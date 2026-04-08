Fußball heute – Wer überträgt PSG – Liverpool im Free-TV & Livestream?

Paris Saint-Germain und der Liverpool FC spielen heute am Mittwoch, 08.04.2026 um 21 Uhr im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League im Parc des Princes. In Deutschland läuft die Partie live bei DAZN, ein Free-TV-Angebot gibt es nicht. Angepfiffen wird um 21:00 Uhr, auf der Bank stehen sich Luis Enrique und Arne Slot gegenüber.

TV-Übertragung, Ausgangslage und Formkurve

Die wichtigste Nachricht für Fans in Deutschland ist klar: PSG gegen Liverpool wird exklusiv bei DAZN übertragen, Champions League heute im TV also über den Streamingdienst. Die Begegnung ist zugleich eines der Topspiele der Runde, zumal beide Teams mit viel Offensivqualität in dieses Duell gehen.

Champions League Paris Saint Germain (PSG) - - FC Liverpool

Champions League 2025-2026 - Viertelfinale | | - 21:00 FC Liverpool N N U S N - : - Paris Saint Germain (PSG) N S S S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Paris Saint-Germain hat sich über die Playoffs gegen AS Monaco in die K.o.-Phase gearbeitet. Dort gewann PSG das Hinspiel auswärts mit 3:2, im Rückspiel reichte ein 2:2. Im Achtelfinale setzten sich die Pariser dann eindrucksvoll gegen Chelsea FC durch: 5:2 im ersten Spiel, 3:0 im Rückspiel. In der Champions League stehen aus den letzten fünf Partien drei Siege und zwei Remis zu Buche, zuletzt gewann PSG 3:0 bei Chelsea. Auch in allen Wettbewerben ist die Bilanz ordentlich: Das jüngste Ligaspiel endete mit einem 3:1 gegen Toulouse, in den letzten fünf Pflichtspielen stehen vier Siege und eine Niederlage.

Liverpool erreichte in der Gruppenphase Platz 3 und zog deshalb direkt ins Achtelfinale ein. Dort eliminierten die Reds Galatasaray mit 1:0 auswärts und 4:0 zuhause. In der Königsklasse sprangen zuletzt vier Siege und eine Niederlage aus den vergangenen fünf Begegnungen heraus, das jüngste CL-Spiel wurde mit 4:0 gegen Galatasaray gewonnen. In der Liga wirkt Liverpool dagegen weniger stabil: Das letzte Spiel bei Manchester City ging mit 0:4 verloren, aus den vergangenen fünf Partien holte der Klub lediglich einen Sieg, ein Remis und drei Niederlagen.

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Direkter Vergleich und Schlüsselspieler

Auch die Historie der direkten Duelle spricht für ein enges Rennen. In den letzten fünf Aufeinandertreffen siegte PSG zweimal, Liverpool dreimal. Das bislang letzte Duell liegt noch nicht weit zurück: Im März 2025 gewann Paris Saint-Germain in der Champions League an der Anfield Road mit 4:1 im Achtelfinale. Gerade deshalb ist auch dieses Viertelfinal-Hinspiel mit hoher taktischer Spannung verbunden.

Bei PSG ragt Khvicha Kvaratskhelia in dieser Champions-League-Saison heraus. Der Angreifer kommt auf sieben Tore und ist damit der gefährlichste Abschlussmann der Pariser. Dahinter folgt Vitinha mit sechs Treffern als torgefährlicher Mittelfeldspieler. Als Vorbereiter sticht Achraf Hakimi mit fünf Assists hervor, Kvaratskhelia legte zudem schon vier Treffer auf und bringt damit gleich doppelte Gefahr mit.

Auf Liverpooler Seite trägt Dominik Szoboszlai die Offensivlast besonders stark. Der Österreicher ist mit fünf Toren und vier Assists der beste Scorer der Reds in dieser CL-Spielzeit und fungiert als zentrales Puzzleteil im Angriffsspiel. Mohamed Salah erzielte bislang drei Treffer in der Königsklasse, während auch Cody Gakpo und Alexis Mac Allister wichtige Beiträge liefern. Vor allem Szoboszlai sorgt bei Standards und aus der Distanz regelmäßig für brenzlige Szenen.

Quoten, Favoritenrolle und Antworten auf die wichtigsten Fragen

Auf dem Papier geht Paris Saint-Germain als leichter Favorit in das Hinspiel, vor allem wegen des Heimvorteils im Parc des Princes und der starken Champions-League-Form. Bei den Wettmärkten liegt für einen Heimsieg Interwetten mit einer Quote von 1.75 vorn. Für Tipp 2 bietet NEO.bet mit 4.45 die beste Quote, das Unentschieden ist bei NEO.bet mit 4.35 notiert. Beim Markt „Beide Teams treffen“ steht „Ja“ bei ODDSET mit 1.53 vorne, während „Nein“ bei Interwetten mit 2.55 quotiert ist.

Wer ist der Favorit bei Paris Saint-Germain gegen Liverpool FC?

Paris Saint-Germain geht als leichter Favorit in das Hinspiel, vor allem wegen Heimvorteil und der guten Form in der Champions League. Liverpool bleibt aber ein sehr ernstzunehmender Gegner mit viel Qualität im Offensivspiel, sodass ein enges Duell zu erwarten ist.

Wo bekomme ich die besten Quoten zur Begegnung?

Für einen Heimsieg von PSG bietet Interwetten aktuell die beste Quote, während NEO.bet die attraktivsten Quoten für Auswärtssieg und Remis stellt. Es lohnt sich, vor dem Einsatz mehrere Buchmacher zu vergleichen, um die beste Quote für deinen Tipp zu sichern.

Wann und wo wird Paris Saint-Germain gegen Liverpool FC übertragen?

Die Partie steigt am Mittwoch, 08.04.2026 um 21:00 im Parc des Princes und wird in Deutschland live bei DAZN übertragen. Fans können das Spiel somit im DAZN-Stream live verfolgen.

Wett-Tipp 1 bleibt der Heimsieg von Paris Saint-Germain. Die Begründung: PSG hat in der K.o.-Phase offensiv überzeugt, profitiert vom eigenen Stadion und traf auch in der Königsklasse zuletzt verlässlich. Wett-Tipp 2 lautet: Beide Teams treffen – Ja. Dafür spricht, dass sowohl Kvaratskhelia, Szoboszlai als auch Salah für Torgefahr stehen und direkte Duelle zwischen beiden Klubs oft torreich verlaufen.

Das Viertelfinal-Hinspiel zwischen Paris Saint-Germain und Liverpool FC gehört damit zu den großen Abendspielen dieser Champions-League-Saison und läuft in Deutschland live bei DAZN.