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Fußball heute: Wer überträgt FC Bayern München – Paris Saint-Germain Halbfinale live im TV, Stream & im Ticker!

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Der FC Bayern München steht im Halbfinale der Champions League vor dem nächsten Härtetest gegen ein europäisches Schwergewicht. Am Dienstag, 28. April 2026 trifft der deutsche Rekordmeister im Parc des Princes auf Paris Saint-Germain, Anstoß ist um 21:00 Uhr. Wer die Partie live sehen will, findet die Übertragung im TV, Stream und Ticker.

Die Spieler des FC Bayern München posieren vor dem DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bayer 04 Leverkusen am 22. April 2026 in der BayArena in Leverkusen für ihr Mannschaftsbild. (Stuart Franklin / Getty Images Europe)
Die Spieler des FC Bayern München posieren vor dem DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bayer 04 Leverkusen am 22. April 2026 in der BayArena in Leverkusen für ihr Mannschaftsbild. (Stuart Franklin / Getty Images Europe)

Nach dem Weiterkommen gegen Real Madrid rückt für die Münchner der Titel in der Königsklasse in greifbare Nähe. PSG geht als Titelverteidiger und in starker Verfassung in das Hinspiel, nachdem sich die Franzosen im Viertelfinale gegen den FC Liverpool in beiden Begegnungen mit 2:0 durchgesetzt hatten.

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Champions League
28.4.2026
- 21:00
Paris Saint Germain (PSG)
- -
FC Bayern München
Parc des Princes
Vorschau: Combo Doppelchance : Unentschieden oder FC Bayern München und +1.5 Tore
Champions League
6.5.2026
- 21:00
FC Bayern München
- -
Paris Saint Germain (PSG)
Allianz Arena
Vorschau: Combo Doppelchance : FC Bayern München oder Unentschieden und +1.5 Tore

Wie läuft PSG gegen FC Bayern live im TV und Stream?

Die Begegnung zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München wird nicht im Free-TV gezeigt. Amazon Prime Video besitzt für den Dienstagabend pro Runde ein Champions-League-Spiel und überträgt deshalb auch dieses Halbfinal-Hinspiel live und in voller Länge. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo erforderlich. Das Halbfinal-Hinspiel wird präsentiert von Jonas Friedrich, Christoph Kramer, Tabea Kemme und Mats Hummels. Kommentar: Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes.

Neukunden können Amazon Prime einen Monat lang kostenlos testen und das Angebot anschließend wieder kündigen. Für bestehende Amazon-Prime-Video-Abonnenten ist das Spiel ebenfalls im Livestream verfügbar.

Champions League 2025-2026 - Halbfinale |
| Parc des Princes | 28.4.2026-21:00
Paris Saint Germain (PSG)
S S N S S
- : -
FC Bayern München
S S S S S
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
Vorschau: Combo Doppelchance : Unentschieden oder Bayern München und +1.5 Tore

Ticker, Termin und weitere Infos zur Partie

Einen Liveticker zu Paris Saint-Germain gegen Bayern München gibt es wie gewohnt bei uns hier.

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Die wichtigsten Eckdaten im Überblick: Spiel Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München, Wettbewerb Champions League, Halbfinale, Hinspiel, Datum 28. April 2026, Uhrzeit 21:00 Uhr, Austragungsort Parc des Princes in Paris. Auf der Bayern-Seite steht Vincent Kompany gesperrt nicht an der Seitenlinie, weil er nach seiner dritten Gelben Karte eine Sperre absitzt und erst im Rückspiel wieder auf der Bank sitzen darf.

Begegnung: Paris Saint-Germain vs. Bayern München

Datum und Uhrzeit: 28. April 2026, 21:00 Uhr

Trainer: Luis Enrique (Paris Saint-Germain), Vincent Kompany (Bayern München)

Free-TV: Nein

Pay-TV: Amazon Prime

Livestream: Amazon Prime

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