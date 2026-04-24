Fußball heute Abend – 3:0 – Wer überträgt RB Leipzig – Union Berlin im Free-TV?

Am heutigen Freitagabend um 20:30 Uhr stehen sich RB Leipzig und der 1. FC Union Berlin in der Bundesliga gegenüber. Gespielt wird in der Red Bull Arena, es geht um den 31. Spieltag der laufenden Saison. Wer die Partie live sehen will, wird bei Sky fündig, im Free-TV läuft sie nicht.

So läuft RB Leipzig gegen Union Berlin im TV

Bundesliga RB Leipzig 3.75 xG 0.18 3 1 1. FC Union Berlin

Die Rechte an dieser Begegnung liegen exklusiv bei Sky. Dort ist das Spiel auf Sky Bundesliga 1 und Sky Bundesliga UHD zu sehen, also auch in hochauflösender Bildqualität. Weil die Partie an einem Freitagabend angesetzt ist, fällt sie nicht in die übliche Samstag-15:30-Uhr-Konferenz von DAZN. Für Fußballfans heißt das: „heute Fußball live“ gibt es hier ausschließlich bei Sky.

Begegnung: RB Leipzig gegen 1. FC Union Berlin

Datum: Freitag, 24.04.2026, 20:30 Uhr

Bewerb: Bundesliga, 31. Spieltag

Wer überträgt das Spiel? Sky Bundesliga

Läuft das Spiel im Free TV? Nein

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 31 | Red Bull Arena | - 20:30 RB Leipzig N S S S S 3 : 1 3.75 xG 0.18 Endergebnis 1. FC Union Berlin S N U N N M. Finkgräfe 22' Rômulo 25' Ridle Baku 63' D. Doekhi 78' 26 M. Vandevoordt 35 M. Finkgräfe 5 E. Bitshiabu 4 W. Orbán 17 Ridle Baku 14 C. Baumgartner 24 X. Schlager 20 Assan Ouedraogo 7 Antonio Nusa 40 Rômulo 49 Yan Diomande 1 F. Rønnow 4 Diogo Leite 14 Leopold Querfeld 5 D. Doekhi 15 T. Rothe 19 J. Haberer 8 R. Khedira 13 A. Schäfer 28 C. Trimmel 23 A. Ilić 7 O. Burke Tore Tor M. Finkgräfe 22' Tor Rômulo 25' Tor Ridle Baku Assist : Yan Diomande) 63' 78' Tor D. Doekhi Assist: J. Juranović)

Form, Tabellenlage und direkte Duelle

RB Leipzig geht als Tabellendritter in das Duell und hat nach 31 Spieltagen 59 Punkte auf dem Konto. Die Bilanz mit 18 Siegen, 5 Unentschieden und 7 Niederlagen spricht für eine stabile Saison, das Torverhältnis von 59:37 untermauert die Offensivstärke. Vor allem zuhause sammelte Leipzig bereits 10 Siege ein, zuletzt gelang ein 3:1-Auswärtserfolg bei Eintracht Frankfurt. In den vergangenen fünf Partien stehen vier Siege zu Buche.

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Union Berlin rangiert aktuell auf Platz 11 und kommt auf 32 Zähler. Die Köpenicker weisen 8 Siege, 8 Remis und 14 Niederlagen auf, das Torverhältnis von 34:52 zeigt die defensiven Probleme. Das letzte Bundesligaspiel ging zuhause mit 1:2 gegen den VfL Wolfsburg verloren. Aus den letzten fünf Begegnungen sprang nur ein Sieg heraus, dazu kamen drei Niederlagen.

Auch der direkte Vergleich verspricht eine enge Angelegenheit. In den vergangenen fünf Duellen setzte sich RB Leipzig zweimal durch, zweimal endete das Aufeinandertreffen unentschieden, einmal gewann Union Berlin. Das letzte Duell entschied Union mit 3:1 vor eigenem Publikum für sich, was zusätzliche Brisanz für die anstehende Revanche bringt.

Wett-Tipps und Quoten

Bei den Wettanbietern fällt der Blick auf zwei Tipps besonders ins Gewicht. Ein Heimsieg von RB Leipzig, also Tipp 1, wird bei ODDSET mit einer Quote von 1.36 geführt. Ebenfalls interessant ist die Wette darauf, dass beide Mannschaften treffen, die bei Bet365 Sportwetten mit 1.80 bewertet wird. Wer auf Außenseiterchancen setzt, findet mit Tipp X bei Winamax eine Quote von 5.70 und mit Tipp 2 bei Bet365 Sportwetten eine Quote von 9.00. Einen umfassenden Vergleich aller Anbieter bietet die Wettanbieter-Vergleichsseite.

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