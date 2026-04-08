Fußball heute – Wer überträgt FC Barcelona – Atlético Madrid im Free-TV & Livestream?

Barcelona gegen Atlético: DAZN zeigt das Champions-League-Duell live

Das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen dem FC Barcelona und Atlético Madrid steigt heute Abend am Mittwoch, 08.04.2026, um 21:00 Uhr im Spotify Camp Nou. In Deutschland läuft die Partie exklusiv bei DAZN und damit im Pay-TV beziehungsweise per Livestream, ein Free-TV-Sender überträgt nicht.

Das Aufeinandertreffen bringt dabei jede Menge Spannung mit: Hansi Flicks offensiver Ansatz trifft auf Diego Simeones defensiv geprägte Organisation. Dazu kommen Quoten-Updates und Prognosen, die das Duell als eines der Highlights der K.o.-Phase einordnen.

Champions League FC Barcelona - - Atlético Madrid

Champions League 2025-2026 - Viertelfinale | | - 21:00 FC Barcelona U S S S S - : - Atlético Madrid S S N N N Tage Stunden Minuten Sekunden

Formkurve und direkter Vergleich sprechen eher für Barça

Barcelona geht mit starker Ausgangslage in das Heimspiel. In der Champions League setzte sich die Mannschaft zuletzt klar gegen Newcastle United durch: Nach einem 1:1 im Hinspiel folgte ein 7:2 im Rückspiel. Auch die Gesamtform stimmt, denn in den vergangenen fünf Partien in allen Wettbewerben holte Barça vier Siege und ein Remis. Die Mannschaft wirkt offensiv breit aufgestellt und hat auch in LaLiga die nötigen Ergebnisse eingefahren.

Atlético Madrid reist mit gemischter Bilanz an. Zunächst musste sich das Team in der K.o.-Phase über die Playoffs gegen Brügge kämpfen, anschließend setzte sich Atlético im Achtelfinale gegen Tottenham Hotspur durch, wobei das Weiterkommen über zwei enge Spiele mit 5:2 und 2:3 zustande kam. In den letzten fünf Begegnungen stehen zwei Siege und drei Niederlagen, was die etwas wackligere Verfassung unterstreicht. In manchen Partien zeigte sich die Defensive anfällig.

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Auch der direkte Vergleich spricht klar für die Katalanen: In den vergangenen fünf Duellen gewann Barcelona viermal, Atlético nur einmal. Das letzte direkte Aufeinandertreffen endete mit einem 2:1-Auswärtssieg für den FC Barcelona in der Liga und bestätigte erneut, dass Barça auch in engen Spielen die entscheidenden Akzente setzen kann.

Schlüsselspieler, Tipps und Quoten für das Hinspiel

Bei Barcelona stechen in dieser Champions-League-Saison vor allem Fermín López, Marcus Rashford und Lamine Yamal hervor. López ist mit sechs Treffern der erfolgreichste Barca-Torschütze im Wettbewerb und hat zudem vier Assists verbucht. Rashford kommt auf fünf Tore und drei Vorlagen, Yamal ebenfalls auf fünf Treffer und drei Assists. Damit verfügt Hansi Flick im Angriff über mehrere verlässliche Optionen.

Atlético setzt offensiv besonders auf Julián Álvarez. Der Argentinier führt die interne CL-Torjägerliste mit acht Treffern an und hat außerdem vier Assists beigesteuert, ist also nicht nur Vollstrecker, sondern auch Vorbereiter. Antoine Griezmann bringt ebenfalls viel Einfluss mit: Er steht in der Königsklasse bei zwei Toren und vier Assists.

Die Wettmärkte sehen Barcelona im Heimspiel vorne. Für den Tipp auf den Sieg der Gastgeber nennt der Markt bei ODDSET eine Quote von 1.57. Das Unentschieden wird bei Winamax mit 5.30 geführt, der Auswärtssieg bei NEO.bet mit 5.35. Beim Markt „Both Teams To Score“ gibt Bet365 für „Ja“ eine Quote von 1.50 aus, Tipico bietet für „Nein“ 2.60 an.

Empfohlen wird Tipp 1, also der Heimsieg des FC Barcelona. Die Begründung: Barça präsentiert sich zuhause in starker Verfassung, hat die formstarken Offensivspieler zur Verfügung und profitiert von der Spielweise unter Hansi Flick. Atlético hingegen zeigte in der Rückrunde mehrfach Schwankungen in der Defensive. Ebenfalls interessant: Beide Teams treffen – Ja. Atlético bringt mit Álvarez und Griezmann genügend Offensivqualität mit, während Barcelona mit López, Rashford und Yamal mehrere gefährliche Abschlussoptionen besitzt.