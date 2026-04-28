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Fußball heute TV live – 0:0 – Amazon Prime Video? Wer zeigt FC Bayern gegen Paris im TV?

LIVEvon

Der FC Bayern ist am Dienstagabend im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain gefordert. Anstoß ist um 21.00 Uhr, übertragen wird die Partie live bei Amazon Prime Video. Für zusätzliche Brisanz sorgt die Sperre von Trainer Vincent Kompany, der dem Spiel an der Seitenlinie nicht beiwohnen darf.

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Liveticker 0:0 PSG gegen FC Bayern

Champions League
28.4.2026
- 21:00
Paris Saint Germain (PSG)
- -
FC Bayern München
Parc des Princes
Vorschau: Combo Doppelchance : Unentschieden oder FC Bayern München und +1.5 Tore
Champions League
6.5.2026
- 21:00
FC Bayern München
- -
Paris Saint Germain (PSG)
Allianz Arena
Vorschau: Combo Doppelchance : FC Bayern München oder Unentschieden und +1.5 Tore
PARIS, FRANKREICH – 28. APRIL: Aaron Danks, Co-Trainer des FC Bayern München (r.), trifft vor dem Hinspiel des Halbfinales der UEFA Champions League 2025/26 zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München am 28. April 2026 im Parc des Princes in Paris, Frankreich, im Stadion ein. (Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images)
PARIS, FRANKREICH – 28. APRIL: Aaron Danks, Co-Trainer des FC Bayern München (r.), trifft vor dem Hinspiel des Halbfinales der UEFA Champions League 2025/26 zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München am 28. April 2026 im Parc des Princes in Paris, Frankreich, im Stadion ein. (Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images)

Prime Video zeigt Paris gegen Bayern mit prominentem Team

Amazon setzt bei der Übertragung auf ein bekanntes Experten-Quartett. Olympiasiegerin Tabea Kemme analysiert das Duell gemeinsam mit den Weltmeistern von 2014, Mats Hummels und Christoph Kramer. Die Partie wird ab 21 Uhr von Jonas Friedrich kommentiert.

Kompany gesperrt und trotzdem im Fokus

Für Kompany gelten die UEFA-Vorgaben strikt. Wer gesperrt ist, darf sich nicht einmal im Spielertunnel oder in der Nähe der Bank aufhalten. Damit sind auch Kabine, Kontakt zur Mannschaft im Stadion und jeder Platz an der Seitenlinie tabu.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:
Champions League 2025-2026 - Halbfinale |
| Parc des Princes | 28.4.2026-21:00
Paris Saint Germain (PSG)
S S N S S
- : -
FC Bayern München
S S S S S
| Schiedsrichter: S. Scharer
Vorschau: Combo Doppelchance : Unentschieden oder Bayern München und +1.5 Tore
39
M. Safonov
25
Nuno Mendes
51
W. Pacho
5
Marquinhos
2
A. Hakimi
87
João Neves
17
Vitinha
33
W. Zaïre-Emery
7
Khvicha Kvaratskhelia
10
Ousmane Dembélé
14
Désiré Doué
1
Manuel Neuer
19
A. Davies
4
Jonathan Tah
2
Dayot Upamecano
44
J. Stanišić
45
Aleksandar Pavlović
6
Joshua Kimmich
14
Luis Díaz
10
Jamal Musiala
17
Michael Olise
9
Harry Kane
field field

Trotzdem will Amazon den Bayern-Chefcoach in den Mittelpunkt rücken. Nach SPORTBILD-Informationen plant der Streamingdienst ein Interview direkt nach der Bus-Ankunft am Stadion, also noch bevor Kompany sich zurückziehen muss. Denkbar ist sogar ein Gespräch außerhalb des Stadionbereichs.

Die Trainerfrage – Wer übernimmt für Vincent Kompany?

Die Betreuung an der Seitenlinie übernimmt Assistent Aaron Danks, 42 Jahre alt. Ob er selbst vor die Kamera tritt, ist eher offen. Wahrscheinlicher ist, dass Sportvorstand Max Eberl oder Sportdirektor Christoph Freund die TV-Mikros nutzen, während Danks sich ganz auf das Spiel konzentriert.

 

Liveticker heute

20:45 Uhr

Aufstellung von PSG

PSG beginnt mit – Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves, Doué, Dembelé und Kvaratskhelia.

19:49 Uhr

<strong>Offizielle Aufstellung</strong>

Offizielle Aufstellung – Der FC Bayern wird mit folgender Formation beginnen:

Neuer – Upamecano, Tah, Kimmich, Kane, Musiala, Luis Díaz, Olise, Davies, Stanišić, Pavlović.

11:24 Uhr

Wer fehlt?

Nicht dabei sind bei den Münchnern Raphaël Guerreiro wegen eines Muskelfaserrisses im hinteren linken Oberschenkel, Serge Gnabry mit einem Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel, Lennart Karl mit einem Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel und Tom Bischof mit einem kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade.

Die zuletzt angeschlagenen Achraf Hakimi, Lucas Hernández, Fabián Ruiz und Vitinha stehen voraussichtlich wieder zur Verfügung.

11:23 Uhr

Aufstellungen

Der FC Bayern dürfte mit folgender Formation beginnen:

Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Luis Diaz, Kane.

Die mögliche PSG-Startelf lautet:

Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian, D. Doué, Dembelé, Kvaratskhelia.

10:41 Uhr

Anpfiff um 21 Uhr

Um 21 Uhr geht es wieder los bei Amazon Prime!

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