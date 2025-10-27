+++ ✅ Jetzt im 40% Sonderangebot 🇩🇪 DFB 125 Jahre DFB Trikots 2025 im Retro-Stil +++

Fußball heute live: Wer zeigt den DFB-Pokal in der 2. Runde im Free-TV? TV-Spielplan

von

Die zweite Runde im DFB-Pokal steht an – und mit ihr gleich mehrere Topspiele, die im Free-TV laufen. Fußballfans können sich auf zwei Livespiele im öffentlich-rechtlichen Fernsehen freuen, darunter das Duell 1. FC Köln gegen Bayern München sowie Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Alle Infos zu den Übertragungen, Terminen und TV-Zeiten gibt’s hier im Überblick.

Der DFB Pokal (Foto Depositphotos.com)
Frankfurt gegen Dortmund live im ZDF am Dienstag

Am Dienstag gibt’s das zweite große Pokalduell im Free-TV: Eintracht Frankfurt trifft auf Borussia Dortmund. Das ZDF überträgt die Partie ab 18:30 Uhr live. Auch hier stehen zwei Bundesligisten im direkten Duell – ein echtes Topspiel gleich zum Auftakt der 2. Runde. Parallel dazu finden drei weitere Partien statt, die über Liveticker und Highlights online abrufbar sind.

Köln gegen Bayern live in der ARD am Mittwoch

Das größte Spiel der Runde steigt am Mittwochabend in Müngersdorf: Der 1. FC Köln empfängt den FC Bayern München. Die ARD zeigt die Partie live ab 20:15 Uhr – direkt nach der Tagesschau. Als Experte ist Weltmeister Bastian Schweinsteiger im Einsatz, moderiert wird die Sendung von Alex Schlüter. Kommentator des Spiels ist Tom Bartels. Die Übertragung läuft parallel auch im ARD-Livestream.

Im Anschluss an das Spiel werden zudem Zusammenfassungen der weiteren sieben Partien vom Mittwochabend gezeigt – ein kompakter Pokalabend im Free-TV also.

Alle Spiele – alle Termine im Überblick

Die 2. Runde verteilt sich auf Dienstag (28.10.) und Mittwoch (29.10.). Insgesamt stehen 16 Spiele auf dem Programm. Neben den Free-TV-Spielen können alle Begegnungen bei Sky live verfolgt werden – entweder einzeln oder in der Konferenz.

Topspiele im Überblick:

  • Dienstag, 28.10., 18:30 Uhr: Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund (ZDF)

  • Mittwoch, 29.10., 20:45 Uhr: 1. FC Köln – FC Bayern München (ARD)

Die restlichen Partien – darunter Leipzig bei Energie Cottbus oder Leverkusen in Paderborn – laufen exklusiv bei Sky.

DFB Pokal
28.10.2025
- 18:30
Hertha BSC Berlin
- -
SV Elversberg
Olympiastadion Berlin
Vorschau: Combo Doppelchance : Unentschieden oder SV Elversberg und -2.5 Tore
DFB Pokal
28.10.2025
- 18:30
VfL Wolfsburg
- -
Holstein Kiel
Volkswagen Arena
Vorschau: Combo Gewinner : VfL Wolfsburg und +6.5 Tore
DFB Pokal
28.10.2025
- 18:30
Eintracht Frankfurt
- -
Borussia Dortmund
Deutsche Bank Park
Vorschau: Combo Doppelchance : Unentschieden oder Borussia Dortmund und +2.5 Tore
DFB Pokal
28.10.2025
- 18:30
1. FC Heidenheim
- -
Hamburger SV
Voith-Arena
Vorschau: Combo Gewinner : 1. FC Heidenheim und +1.5 Tore
DFB Pokal
28.10.2025
- 20:45
Borussia Mönchengladbach
- -
Karlsruher SC
BORUSSIA-PARK
Vorschau: Combo Gewinner : Karlsruher SC und +2.5 Tore
DFB Pokal
28.10.2025
- 20:45
FC Augsburg
- -
VfL Bochum
WWK Arena
Vorschau: Doppelchance : FC Augsburg oder Unentschieden
DFB Pokal
28.10.2025
- 20:45
FC St. Pauli
- -
TSG 1899 Hoffenheim
Millerntor-Stadion
Vorschau: Combo Gewinner : TSG 1899 Hoffenheim und +1.5 Tore
DFB Pokal
28.10.2025
- 20:45
Energie Cottbus
- -
RB Leipzig
LEAG Energie Stadion
Vorschau: Doppelchance : Energie Cottbus oder Unentschieden
DFB Pokal
29.10.2025
- 18:00
1. FSV Mainz 05
- -
VfB Stuttgart
MEWA ARENA
Vorschau: Combo Doppelchance : 1. FSV Mainz 05 oder Unentschieden und +1.5 Tore
DFB Pokal
29.10.2025
- 18:00
SpVgg Greuther Fürth
- -
1.FC Kaiserslautern
Sportpark Ronhof Thomas Sommer
Vorschau: Combo Gewinner : 1.FC Kaiserslautern und +5.5 Tore
DFB Pokal
29.10.2025
- 18:00
SC Paderborn 07
- -
Bayer 04 Leverkusen
Home Deluxe Arena
Vorschau: Combo Doppelchance : Unentschieden oder Bayer 04 Leverkusen und +1.5 Tore
DFB Pokal
29.10.2025
- 18:00
Illertissen
- -
FC Magdeburg
Vorschau: Combo Doppelchance : Unentschieden oder FC Magdeburg und +2.5 Tore
DFB Pokal
29.10.2025
- 20:45
Fortuna Düsseldorf
- -
SC Freiburg
Merkur Spiel-Arena
Vorschau: Combo Gewinner : Fortuna Düsseldorf und +1.5 Tore
DFB Pokal
29.10.2025
- 20:45
SV Darmstadt 98
- -
FC Schalke 04
Merck-Stadion am Böllenfalltor
Vorschau: Combo Doppelchance : SV Darmstadt 98 oder Unentschieden und -3.5 Tore
DFB Pokal
29.10.2025
- 20:45
1. FC Union Berlin
- -
Arminia Bielefeld
Stadion An der Alten Försterei
Vorschau: Combo Gewinner : 1. FC Union Berlin und +2.5 Tore
DFB Pokal
29.10.2025
- 20:45
1.FC Köln
- -
FC Bayern München
RheinEnergieStadion
Vorschau: Combo Doppelchance : Unentschieden oder FC Bayern München und +1.5 Tore

Prämien und Bedeutung: Pokal lohnt sich doppelt

Neben dem sportlichen Reiz geht es im DFB-Pokal auch um Geld: Schon für das Erreichen der 2. Runde kassieren die Klubs über 420.000 Euro. Der Sieger kann insgesamt knapp elf Millionen Euro einnehmen. Dazu winkt ein Startplatz in der Europa League – unabhängig von der Ligaplatzierung. Besonders für kleinere Vereine ein lukratives Geschäft.

