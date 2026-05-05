Fußball heute: Wer überträgt FC Bayern München – Paris PSG im TV?

Das Champions-League-Halbfinalrückspiel zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain steigt am Mittwoch, 06.05.2026, um 21:00 Uhr in der Allianz Arena. In Deutschland zeigt Sky die Partie live, im Free-TV ist das Spiel nicht zu sehen. Schiedsrichter der Begegnung ist João Pinheiro.

Die Ausgangslage ist klar und brisant zugleich. PSG gewann das Hinspiel in Paris mit 5:4, sodass Bayern vor heimischem Publikum einen starken Auftritt braucht, um noch ins Endspiel einzuziehen.

Übertragung, Ort und Rahmenbedingungen

Die Begegnung ist als Champions-League-Halbfinale im Rückspiel angesetzt. Gespielt wird in München in der Allianz Arena, Anstoß ist um 21:00 Uhr. Wer die Partie in Deutschland live verfolgen möchte, ist bei Sky richtig, eine Free-TV-Übertragung gibt es nicht.

Damit steht für Fans und Wettfreunde früh fest, wo sie einschalten müssen. Das Duell verspricht nach dem spektakulären 5:4 aus dem ersten Aufeinandertreffen erneut reichlich Tempo, Risiko und Offensivaktionen.

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Champions League Paris Saint Germain (PSG) 1.91 xG 2.43 5 4 FC Bayern München Champions League FC Bayern München - - Paris Saint Germain (PSG)

Der Weg ins Halbfinale und die aktuelle Form

Bayern hat sich in dieser Königsklassen-Saison über Atalanta Bergamo im Achtelfinale und Real Madrid im Viertelfinale bis in die Runde der letzten vier gearbeitet. In der Champions League stehen zuletzt 4 Siege, 0 Unentschieden und 1 Niederlage zu Buche. Auch wettbewerbsübergreifend ist der Trend ordentlich, denn aus den letzten fünf Pflichtspielen holten die Münchner 3 Siege, 1 Remis und 1 Niederlage. Das jüngste Ligaspiel endete 3:3 gegen den 1. FC Heidenheim 1846.

Paris Saint-Germain hat ebenfalls einen starken Europapokalweg hinter sich. Auf dem Weg ins Halbfinale schalteten die Franzosen in der Playoff-Runde AS Monaco, im Achtelfinale Chelsea und im Viertelfinale Liverpool aus, jeweils mit dem besseren Ende für PSG. In der Champions League sind die Pariser in den letzten fünf Partien makellos geblieben und kommen auf 5 Siege. Auch die jüngste Pflichtspielbilanz fällt mit 3 Siegen, 1 Unentschieden und 1 Niederlage solide aus. Zuletzt trennte sich PSG in der Liga 2:2 vom FC Lorient.

Direkter Vergleich, Schlüsselspieler und Wettquoten

Die jüngsten Duelle beider Klubs waren eng und umkämpft. In den letzten fünf direkten Vergleichen setzte sich Bayern dreimal durch, PSG zweimal, ein Remis gab es nicht. Das aktuellste Kräftemessen war das Hinspiel dieses Halbfinals am 28.04.2026 in Paris, das die Franzosen mit 5:4 für sich entschieden. Bayern geht damit zwar nicht als klarer Favorit in das Rückspiel, hat in der Allianz Arena aber die Chance auf Revanche.

In der laufenden Champions-League-Saison sind bei Bayern vor allem Harry Kane mit 13 Toren und Luis Díaz mit 7 Treffern die gefährlichsten Abschluss-Spieler. Kane führt die interne Torschützenliste in diesem Wettbewerb an und trägt die Hauptlast im Angriff. Bei PSG ist Khvicha Kvaratskhelia mit 10 Toren der auffälligste Vollstrecker, während Ousmane Dembélé und Vitinha jeweils 6 Treffer beigesteuert haben.

Auch bei den Vorlagen zählt Bayern zu den kreativen Teams des Wettbewerbs. Michael Olise hat in der Champions League 7 Assists gesammelt, Serge Gnabry kommt auf 4 Vorlagen. Auf Seiten von PSG ist Achraf Hakimi mit 6 Assists einer der besten Zuspieler, Kvaratskhelia legte zudem 5 Treffer auf und war damit nicht nur als Torjäger, sondern auch als Vorbereiter extrem wertvoll.

Die Buchmacher sehen die Münchner trotz des Rückstandes leicht vorne. Interwetten bietet für einen Heimsieg von Bayern die beste Quote mit 1.73, Winamax liegt beim Unentschieden mit 5.50 vorne und NEO.bet hat für einen PSG-Erfolg die beste Offerte mit 4.10. Für die Wette auf Tore beider Teams führt Merkur Bets mit einer Quote von 1.27 den Markt an.

Wer ist der Favorit bei Bayern München gegen Paris Saint-Germain?

Bayern wird von vielen Buchmachern trotz des 4:5 aus dem Hinspiel als leichter Favorit eingestuft. Gründe dafür sind der Heimvorteil und die hohe individuelle Qualität in der Offensive. Entsprechend ist Tipp 1 bei Interwetten mit 1.73 am besten quotiert.

Wo gibt es die besten Quoten zur Begegnung?

Für einen Sieg der Bayern ist Interwetten aktuell die beste Adresse mit 1.73. Beim Unentschieden liegt Winamax mit 5.50 vorn, für einen Auswärtssieg von PSG bietet NEO.bet mit 4.10 die attraktivste Quote. Wer wetten möchte, sollte die Anbieter vorab vergleichen, um das beste Angebot mitzunehmen.

Wann und wo wird Bayern München gegen Paris Saint-Germain übertragen?

Das Rückspiel findet am Mittwoch, 06.05.2026, um 21:00 Uhr in der Allianz Arena statt. In Deutschland läuft die Partie live bei Sky. Schiedsrichter ist João Pinheiro.

Das Duell bringt alles mit, was ein Halbfinale auszeichnet. Nach dem torreichen Hinspiel, den offensivstarken Schlüsselspielern und dem Heimvorteil der Münchner bleibt für den TV-Überblick nur die klare Antwort: Sky zeigt Bayern gegen PSG live.

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