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Fußball heute live – 4:5 – Wer überträgt FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain?

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Der FC Bayern München steht im Halbfinale der Champions League vor dem nächsten Härtetest gegen ein europäisches Schwergewicht. Am Dienstag, 28. April 2026 trifft der deutsche Rekordmeister im Parc des Princes auf Paris Saint-Germain, Anstoß ist um 21:00 Uhr. Wer die Partie live sehen will, findet die Übertragung im TV, Stream und Ticker.

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Spielbericht – Drama in Paris: FC Bayern spielt 4:5

Champions League
28.4.2026
- 21:00
Paris Saint Germain (PSG)
1.91
xG
2.43
5 4
FC Bayern München
Parc des Princes
Manuel Neuer bejubelt das zweite Bayern-Tor, das Dayot Upamecano erzielt hat, im Halbfinal-Hinspiel der UEFA Champions League 2025/26 zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München am 28. April 2026 im Parc des Princes. Alex Grimm / Getty Images Europe via Getty Images
Manuel Neuer bejubelt das zweite Bayern-Tor, das Dayot Upamecano erzielt hat, im Halbfinal-Hinspiel der UEFA Champions League 2025/26 zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München am 28. April 2026 im Parc des Princes. Alex Grimm / Getty Images Europe via Getty Images

Nach dem Weiterkommen gegen Real Madrid rückt für die Münchner der Titel in der Königsklasse in greifbare Nähe. PSG geht als Titelverteidiger und in starker Verfassung in das Hinspiel, nachdem sich die Franzosen im Viertelfinale gegen den FC Liverpool in beiden Begegnungen mit 2:0 durchgesetzt hatten.

Wie läuft PSG gegen FC Bayern live im TV und Stream?

Die Begegnung zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München wird nicht im Free-TV gezeigt. Amazon Prime Video besitzt für den Dienstagabend pro Runde ein Champions-League-Spiel und überträgt deshalb auch dieses Halbfinal-Hinspiel live und in voller Länge. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo erforderlich. Das Halbfinal-Hinspiel wird präsentiert von Jonas Friedrich, Christoph Kramer, Tabea Kemme und Mats Hummels. Kommentar: Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes.

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Champions League 2025-2026 - Halbfinale |
| Parc des Princes | 28.4.2026-21:00
Paris Saint Germain (PSG)
S S N S S
5 : 4
1.91
xG
2.43
Endergebnis
FC Bayern München
S S S S S
Khvicha Kvaratskhelia
24'
João Neves
33'
Ousmane Dembélé
45'+5'
Khvicha Kvaratskhelia
56'
Ousmane Dembélé
58'
Harry Kane
17'
Michael Olise
41'
Dayot Upamecano
65'
Luis Díaz
68'
| Schiedsrichter: S. Schärer | Halbzeit: 3-2
39
M. Safonov
25
Nuno Mendes
51
W. Pacho
5
Marquinhos
2
A. Hakimi
87
João Neves
17
Vitinha
33
W. Zaïre-Emery
7
Khvicha Kvaratskhelia
10
Ousmane Dembélé
14
Désiré Doué
1
Manuel Neuer
19
A. Davies
4
Jonathan Tah
2
Dayot Upamecano
44
J. Stanišić
45
Aleksandar Pavlović
6
Joshua Kimmich
14
Luis Díaz
10
Jamal Musiala
17
Michael Olise
9
Harry Kane
field field
Tore
17'
Elfmetertor
Harry Kane
Tor
Khvicha Kvaratskhelia (Assist: Désiré Doué)
24'
Tor
João Neves (Assist: Ousmane Dembélé)
33'
41'
Tor
Michael Olise (Assist: Aleksandar Pavlović)
Elfmetertor
Ousmane Dembélé
45'
+5
Tor
Khvicha Kvaratskhelia (Assist: A. Hakimi)
56'
Tor
Ousmane Dembélé (Assist: Désiré Doué)
58'
65'
Tor
Dayot Upamecano (Assist: Joshua Kimmich)
68'
Tor
Luis Díaz (Assist: Harry Kane)
Ousmane Dembélé bejubelt seinen Treffer vom Elfmeterpunkt zum dritten PSG-Tor im Halbfinal-Hinspiel der UEFA Champions League 2025/26 gegen den FC Bayern München am 28. April 2026 im Parc des Princes in Paris. Alex Grimm / Getty Images Europe via Getty Images
Ousmane Dembélé bejubelt seinen Treffer vom Elfmeterpunkt zum dritten PSG-Tor im Halbfinal-Hinspiel der UEFA Champions League 2025/26 gegen den FC Bayern München am 28. April 2026 im Parc des Princes in Paris. Alex Grimm / Getty Images Europe via Getty Images

