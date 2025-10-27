Fußball heute live: Wer zeigt den DFB-Pokal in der 2. Runde im Free-TV? TV-Spielplan

Die zweite Runde im DFB-Pokal steht an – und mit ihr gleich mehrere Topspiele, die im Free-TV laufen. Fußballfans können sich auf zwei Livespiele im öffentlich-rechtlichen Fernsehen freuen, darunter das Duell 1. FC Köln gegen Bayern München sowie Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Alle Infos zu den Übertragungen, Terminen und TV-Zeiten gibt’s hier im Überblick.

Frankfurt gegen Dortmund live im ZDF am Dienstag

Am Dienstag gibt’s das zweite große Pokalduell im Free-TV: Eintracht Frankfurt trifft auf Borussia Dortmund. Das ZDF überträgt die Partie ab 18:30 Uhr live. Auch hier stehen zwei Bundesligisten im direkten Duell – ein echtes Topspiel gleich zum Auftakt der 2. Runde. Parallel dazu finden drei weitere Partien statt, die über Liveticker und Highlights online abrufbar sind.

Köln gegen Bayern live in der ARD am Mittwoch

Das größte Spiel der Runde steigt am Mittwochabend in Müngersdorf: Der 1. FC Köln empfängt den FC Bayern München. Die ARD zeigt die Partie live ab 20:15 Uhr – direkt nach der Tagesschau. Als Experte ist Weltmeister Bastian Schweinsteiger im Einsatz, moderiert wird die Sendung von Alex Schlüter. Kommentator des Spiels ist Tom Bartels. Die Übertragung läuft parallel auch im ARD-Livestream.

Im Anschluss an das Spiel werden zudem Zusammenfassungen der weiteren sieben Partien vom Mittwochabend gezeigt – ein kompakter Pokalabend im Free-TV also.

Alle Spiele – alle Termine im Überblick

Die 2. Runde verteilt sich auf Dienstag (28.10.) und Mittwoch (29.10.). Insgesamt stehen 16 Spiele auf dem Programm. Neben den Free-TV-Spielen können alle Begegnungen bei Sky live verfolgt werden – entweder einzeln oder in der Konferenz.

Topspiele im Überblick:

Dienstag, 28.10., 18:30 Uhr: Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund (ZDF)

Mittwoch, 29.10., 20:45 Uhr: 1. FC Köln – FC Bayern München (ARD)

Die restlichen Partien – darunter Leipzig bei Energie Cottbus oder Leverkusen in Paderborn – laufen exklusiv bei Sky.

DFB Pokal Hertha BSC Berlin - - SV Elversberg DFB Pokal VfL Wolfsburg - - Holstein Kiel DFB Pokal Eintracht Frankfurt - - Borussia Dortmund DFB Pokal 1. FC Heidenheim - - Hamburger SV DFB Pokal Borussia Mönchengladbach - - Karlsruher SC DFB Pokal FC Augsburg - - VfL Bochum DFB Pokal FC St. Pauli - - TSG 1899 Hoffenheim DFB Pokal Energie Cottbus - - RB Leipzig DFB Pokal 1. FSV Mainz 05 - - VfB Stuttgart DFB Pokal SpVgg Greuther Fürth - - 1.FC Kaiserslautern DFB Pokal SC Paderborn 07 - - Bayer 04 Leverkusen DFB Pokal Illertissen - - FC Magdeburg DFB Pokal Fortuna Düsseldorf - - SC Freiburg DFB Pokal SV Darmstadt 98 - - FC Schalke 04 DFB Pokal 1. FC Union Berlin - - Arminia Bielefeld DFB Pokal 1.FC Köln - - FC Bayern München

Prämien und Bedeutung: Pokal lohnt sich doppelt

Neben dem sportlichen Reiz geht es im DFB-Pokal auch um Geld: Schon für das Erreichen der 2. Runde kassieren die Klubs über 420.000 Euro. Der Sieger kann insgesamt knapp elf Millionen Euro einnehmen. Dazu winkt ein Startplatz in der Europa League – unabhängig von der Ligaplatzierung. Besonders für kleinere Vereine ein lukratives Geschäft.