Fußball heute Abend * Wer überträgt HSV gegen Bayern München heute live im TV & Stream?

Heute Abend trifft im Bundesliga-Topspiel der Hamburger SV auf den FC Bayern München im Volksparkstadion. Fans fragen sich: Wo wird die Partie HSV gegen Bayern München live im TV und Stream übertragen? Anstoß ist um 18.30 Uhr, und die Spannung im Vorfeld ist bereits greifbar. Der HSV will nach einem torlosen Derby gegen St. Pauli auftrumpfen, während die Bayern nach ihrer ersten Niederlage der Saison zurück in die Erfolgsspur finden möchten. Für alle Fußballbegeisterten, die das Spiel live verfolgen möchten, wird der Pay-TV-Sender Sky die Begegnung übertragen.

Das Duell im Volksparkstadion

Die Partie zwischen dem Hamburger SV und dem FC Bayern München ist eines der Highlights des 20. Spieltages. Anpfiff ist am Samstag, den 31. Januar um 18.30 Uhr. Es ist das erste Gastspiel der Bayern im Volksparkstadion seit 2017, und die Hamburger hoffen auf einen Heimvorteil, um gegen den Rekordmeister bestehen zu können. Die Fans dürfen sich auf eine leidenschaftliche Begegnung freuen.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 20 | Volksparkstadion | - 18:30 Hamburger SV N U N U U - : - FC Bayern München S S S N S 1 Daniel Heuer Fernandes 8 Daniel Elfadli 44 L. Vušković 24 N. Capaldo 28 M. Muheim 21 N. Remberg 6 A. Lokonga 2 W. Mikelbrencis 20 Fábio Vieira 18 B. Jatta 11 R. Königsdörffer 1 Manuel Neuer 19 A. Davies 3 Min-jae Kim 2 Dayot Upamecano 44 J. Stanišić 45 Aleksandar Pavlović 6 Joshua Kimmich 7 Serge Gnabry 42 Lennart Karl 17 Michael Olise 9 Harry Kane

Übertragung der Partie: Wo einschalten?

Für alle Fußballbegeisterten, die das Spiel live verfolgen möchten, wird der Pay-TV-Sender Sky die Begegnung übertragen. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 17.45 Uhr, moderiert von Sebastian Hellmann. Er wird von den Experten Lothar Matthäus und Julia Simic unterstützt. Ab 18.30 Uhr wird Wolff Fuss das Spiel kommentieren.

Zusätzlich wird die Begegnung auch im kostenpflichtigen Stream von WOW verfügbar sein, was den Fans eine weitere Möglichkeit bietet, die actionreiche Partie zu verfolgen.

Aktuelle Form der Teams

Der Hamburger SV hat in den letzten Wochen Schwierigkeiten, insbesondere in der Offensive. Trotz der Verpflichtung von Damion Downs blieb das Team im Stadtderby gegen St. Pauli torlos. Eine Verletzung von Flügelflitzer Alexander Rössing-Lelesiit verschärft die Situation, da sein langfristiger Ausfall die Offensive weiter schwächt.

Die Bayern hingegen reisen mit einem Dämpfer nach Hamburg. Nach der 1:2-Niederlage gegen Augsburg sind sie auf Wiedergutmachung aus. Trainer Vincent Kompany sieht sich gezwungen, die Mannschaft aufgrund der hohen Belastung in den letzten Wochen zu rotieren, um frische Kräfte auf den Platz zu bringen.

Spielinfos auf einen Blick

Partie: Hamburger SV gegen FC Bayern München – Bundesliga, 20. Spieltag

Datum: Samstag, 31. Januar 2026

Anstoßzeit: 18.30 Uhr

Ort: Volksparkstadion, Hamburg

Übertragung: Sky/WOW