Fußball heute: Wer überträgt FC Liverpool – FC Villareal im Champions Halbfinale?

Nachdem gestern Abend ein echtes Spektakel in Manchester über die Bühne ging, als Pep Guardiola mit Manchester City gegen Ancelotti und Real Madrid mit 4:3 gewann, steht heute das 2.Halbfinale an. Wieder ein englisch-spanisches Duell findet in der Anfield Road in Liverpool statt, wenn der FC Liverpool auf die Spanier des FC Villareal treffen. Das Spiel wird um 21 Uhr angepfiffen und bei DAZN gezeigt und nicht wie gestern bei Amazon Prime.

Wer gewinnt FC Liverpool – FC Villareal ?

Es war die Überraschung der Viertelfinals: Villarreal setzt sich gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München durch und zieht zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte ins Halbfinale ein! Nun geht´s im Hinspiel an die Anfield Road, wo Jürgen Klopp und sein FC Liverpool warten. Die Reds sind aktuell in blendender Verfassung, kassierten jedoch gegen Benfica über beide Spiele hinweg vier Gegentore und sollten vor allem vor der Abgezocktheit und Effizienz des Gelben U-Boots gewarnt sein.

Auf dem Papier ist der FC Liverpool der Favorit, aber das war der FC Bayern gegen Villareal auch! Heute muss Klopp vorlegen bzw. kann den nur 50 Km entferntem Manchester nacheifern, bevor man nächste Woche nach Spanier reisen wird. Unterschätzen wird Klopp die Spanier keinesfalls und wird sich die Bayern-Spiele genau nochmals anschauen.

Spielplan Champions League Halbfinale

26.4.2022, 21 Uhr: 4:3 Manchester City – Real Madrid

Amazon prime, Rückspiel Mittwoch, 4.Mai (DAZN)

27.4.2022, 21 Uhr: FC Liverpool – FC Villareal

DAZN, Rückspiel Dienstag, 3.Mai (Amazon prime)

Wer zeigt FC Liverpool – FC Villareal heute im TV?

Die Vorberichte starten ab 20:30 Uhr, der Anpfiff ist um 21:00 Uhr. Alex Schlüter ist der Moderator zusammen mit Ralph Gunesch, Kommentator ist Marco Hagemann. Reporterin vor Ort am Spielfeldrand wird Laura Wontorra sein.