking News: Das neue 🇩🇪 DFB Away 👕Trikot ist da – Jetzt kaufen! ✅ +++