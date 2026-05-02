Fußball heute Abend – Wer übertragt Leverkusen – RB Leipzig im Free-TV/Stream?

Am Samstag, 02.05.2026, steigt in der BayArena um 18:30 Uhr das Bundesliga-Duell zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig. Das Spiel gehört zum 32. Spieltag und wird in Deutschland exklusiv von Sky übertragen. Ein Termin im Free-TV ist nicht vorgesehen.

Am 32.Spieltag geht es nochmals rund in der Tabelle, denn gleich vier Teams mit Hoffnungen auf die Champions League spielen gegeneinander: Hoffenheim gegen Stuttgart, Leverkusen gegen Leipzig. Das sind die Plätze 3 bis 6 – Leipzig könnte alles klar machen mit einem Sieg und Platz 3 festigen, Leverkusen muss gewinnen und würde einen Big Point holen. Es bleibt spannend.

Die Partie fällt damit in die heiße Phase der Saison, in der beide Klubs im Bundesliga-Endspurt um wichtige Punkte kämpfen. Fußball heute im TV gibt es für diese Begegnung also nur im Pay-TV und im Stream bei Sky.

Bundesliga Bayer 04 Leverkusen 4.38 xG 1.14 4 1 RB Leipzig

Formcheck vor dem Duell

Bayer Leverkusen geht als Sechster mit 55 Punkten in das Heimspiel. Die Werkself kommt auf 16 Siege, 7 Unentschieden und 8 Niederlagen bei einem Torverhältnis von 62:42. Zuletzt gewann Leverkusen auswärts mit 2:1 beim 1. FC Köln. Aus den vergangenen fünf Bundesligaspielen holte das Team drei Siege, ein Remis und eine Niederlage. Vor heimischem Publikum stehen bislang acht Siege, drei Unentschieden und vier Niederlagen zu Buche.

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RB Leipzig reist als Tabellendritter mit 62 Punkten an. Die Sachsen sammelten 19 Siege, fünf Unentschieden und sieben Niederlagen und stehen bei 62:38 Toren. Im letzten Ligaspiel setzten sie sich zuhause mit 3:1 gegen den 1. FC Union Berlin durch. Die Form ist dabei makellos, denn die letzten fünf Bundesligapartien wurden allesamt gewonnen. Auswärts bringt Leipzig ebenfalls acht Siege, drei Unentschieden und vier Niederlagen mit.

Direkter Vergleich und Wett Tipps

Auch der Blick auf die direkten Duelle spricht eher für Bayer Leverkusen. Das jüngste Aufeinandertreffen entschieden die Rheinländer mit 3:1 in Leipzig für sich. Insgesamt gewann Leverkusen drei der letzten fünf Vergleiche, ein weiteres Spiel endete remis, nur einmal behielt RB Leipzig die Oberhand.

Beim Wett Tipp liegt ein Heimsieg von Bayer Leverkusen nahe, zumal die Gastgeber in den jüngsten Duellen oft erfolgreich waren und derzeit stabil auftreten. Für Tipp 1 bei Tipico wird eine Quote von 2.20 angegeben. Als zweiter Ansatz bietet sich an, dass beide Teams treffen. Für Tipp JA bei ODDSET wird hier eine Quote von 1.38 genannt. Wer sich für weitere Quoten und mögliche Sonderaktionen interessiert, findet dazu Informationen auf der Quotenboost Seite. Für einen Überblick über Bundesliga heute im Fernsehen verweist die Übersicht zu den Live-Übertragungen.

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