Fußball heute live im TV: Wer überträgt Bayer Leverkusen – FC Bayern im Free-TV/Stream?

Fußball heute: Wer zeigt Bayer Leverkusen – FC Bayern im Free-TV/Stream? Am Samstag, 14. März 2026, trifft Bayer Leverkusen in der BayArena auf Bayern München (26. Spieltag, Anstoß 15:30 Uhr). Die Partie läuft in Deutschland nicht im Free-TV: Sky überträgt das Spiel als Einzelspiel, DAZN zeigt die 15:30‑Konferenz aller Partien. Fans sollten deshalb auf Pay-TV oder Streamingdienste zurückgreifen, wenn sie die Begegnung live verfolgen wollen.

Übertragung: Sky als Einzelspiel, DAZN mit Konferenz

Das Gastspiel von Bayern in Leverkusen läuft live bei Sky als Einzelspiel. Gleichzeitig bietet DAZN eine Konferenz mit allen Anpfiffen um 15:30 Uhr an, sodass Zuschauer die parallel startenden Begegnungen in einer Zusammenfassung sehen. Ein Free‑TV‑Angebot gibt es für dieses Duell nicht, daher sind Sky oder DAZN die offiziellen Übertragungswege in Deutschland.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 26 | BayArena | - 15:30 Bayer 04 Leverkusen U U S U U - : - FC Bayern München S S S S S 28 J. Blaswich 4 J. Quansah 8 Robert Andrich 12 E. Tapsoba 19 E. Poku 24 Aleix García 6 Ezequiel Fernández 42 Montrell Amare Culbreath 10 M. Tillman 11 M. Terrier 14 Patrik Schick 26 S. Ulreich 27 Konrad Laimer 4 Jonathan Tah 2 Dayot Upamecano 44 J. Stanišić 45 Aleksandar Pavlović 6 Joshua Kimmich 14 Luis Díaz 42 Lennart Karl 17 Michael Olise 11 Nicolas Jackson

Anstoß, Spielort und Spieltag

Die Begegnung Bayer Leverkusen gegen FC Bayern findet am Samstag, 14.03.2026, um 15:30 Uhr in der BayArena statt und gehört zum 26. Spieltag der Bundesliga. Das Heimstadion von Leverkusen bildet die Kulisse für das direkte Aufeinandertreffen der beiden Teams, das für die Punktelite in dieser Phase der Saison richtungsweisend sein kann. Zuschauer vor Ort und vor den Bildschirmen müssen also auf Sky oder DAZN zugreifen, um die Partie live zu verfolgen.

Form und Tabellenlage vor dem Duell

Bayer Leverkusen liegt vor dem Spiel auf dem 6. Tabellenplatz mit 44 Punkten; die Mannschaft verbuchte bisher 13 Siege und 7 Niederlagen bei einem Torverhältnis von 48:32. Zuletzt gab es ein 3:3 in der Bundesliga gegen den SC Freiburg. Bayern München führt die Tabelle mit 66 Punkten an, hat 21 von 25 Spielen gewonnen und nur eine Niederlage bei einem Torverhältnis von 92:24 erlitten. Die Münchner kamen zuletzt zu einem 4:1‑Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach und sind in den letzten fünf Ligaspielen ungeschlagen, wobei sie alle Partien gewannen.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Direkter Vergleich

In den letzten fünf direkten Duellen zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München setzte sich Bayern in drei Spielen durch; Leverkusen gewann einmal, ein Duell endete remis. Das jüngste Aufeinandertreffen entschieden die Bayern klar mit 3:0 für sich. Historisch haben die Münchner bei diesem Vergleich oft die Oberhand behalten, weshalb sie statistisch als Favorit in die Partie gehen.

Wett‑Tipps und Quoten

Angesichts der Form und des direkten Vergleichs gilt ein Auswärtssieg der Bayern als realistische Option. Die besten im Text genannten Quoten für einen Bayern‑Sieg bietet Interwetten mit 1.60. Für die Wette „Beide Teams treffen – Ja“ nennt Betano eine Quote von 1.47. Nutzer, die auf Quotenboosts oder spezielle Angebote achten, können entsprechende Vergleichsseiten konsultieren, um aktuelle Aktionen zu prüfen.