Liveticker heute

22:34 Uhr

5:4 für Paris

Was ist hier los? Paris geht mit 5:2 in Führung, Upamecano und Luiz Diaz sorgen für den bayrischen Doppelschlag,. Noch 18 Minuten zu spielen. Soviele Tore gab es noch nie in einem CL-Halbfinalspiel!

22:01 Uhr

Anpfiff

Kurz vor Ende der 1.Hälfte wieder die Pariser Führung. Davies verursacht einen Handelfmeter – Ousmane Dembélé trifft, Neuer hat diue Ecke geahnt, aber zu präzise geschossen!

21:44 Uhr

2:2

Olise bringt mit einem zentralen Schuß die Bayern wieder ins Spiel! Noch 3 Minuten in der 1.Hälfte zu spielen!

21:36 Uhr

2:1 für Paris

João Neves per Kopf nach einer Ecke – wieder kommt Neuer nicht an den Ball und ist geschlagen.

21:28 Uhr

Ausgleich

Kvaratskhelia mit schnellem Konter, er tänzelt Stanišić aus, Neuer zu kurz.

21:18 Uhr

Luiz Diaz wird im Sechzehner gefoult – klare Sache für Kane der eiskalt rechts trifft. Harry Kane mit Nummer 13!

21:04 Uhr

Anpfiff

Pünktlich geht es hier los, nach Star Wars Hymne, der französischen Nationalhymne und der Champions League Hymne inkl. großer Pyroshow.

20:45 Uhr

Aufstellung von PSG

PSG beginnt mit – Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves, Doué, Dembelé und Kvaratskhelia.

19:49 Uhr

<strong>Offizielle Aufstellung</strong>

Offizielle Aufstellung – Der FC Bayern wird mit folgender Formation beginnen:

Neuer – Upamecano, Tah, Kimmich, Kane, Musiala, Luis Díaz, Olise, Davies, Stanišić, Pavlović.

11:24 Uhr

Wer fehlt?

Nicht dabei sind bei den Münchnern Raphaël Guerreiro wegen eines Muskelfaserrisses im hinteren linken Oberschenkel, Serge Gnabry mit einem Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel, Lennart Karl mit einem Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel und Tom Bischof mit einem kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade.

Die zuletzt angeschlagenen Achraf Hakimi, Lucas Hernández, Fabián Ruiz und Vitinha stehen voraussichtlich wieder zur Verfügung.

Ticker, Termin und weitere Infos zur Partie

Einen Liveticker zu Paris Saint-Germain gegen Bayern München gibt es wie gewohnt bei uns hier.

Die wichtigsten Eckdaten im Überblick: Spiel Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München, Wettbewerb Champions League, Halbfinale, Hinspiel, Datum 28. April 2026, Uhrzeit 21:00 Uhr, Austragungsort Parc des Princes in Paris. Auf der Bayern-Seite steht Vincent Kompany gesperrt nicht an der Seitenlinie, weil er nach seiner dritten Gelben Karte eine Sperre absitzt und erst im Rückspiel wieder auf der Bank sitzen darf.

Begegnung: Paris Saint-Germain vs. Bayern München

Datum und Uhrzeit: 28. April 2026, 21:00 Uhr

Trainer: Luis Enrique (Paris Saint-Germain), Vincent Kompany (Bayern München)

Free-TV: Nein

Pay-TV: Amazon Prime

Livestream: Amazon Prime

 

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