Fußball heute live TV-Spielplan *** Wer zeigt den DFB-Pokal in der 2. Runde im Free-TV?

Die zweite Runde im DFB-Pokal steht heute am Mittwochabend an – und mit ihr gleich ein Topspiel, das im Free-TV läuft. Fußballfans können sich auf zwei Livespiele im öffentlich-rechtlichen Fernsehen freuen, darunter das Duell 1. FC Köln gegen Bayern München (heute am Mittwoch) sowie Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund (gestern im ZDF). Alle Infos zu den Übertragungen, Terminen und TV-Zeiten im Free-TV gibt’s hier im Überblick.

Liveticker 1.FC Köln gegen FC Bayern München

Der DFB Pokal (Foto Depositphotos.com)
Köln gegen Bayern live in der ARD am Mittwoch

Das größte Spiel der Runde steigt am Mittwochabend in Müngersdorf: Der 1. FC Köln empfängt den FC Bayern München. Die ARD zeigt die Partie live ab 20:15 Uhr – direkt nach der Tagesschau. Als Experte ist Weltmeister Bastian Schweinsteiger im Einsatz, moderiert wird die Sendung von Alex Schlüter. Kommentator des Spiels ist Tom Bartels. Die Übertragung läuft parallel auch im ARD-Livestream.

Im Anschluss an das Spiel werden zudem Zusammenfassungen der weiteren sieben Partien vom Mittwochabend gezeigt – ein kompakter Pokalabend im Free-TV also.

Alle Spiele im Free-TV – alle Termine & Ergebnisse im Überblick

Die 2. Runde verteilt sich auf Dienstag (28.10.) und Mittwoch (29.10.). Insgesamt stehen 16 Spiele auf dem Programm. Neben den Free-TV-Spielen können alle Begegnungen bei Sky live verfolgt werden – entweder einzeln oder in der Konferenz.

Topspiele im Überblick:

  • Dienstag, 28.10., 18:30 Uhr: Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund (ZDF)

  • Mittwoch, 29.10., 20:45 Uhr: 1. FC Köln – FC Bayern München (ARD)

Die restlichen Partien – darunter Leipzig bei Energie Cottbus oder Leverkusen in Paderborn – laufen exklusiv bei Sky.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

DFB Pokal
28.10.2025
- 18:30
Hertha BSC Berlin
3 0
SV Elversberg
Olympiastadion Berlin
DFB Pokal
28.10.2025
- 18:30
VfL Wolfsburg
0 1
Holstein Kiel
Volkswagen Arena
DFB Pokal
28.10.2025
- 18:30
Eintracht Frankfurt
1 1
Borussia Dortmund
Deutsche Bank Park
Elfmeter 2-4
DFB Pokal
28.10.2025
- 18:30
1. FC Heidenheim
0 1
Hamburger SV
Voith-Arena
DFB Pokal
28.10.2025
- 20:45
Borussia Mönchengladbach
3 1
Karlsruher SC
BORUSSIA-PARK
DFB Pokal
28.10.2025
- 20:45
FC Augsburg
0 1
VfL Bochum
WWK Arena
DFB Pokal
28.10.2025
- 20:45
FC St. Pauli
2 2
TSG 1899 Hoffenheim
Millerntor-Stadion
Elfmeter 8-7
DFB Pokal
28.10.2025
- 20:45
Energie Cottbus
1 4
RB Leipzig
LEAG Energie Stadion
DFB Pokal
29.10.2025
- 18:00
1. FSV Mainz 05
0 2
VfB Stuttgart
MEWA ARENA
DFB Pokal
29.10.2025
- 18:00
SpVgg Greuther Fürth
0 1
1.FC Kaiserslautern
Sportpark Ronhof Thomas Sommer
DFB Pokal
29.10.2025
- 18:00
SC Paderborn 07
2 4
Bayer 04 Leverkusen
Home Deluxe Arena
n.V.
DFB Pokal
29.10.2025
- 18:00
Illertissen
0 3
FC Magdeburg
DFB Pokal
29.10.2025
- 20:45
Fortuna Düsseldorf
1 3
SC Freiburg
Merkur Spiel-Arena
DFB Pokal
29.10.2025
- 20:45
SV Darmstadt 98
4 0
FC Schalke 04
Merck-Stadion am Böllenfalltor
DFB Pokal
29.10.2025
- 20:45
1. FC Union Berlin
2 1
Arminia Bielefeld
Stadion An der Alten Försterei
n.V.
DFB Pokal
29.10.2025
- 20:45
1.FC Köln
1 4
FC Bayern München
RheinEnergieStadion

Frankfurt gegen Dortmund live im Free-TV ZDF am Dienstag

Am Dienstag gibt’s das zweite große Pokalduell im Free-TV: Eintracht Frankfurt trifft auf Borussia Dortmund. Das ZDF überträgt die Partie ab 18:30 Uhr live. Auch hier stehen zwei Bundesligisten im direkten Duell – ein echtes Topspiel gleich zum Auftakt der 2. Runde. Parallel dazu finden drei weitere Partien statt, die über Liveticker und Highlights online abrufbar sind.

Prämien und Bedeutung: Pokal lohnt sich doppelt

Neben dem sportlichen Reiz geht es im DFB-Pokal auch um Geld: Schon für das Erreichen der 2. Runde kassieren die Klubs über 420.000 Euro. Der Sieger kann insgesamt knapp elf Millionen Euro einnehmen. Dazu winkt ein Startplatz in der Europa League – unabhängig von der Ligaplatzierung. Besonders für kleinere Vereine ein lukratives Geschäft.

