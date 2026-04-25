Fußball heute: Wer überträgt Mainz 05 – FC Bayern im Free-TV &Stream?

Am heutigen Samstag, 25. April 2026, steigt in der Bundesliga das Duell zwischen Mainz 05 und Bayern München. Anstoß in der MEWA ARENA ist um 15:30 Uhr, gespielt wird am 31. Spieltag, also in einer der entscheidenden Phasen dieser Saison. Für die Bayern geht es um nichts, Mainz steckt noch knapp im Abstiegskampf. Wer das Spiel live sehen will, hat im Fernsehen und im Stream unterschiedliche Optionen.

Bundesliga 1. FSV Mainz 05 - - FC Bayern München

Wo läuft die TV-Übertragung?

Im Free-TV ist die Partie nicht zu sehen. Sky überträgt alle Samstagsspiele um 15:30 Uhr als Einzelspiel, während DAZN die Konferenz anbietet. Damit können Fans zwischen der kompletten Live-Übertragung von Mainz 05 gegen Bayern München auf Sky und der Konferenzschalte bei DAZN wählen.

Die Begegnung zwischen Mainz 05 und Bayern München findet am Samstag, 25.04.2026, um 15:30 Uhr statt. Gespielt wird in der Bundesliga, am 31. Spieltag. Wer überträgt das Spiel? Sky und die Konferenz auf DAZN. Läuft das Spiel im Free TV? Nein.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 31 | MEWA ARENA | - 15:30 1. FSV Mainz 05 S S N N U - : - FC Bayern München S S S S S 33 D. Batz 31 Dominik Kohr 4 Stefan Posch 21 Danny da Costa 2 P. Mwene 10 Nadiem Amiri 6 K. Sano 8 Paul Nebel 30 S. Widmer 20 P. Tietz 23 S. Becker 40 J. Urbig 19 A. Davies 21 H. Ito 3 Min-jae Kim 27 Konrad Laimer 39 Bara Ndiaye 45 Aleksandar Pavlović 14 Luis Díaz 8 Leon Goretzka 22 Raphaël Guerreiro 11 Nicolas Jackson

Formkurve von Mainz und Bayern

Mainz 05 geht als Tabellenzehnter mit 34 Punkten in das Heimspiel. Die bisherige Bilanz der Rheinhessen umfasst acht Siege, zehn Unentschieden und zwölf Niederlagen, dazu kommt ein Torverhältnis von 36:45. Zuletzt holte Mainz ein 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach und bringt aus den vergangenen fünf Bundesligaspielen drei Siege, ein Remis und eine Niederlage mit.

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Bayern München reist als klarer Tabellenführer mit 79 Punkten an. Der Rekordmeister ist auswärts in dieser Bundesliga-Saison noch ungeschlagen und kommt dort auf zwölf Siege sowie drei Unentschieden. Das Torverhältnis von 109:29 unterstreicht die Offensive der Münchner eindrucksvoll. Im letzten Ligaspiel setzte sich Bayern mit 4:2 zu Hause gegen den VfB Stuttgart durch und holte in den letzten fünf Partien vier Siege sowie ein Unentschieden.

Direkter Vergleich und Wett-Tipps

Auch der Blick auf die jüngsten direkten Duelle spricht eher für die Münchner. In den vergangenen fünf Aufeinandertreffen gewann Bayern dreimal, dazu kommen ein Unentschieden und ein Sieg für Mainz. Das letzte Duell endete 2:2, was den Mainzer Anhängern zumindest ein wenig Hoffnung auf eine Überraschung macht.

Für Wetten gilt ein Auswärtssieg der Bayern, also Tipp 2, als naheliegend. Die beste Quote dafür gibt es bei Bet365 Sportwetten mit 1.67. Ebenfalls interessant erscheint die Option, dass beide Teams treffen. Angesichts der Münchner Offensivstärke und der zuletzt ordentlichen Mainzer Leistungen wird „Beide Teams treffen: Ja“ bei ODDSET mit einer Quote von 1.46 angeboten.

Wer sich vor dem Spiel noch tiefer einlesen möchte, kann auf der Quotenboost-Seite nachsehen, ob es spezielle Angebote zu dieser Partie gibt.

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