Fußball heute TV live – 0:0 – Amazon Prime Video? Wer zeigt FC Bayern gegen Paris im TV?

Der FC Bayern ist am Dienstagabend im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain gefordert. Anstoß ist um 21.00 Uhr, übertragen wird die Partie live bei Amazon Prime Video. Für zusätzliche Brisanz sorgt die Sperre von Trainer Vincent Kompany, der dem Spiel an der Seitenlinie nicht beiwohnen darf.

Liveticker 0:0 PSG gegen FC Bayern

Champions League Paris Saint Germain (PSG) - - FC Bayern München Champions League FC Bayern München - - Paris Saint Germain (PSG)

Prime Video zeigt Paris gegen Bayern mit prominentem Team

Amazon setzt bei der Übertragung auf ein bekanntes Experten-Quartett. Olympiasiegerin Tabea Kemme analysiert das Duell gemeinsam mit den Weltmeistern von 2014, Mats Hummels und Christoph Kramer. Die Partie wird ab 21 Uhr von Jonas Friedrich kommentiert.

Kompany gesperrt und trotzdem im Fokus

Für Kompany gelten die UEFA-Vorgaben strikt. Wer gesperrt ist, darf sich nicht einmal im Spielertunnel oder in der Nähe der Bank aufhalten. Damit sind auch Kabine, Kontakt zur Mannschaft im Stadion und jeder Platz an der Seitenlinie tabu.

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Champions League 2025-2026 - Halbfinale | | Parc des Princes | - 21:00 Paris Saint Germain (PSG) S S N S S - : - FC Bayern München S S S S S 39 M. Safonov 25 Nuno Mendes 51 W. Pacho 5 Marquinhos 2 A. Hakimi 87 João Neves 17 Vitinha 33 W. Zaïre-Emery 7 Khvicha Kvaratskhelia 10 Ousmane Dembélé 14 Désiré Doué 1 Manuel Neuer 19 A. Davies 4 Jonathan Tah 2 Dayot Upamecano 44 J. Stanišić 45 Aleksandar Pavlović 6 Joshua Kimmich 14 Luis Díaz 10 Jamal Musiala 17 Michael Olise 9 Harry Kane

Trotzdem will Amazon den Bayern-Chefcoach in den Mittelpunkt rücken. Nach SPORTBILD-Informationen plant der Streamingdienst ein Interview direkt nach der Bus-Ankunft am Stadion, also noch bevor Kompany sich zurückziehen muss. Denkbar ist sogar ein Gespräch außerhalb des Stadionbereichs.

Die Trainerfrage – Wer übernimmt für Vincent Kompany?

Die Betreuung an der Seitenlinie übernimmt Assistent Aaron Danks, 42 Jahre alt. Ob er selbst vor die Kamera tritt, ist eher offen. Wahrscheinlicher ist, dass Sportvorstand Max Eberl oder Sportdirektor Christoph Freund die TV-Mikros nutzen, während Danks sich ganz auf das Spiel konzentriert.

Liveticker heute

20:45 Uhr Aufstellung von PSG PSG beginnt mit – Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves, Doué, Dembelé und Kvaratskhelia.

19:49 Uhr <strong>Offizielle Aufstellung</strong> Offizielle Aufstellung – Der FC Bayern wird mit folgender Formation beginnen: Neuer – Upamecano, Tah, Kimmich, Kane, Musiala, Luis Díaz, Olise, Davies, Stanišić, Pavlović.

11:24 Uhr Wer fehlt? Nicht dabei sind bei den Münchnern Raphaël Guerreiro wegen eines Muskelfaserrisses im hinteren linken Oberschenkel, Serge Gnabry mit einem Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel, Lennart Karl mit einem Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel und Tom Bischof mit einem kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade. Die zuletzt angeschlagenen Achraf Hakimi, Lucas Hernández, Fabián Ruiz und Vitinha stehen voraussichtlich wieder zur Verfügung.

11:23 Uhr Aufstellungen Der FC Bayern dürfte mit folgender Formation beginnen: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Luis Diaz, Kane. Die mögliche PSG-Startelf lautet: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian, D. Doué, Dembelé, Kvaratskhelia.