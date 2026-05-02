Fußball heute: 3:2 Wer übertragt Hoffenheim – VfB Stuttgart im Free-TV/Stream?

Heute am Samstag, 2. Mai 2026, trifft 1899 Hoffenheim um 15:30 Uhr in der PreZero Arena auf den VfB Stuttgart. Die Partie des 32. Spieltags der Bundesliga-Saison 2025/2026 läuft in Deutschland live bei Sky als Einzelspiel und parallel in der Konferenz bei DAZN. Ein Free-TV-Angebot gibt es nicht. Beim Spiel geht es um den Kampf in der Champions League.

Bundesliga TSG 1899 Hoffenheim - - VfB Stuttgart

Wo das Spiel live zu sehen ist

Wer die Bundesliga live verfolgen will, hat am Samstag-Nachmittag zwei Optionen: Sky zeigt Hoffenheim gegen Stuttgart als komplettes Einzelspiel, DAZN überträgt alle Samstag-Spiele um 15:30 Uhr in der Konferenz. Damit bleibt das Duell ausschließlich im Pay-TV und Stream, eine Übertragung im Free-TV ist nicht vorgesehen.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 32 | PreZero Arena | - 15:30 TSG 1899 Hoffenheim N N U S S - : - VfB Stuttgart N S N S U 1 Oliver Baumann 13 Bernardo 21 A. Hajdari 5 O. Kabak 29 Bazoumana Touré 18 W. Burger 7 L. Avdullahu 34 V. Coufal 11 F. Asllani 27 A. Kramarić 19 T. Lemperle 33 Alexander Nübel 3 R. Hendriks 24 J. Chabot 14 L. Jaquez 18 Jamie Leweling 6 Angelo Stiller 16 A. Karazor 4 J. Vagnoman 10 Chris Führich 11 B. El Khannouss 26 Deniz Undav

Form, Tabelle und direkter Vergleich

Sportlich geht es für beide Klubs um viel, denn Hoffenheim steht mit 57 Punkten auf Rang fünf, Stuttgart mit derselben Punktzahl auf Platz vier. Beide Teams kommen auf 17 Siege, 6 Remis und 8 Niederlagen. Die TSG bringt ein Torverhältnis von 61:45 mit und hat zu Hause neun Siege, ein Unentschieden und fünf Niederlagen gesammelt. Zuletzt gewann Hoffenheim mit 2:1 beim Hamburger SV.

Der VfB Stuttgart weist ein Torverhältnis von 63:43 auf und hat auswärts sechs Siege, drei Remis und sechs Niederlagen eingefahren. Das letzte Pflichtspiel der Schwaben endete mit einem 1:1 gegen Werder Bremen.

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Auch der direkte Vergleich verspricht ein enges Duell. In den vergangenen fünf Aufeinandertreffen zwischen Hoffenheim und Stuttgart gab es je einen Sieg für beide Mannschaften sowie drei Unentschieden. Das jüngste Duell endete torlos 0:0.

Quoten und Wettmärkte

Bei den Wettanbietern wird ein Heimsieg von Hoffenheim bei Betano mit einer Quote von 2.37 geführt. Das Remis ist bei Bet365 Sportwetten mit 4.20 notiert, während ein Auswärtssieg des VfB Stuttgart bei Tipico 2.70 bringt.

Als interessante Tipps gelten ein Heimsieg für 1899 Hoffenheim sowie die Wette darauf, dass beide Teams treffen. Für „Ja“ beim Markt Beide Teams treffen liegt die Quote bei Bet365 Sportwetten bei 1.36. Wer sich weiter informieren möchte, kann auf der Quotenboost-Seite nach passenden Angeboten für die Partie suchen.

Spannung im Rennen um die Champions-League-Plätze

Das direkte Duell hat für beide Seiten auch im Rennen um die Champions-League-Plätze große Bedeutung. Wer die Bundesliga heute im Fernsehen sehen möchte, findet die Partie daher entweder bei Sky als Einzelspiel oder bei DAZN in der Konferenz.

Begegnung: 1899 Hoffenheim gegen VfB Stuttgart

Datum: Samstag, 02.05.2026, 15:30 Uhr

Bewerb: Bundesliga, 32. Spieltag

Wer überträgt das Spiel? Sky und DAZN (Konferenz)

Läuft das Spiel im Free TV? Nein

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