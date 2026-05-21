Fußball heute live – 0:0 – Wer überträgt VfL Wolfsburg – SC Paderborn heute live im Free-TV?

Update 22:30 Uhr: Fußball heute Ergebnis: 0:0 gegen Paderborn – VfL in der Relegation unter Druck

Die Bundesliga-Relegation beginnt mit einem brisanten Duell: Der VfL Wolfsburg trifft im Hinspiel um den letzten freien Platz in der höchsten Spielklasse auf den SC Paderborn 07. Die Partie steigt am Donnerstag, 21. Mai, in der Volkswagen Arena, Anstoß ist um 20.30 Uhr. Wer das Spiel live sehen will, hat mehrere Möglichkeiten. Sat 1 zeigt das Spiel live im Free-TV.

Jonas Friedrich wird das Spiel zusammen mit Experte und Ex-Nationalspieler Lars Stindl kommentieren. Matthias Opdenhövel wird mit Field-Reporterin Andrea Kaiser auf das Spiel einstimmen. Schiedsrichter-Experte Urs Meier ist auch mit von der Partie.

Wolfsburg mit leichter Favoritenrolle

Vor dem ersten Aufeinandertreffen spricht die historische Bilanz klar für den Bundesligisten. Von 27 Relegationsduellen entschied sich 21-mal der Klub aus dem Oberhaus für sich, nur sechsmal setzte sich der Zweitligist durch. Auch deshalb geht Wolfsburg mit Rückenwind in die beiden Entscheidungsspiele, obwohl die Saison mit 29 Punkten nach 34 Spieltagen insgesamt enttäuschend verlief.

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Bundesliga VfL Wolfsburg 0 0 SC Paderborn 07 Bundesliga SC Paderborn 07 - - VfL Wolfsburg

Zuletzt zeigte die Formkurve jedoch nach oben. In den vergangenen fünf Bundesliga-Partien kassierten die Wölfe nur eine Niederlage. Außerdem gewann der VfL das abschließende „Finale“ um den Relegationsrang beim FC St. Pauli mit 3:1. Für St. Pauli bedeutete das den Abstieg in die 2. Liga, für Wolfsburg den Sprung in das Duell mit dem Zweitliga-Dritten um das letzte Ticket für die Bundesliga.

Paderborn meldet sich im Saisonendspurt zurück

Beim SC Paderborn verlief die Schlussphase der 2. Liga deutlich wechselhafter. Zwischen dem 30. und 33. Spieltag blieb das Team von Ralf Kettemann viermal nacheinander ohne Sieg, die Bilanz in diesem Abschnitt lautete zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Am letzten Spieltag setzte der SCP dann jedoch ein wichtiges Zeichen und gewann mit 2:0 in Darmstadt.

Dieser Erfolg, kombiniert mit dem 3:3 von Hannover gegen Nürnberg, brachte Paderborn in einem dramatischen Saisonfinale doch noch auf Rang 3. Damit verlängert sich die Spielzeit für die Ostwestfalen nun in der Relegation.

Liveticker heute

20:57 Uhr Halbe Stunde vorbei Nach einer halben Stunde steht es noch 0:0, Ballbesitz ist fast 50-50, Wolfsburg hatte aber drei Torschüsse.



08:58 Uhr Anpfiff um 20:30 Uhr Sat1 zeigt das 1.Relegationsspiel zwischen Wolfsburg gegen Paderborn heute live imFree-TV!



So wird Wolfsburg gegen Paderborn übertragen

Das Hinspiel läuft live im Free-TV bei SAT.1. Parallel dazu gibt es die Partie kostenlos im Stream bei Joyn und ran.de. Zusätzlich zeigt Sky Sport Bundesliga das Duell im Pay-TV, außerdem sind kostenpflichtige Live-Streams über Sky Go und WOW verfügbar. Die Vorberichterstattung bei SAT.1 beginnt bereits um 19.50 Uhr, ehe um 20.30 Uhr der Ball in Wolfsburg rollt.