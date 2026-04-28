Fußball heute live – 4:5 – Wer überträgt FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain?

Der FC Bayern München steht im Halbfinale der Champions League vor dem nächsten Härtetest gegen ein europäisches Schwergewicht. Am Dienstag, 28. April 2026 trifft der deutsche Rekordmeister im Parc des Princes auf Paris Saint-Germain, Anstoß ist um 21:00 Uhr. Wer die Partie live sehen will, findet die Übertragung im TV, Stream und Ticker.

Spielbericht – Drama in Paris: FC Bayern spielt 4:5

Champions League Paris Saint Germain (PSG) 1.91 xG 2.43 5 4 FC Bayern München

Nach dem Weiterkommen gegen Real Madrid rückt für die Münchner der Titel in der Königsklasse in greifbare Nähe. PSG geht als Titelverteidiger und in starker Verfassung in das Hinspiel, nachdem sich die Franzosen im Viertelfinale gegen den FC Liverpool in beiden Begegnungen mit 2:0 durchgesetzt hatten.

Wie läuft PSG gegen FC Bayern live im TV und Stream?

Die Begegnung zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München wird nicht im Free-TV gezeigt. Amazon Prime Video besitzt für den Dienstagabend pro Runde ein Champions-League-Spiel und überträgt deshalb auch dieses Halbfinal-Hinspiel live und in voller Länge. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo erforderlich. Das Halbfinal-Hinspiel wird präsentiert von Jonas Friedrich, Christoph Kramer, Tabea Kemme und Mats Hummels. Kommentar: Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes.

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Liveticker heute

22:34 Uhr 5:4 für Paris Was ist hier los? Paris geht mit 5:2 in Führung, Upamecano und Luiz Diaz sorgen für den bayrischen Doppelschlag,. Noch 18 Minuten zu spielen. Soviele Tore gab es noch nie in einem CL-Halbfinalspiel!



22:01 Uhr Anpfiff Kurz vor Ende der 1.Hälfte wieder die Pariser Führung. Davies verursacht einen Handelfmeter – Ousmane Dembélé trifft, Neuer hat diue Ecke geahnt, aber zu präzise geschossen!



21:44 Uhr 2:2 Olise bringt mit einem zentralen Schuß die Bayern wieder ins Spiel! Noch 3 Minuten in der 1.Hälfte zu spielen!



21:36 Uhr 2:1 für Paris João Neves per Kopf nach einer Ecke – wieder kommt Neuer nicht an den Ball und ist geschlagen.



21:28 Uhr Ausgleich Kvaratskhelia mit schnellem Konter, er tänzelt Stanišić aus, Neuer zu kurz.



21:18 Uhr Luiz Diaz wird im Sechzehner gefoult – klare Sache für Kane der eiskalt rechts trifft. Harry Kane mit Nummer 13!



21:04 Uhr Anpfiff Pünktlich geht es hier los, nach Star Wars Hymne, der französischen Nationalhymne und der Champions League Hymne inkl. großer Pyroshow.



20:45 Uhr Aufstellung von PSG PSG beginnt mit – Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves, Doué, Dembelé und Kvaratskhelia.

19:49 Uhr <strong>Offizielle Aufstellung</strong> Offizielle Aufstellung – Der FC Bayern wird mit folgender Formation beginnen: Neuer – Upamecano, Tah, Kimmich, Kane, Musiala, Luis Díaz, Olise, Davies, Stanišić, Pavlović.

11:24 Uhr Wer fehlt? Nicht dabei sind bei den Münchnern Raphaël Guerreiro wegen eines Muskelfaserrisses im hinteren linken Oberschenkel, Serge Gnabry mit einem Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel, Lennart Karl mit einem Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel und Tom Bischof mit einem kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade. Die zuletzt angeschlagenen Achraf Hakimi, Lucas Hernández, Fabián Ruiz und Vitinha stehen voraussichtlich wieder zur Verfügung.

Ticker, Termin und weitere Infos zur Partie

Einen Liveticker zu Paris Saint-Germain gegen Bayern München gibt es wie gewohnt bei uns hier.

Die wichtigsten Eckdaten im Überblick: Spiel Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München, Wettbewerb Champions League, Halbfinale, Hinspiel, Datum 28. April 2026, Uhrzeit 21:00 Uhr, Austragungsort Parc des Princes in Paris. Auf der Bayern-Seite steht Vincent Kompany gesperrt nicht an der Seitenlinie, weil er nach seiner dritten Gelben Karte eine Sperre absitzt und erst im Rückspiel wieder auf der Bank sitzen darf.

Begegnung: Paris Saint-Germain vs. Bayern München

Datum und Uhrzeit: 28. April 2026, 21:00 Uhr

Trainer: Luis Enrique (Paris Saint-Germain), Vincent Kompany (Bayern München)

Free-TV: Nein

Pay-TV: Amazon Prime

Livestream: Amazon Prime