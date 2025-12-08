Fußball heute – Wer überträgt FC Bayern gegen Sporting Lissabon live in der Champions-League?

Nach der ersten Niederlage in der laufenden Champions-League-Saison will der FC Bayern München am 6.Spieltag der Champions League gegen Sporting Lissabon wieder in die Erfolgsspur. Das Heimspiel gegen den portugiesischen Topklub wird exklusiv bei DAZN gezeigt. Anstoß in der Münchner Arena ist am Dienstagabend um 18.45 Uhr, übertragen wird das Spiel nur DAZN.

Champions-League-Ausgangslage: Bayern unter Zugzwang

Der FC Bayern steht mit zwölf Punkten aus fünf Spielen zwar auf dem dritten Tabellenplatz, wäre damit aber weiterhin für die nächste Runde qualifiziert. Trotzdem ist die Luft nach oben dünn geworden. Nach dem 1:3 in London gegen Arsenal ist klar: Im letzten Gruppenspiel muss ein Sieg her, um sich eine möglichst gute Ausgangslage fürs Achtelfinale zu sichern.

Die Generalprobe in der Bundesliga ist jedenfalls geglückt. Mit einem klaren 5:0-Sieg beim VfB Stuttgart haben die Münchner am Wochenende Selbstvertrauen getankt. Konrad Laimer zeigte sich anschließend entschlossen: „Wir sind sehr hungrig und machen immer weiter. Jetzt wollen wir mit dem gleichen Mindset in das Spiel gegen Sporting gehen.“

Sporting Lissabon: Solide, aber zuletzt mit Problemen

Der portugiesische Rekordmeister steht mit zehn Punkten aktuell auf Rang acht in seiner Champions-League-Gruppe – ebenfalls auf Kurs Achtelfinale. In der heimischen Liga reichte es zuletzt im Derby gegen Benfica nur zu einem 1:1, wobei besonders im zweiten Durchgang die Luft raus war.

Sporting-Coach Rui Borges nahm nach dem Remis kein Blatt vor den Mund: „Es war deutlich zu erkennen, dass die Energie der Mannschaft nachließ. Die eingewechselten Spieler fanden nicht sofort ins Spiel.“ Sein Fazit: „Wir waren als Mannschaft einfach nicht in der Lage zu gewinnen. Ich muss mit dem Team sprechen und analysieren, warum uns in der Schlussphase die Energie fehlte.“

Taktische Ausgangslage: Bayern mit Power, Sporting auf Stabilität bedacht

Bayern dürfte wie gewohnt mit offensiver Wucht auftreten – besonders Spieler wie Kane, Sané oder Musiala werden im Fokus stehen. Das Ziel ist klar: Früh klare Verhältnisse schaffen und nicht erneut in eine Zitterpartie geraten. Für Sporting wird es darum gehen, defensiv stabil zu stehen und das Mittelfeld besser zu kontrollieren als zuletzt gegen Benfica. Sollte ihnen das gelingen, könnten sie den Bayern mit schnellen Umschaltmomenten gefährlich werden.

Wer zeigt das Spiel live?

Das Spiel wird live und exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen. Die Übertragung beginnt kurz vor dem Anpfiff um 18.45 Uhr.