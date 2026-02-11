Fußball heute im TV ARD live – Wer überträgt FC Bayern vs. RB Leipzig im Free-TV/Stream?

Am Mittwoch, 11. Februar 2026, steigt in der Allianz Arena das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen Bayern München und RB Leipzig (Anstoß: 20:45 Uhr). Das Spiel läuft live bei Sky (Sky Sport News, Sky Ultra HD, Sky Top Event) und wird parallel im Free-TV von Das Erste übertragen; online steht der Stream über Sportschau.de bereit. Damit haben Fans sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Optionen, die Begegnung in hoher Qualität zu verfolgen. Für Zuschauer, die Wert auf Ultra HD legen, bietet Sky die beste Bildoption.

Liveticker 2:0 FC Bayern gegen RB Leipzig

Update 11.2. 20 Uhr Die Aufstellung ist da!

Neuer – Upamecano, Tah, Kimmich, Gnabry, Kane, Luis Díaz, Olise, Davies, Stanišić, Pavlović.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Einwechselspieler sind: Urbig – Minjae, Goretzka, Musiala, Bischof, Ito, Guerreiro, Laimer, Karl.

TV & Stream: Übersicht der Übertragungsrechte

In Deutschland teilen sich Sky und Das Erste die Übertragungsrechte für das Viertelfinale im DFB-Pokal. Sky deckt das Spiel live über Sky Sport News sowie die Event-Kanäle Sky Ultra HD und Sky Top Event ab, die Übertragung beinhaltet HD- und Ultra-HD-Bilder. Gleichzeitig zeigt Das Erste die Begegnung im Free-TV; parallel bietet Sportschau.de einen legalen Online-Stream. Zuschauer können somit zwischen Pay-TV-Angeboten mit erweiterten Bildformaten und dem frei empfangbaren Angebot wählen.

DFB Pokal 2025/2026 - DFB Pokal Viertelfinale | | - 20:45 FC Bayern München S N S U S 2 : 0 Endergebnis RB Leipzig N S U N S Harry Kane 64' Luis Díaz 67' Tore Elfmetertor Harry Kane 64' Tor Luis Díaz Assist : Michael Olise) 67' 1 Manuel Neuer 19 A. Davies 4 Jonathan Tah 2 Dayot Upamecano 44 J. Stanišić 45 Aleksandar Pavlović 6 Joshua Kimmich 14 Luis Díaz 7 Serge Gnabry 17 Michael Olise 9 Harry Kane 26 M. Vandevoordt 22 David Raum 23 C. Lukeba 4 W. Orbán 17 Ridle Baku 14 C. Baumgartner 13 Nicolas Seiwald 24 X. Schlager 7 Antonio Nusa 40 Rômulo 49 Yan Diomande

Spielzeitpunkt, Wettbewerb und Austragungsort

Das Duell gehört zum Viertelfinale des DFB-Pokals und wird am Mittwoch, den 11.02.2026, um 20:45 Uhr in der Allianz Arena angepfiffen. Bayern München empfängt RB Leipzig vor heimischer Kulisse; der Rekordmeister aus der Säbener Straße tritt mit dem Heimvorteil an. Der Wettbewerb fordert von beiden Teams einen kompakten Spielplan, da der Pokal eigene Dynamiken im Spielverlauf erzeugt und oft bis in die Nachspielzeit Spannung bietet.

Formkurve: Bayern München und RB Leipzig vor dem Anstoß

Bayern München präsentiert sich in sehr guter Form und hat die letzten drei Partien gewonnen. Besonders auffällig: Der 5:1-Heimsieg gegen 1899 Hoffenheim und der 3:2-Pokalerfolg bei 1. FC Union Berlin zeigen Offensivstärke und Durchschlagskraft. RB Leipzig ist ebenfalls in guter Verfassung und gewann seine letzten drei Spiele, zuletzt 2:1 bei 1. FC Köln sowie 3:1 im DFB-Pokal gegen 1. FC Magdeburg. Diese Bilanz spricht für ein intensives Aufeinandertreffen, in dem Großchancen und Torraumszenen zu erwarten sind.

Direkte Duelle und Wett-Tipps

In den direkten Begegnungen hatte Bayern zuletzt die Nase vorn: Vier der letzten fünf Duelle entschied der Rekordmeister für sich, zuletzt ein deutliches 5:1-Auswärtsergebnis. Vor diesem Hintergrund gelten die Münchner auch bei den Wettanbietern als Favorit. Die beste Quote für einen Heimsieg (Tipp 1) bietet Interwetten mit 1,33; ein Unentschieden (Tipp X) notiert bei Tipico mit 6,50, ein Leipziger Sieg (Tipp 2) bei NEO.bet mit 9,00. Beim Markt „Beide Teams treffen“ bietet ODDSET für „Ja“ 1,51, Merkur Bets listet für „Nein“ 2,61. Empfehlung: Heimsieg Bayern (Tipp 1) und gleichzeitig die Erwartung, dass beide Mannschaften treffen.

Leistungskurve: Kurzstatistik vor dem Spiel

Bayern München – vergangene Spiele: In den letzten sechs Heimpartien gewann der Klub 66% der Spiele; die Quote für Über 2,5 Tore lag bei 83%. RB Leipzig – vergangene Auswärtsspiele: In den letzten vier Gastspielen gewannen die Sachsen 50% der Begegnungen; in 75% der Fälle fielen mehr als 2,5 Tore. Diese Zahlen unterstreichen die offensive Ausrichtung beider Teams und deuten auf eine Begegnung mit hoher Wahrscheinlichkeit für Treffer hin.