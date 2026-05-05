Fußball heute – Wer überträgt FC Arsenal gegen Atlético Madrid im TV!

Arsenal FC empfängt Atlético Madrid heute am Dienstag, 05.05.2026, um 21:00 Uhr zum Halbfinal-Rückspiel der Champions League im Emirates Stadium. Nach dem 1:1 im Hinspiel in Madrid ist die Ausgangslage offen, in Deutschland läuft die Partie exklusiv bei Amazon Prime über Prime Video. Ein Free-TV-Angebot gibt es nicht.

Übertragung, Termin und Ausgangslage

Für Fußballfans hierzulande ist die Sache klar: Wer Arsenal gegen Atlético live sehen will, braucht Amazon Prime beziehungsweise Prime Video. Die Begegnung steigt am Dienstagabend um 21:00 Uhr und gehört zur Runde der letzten vier in der Champions League. Das Hinspiel endete 1:1, deshalb gehen beide Teams mit realistischen Chancen in das Rückspiel im Norden Londons.

Arsenal tritt als Sieger der Gruppenphase an und hat sich anschließend im Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen durchgesetzt, mit 1:1 auswärts und 2:0 zuhause. Im Viertelfinale folgte gegen Sporting CP ein 1:0 in der Fremde und ein 0:0 vor eigenem Publikum. Saisonübergreifend blieb das Team in den letzten fünf Champions-League-Partien ungeschlagen und holte dabei zwei Siege sowie drei Remis.

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Auch Atlético Madrid hat sich durch ein anspruchsvolles Programm gearbeitet. Wegen Platz 14 in der Ligaphase musste der Klub den Umweg über die Playoffs nehmen, schaltete dort zunächst FC Brügge mit 3:3 auswärts und 4:1 zuhause aus, danach Tottenham Hotspur mit 5:2 zuhause und 3:2 auswärts. Im Viertelfinale setzte sich die Mannschaft gegen den FC Barcelona durch, mit 2:0 auswärts und 1:2 zuhause. In den letzten fünf Champions-League-Partien stehen bei Atlético zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen zu Buche.

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Form, direkte Duelle und Schlüsselspieler

Arsenal reist mit ordentlicher Gesamtform an. Aus den letzten fünf Pflichtspielen sprang eine Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage heraus, zuletzt mit einem 3:0-Heimsieg gegen Fulham. Atlético kommt ebenfalls mit einem Erfolgserlebnis im Gepäck nach London, nachdem das Team den FC Valencia auswärts mit 2:0 bezwang. In den vergangenen fünf Pflichtspielen holten die Spanier zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen.

Die jüngsten direkten Vergleiche sprechen für ein ausgeglichenes Bild. In den letzten fünf Duellen gewann jede Mannschaft einmal, zwei Partien endeten unentschieden. Das aktuellste Aufeinandertreffen war das Halbfinal-Hinspiel am 29.04.2026 in Madrid, das 1:1 ausging. Arsenal setzt traditionell auf Ballbesitz und Tempo, Atlético auf taktische Ordnung und Disziplin, was erneut ein enges Spiel erwarten lässt.

Im Mittelpunkt stehen mehrere Leistungsträger mit klaren Statistiken. Bei Arsenal führt Gabriel Martinelli die interne Torschützenliste in dieser Champions-League-Saison mit sechs Treffern an. Viktor Gyökeres folgt mit fünf Toren, dazu kommen gute Beiträge von Noni Madueke und Bukayo Saka. In der Vorlagenwertung liegt Leandro Trossard mit vier Assists vorn, während Declan Rice, Bukayo Saka und Gabriel Martinelli jeweils auf zwei Vorlagen kommen.

Bei Atlético ist Julián Álvarez mit zehn Toren der herausragende Angreifer und eine der prägenden Figuren des Wettbewerbs. Alexander Sørloth hat bislang sechs Treffer erzielt. Bei den Assists teilen sich Julián Álvarez und Antoine Griezmann den Spitzenplatz, beide kommen in der Champions-League-Saison 2025/26 auf vier Vorlagen. Außerdem wird Griezmann zusammen mit Álvaro und Álvarez als Teil der Top-Gruppe bei den Assists geführt.

Quoten, Favoritenrolle und Tipps

Die Buchmacher sehen Arsenal knapp vorne. Für einen Heimsieg liegt die beste Quote bei Interwetten mit 1.70. Das Unentschieden wird bei Bet365 mit 4.00 angeboten, ein Auswärtssieg von Atlético bringt bei Betano mit 5.50 den höchsten Wert.

Als Tipp 1 wird ein Heimsieg von Arsenal FC empfohlen. Die Begründung: Die Londoner spielen vor eigenem Publikum, waren in der Gruppenphase konstant und haben sich in den K.o.-Runden defensiv stabil präsentiert. Mit dem Heimvorteil im Emirates und der Offensive um Martinelli besitzen sie die besseren Aussichten auf den Gesamtsieg.

Auch die Wette Beide Teams treffen mit Ja erscheint naheliegend. Beide Mannschaften verfügen über reichlich Offensivqualität, bei Atlético vor allem mit Álvarez, bei Arsenal mit Martinelli und Gyökeres. Dazu kommt das 1:1 aus dem Hinspiel. Die beste Quote für Beide Teams treffen Ja liegt bei Bet365 mit 1.91, für Nein zum Beispiel bei Tipico mit 1.93.

Wer tiefer einsteigen will, kann die Wettanbieter vergleichen und die besten Quoten sowie Bonusangebote prüfen. Für Neukunden lohnt sich außerdem ein Blick in den Wettbonus Vergleich.

Die brennendsten Fragen zur Begegnung

Wer ist der Favorit bei Arsenal FC gegen Atlético Madrid?

Arsenal gilt für das Rückspiel als leichter Favorit, vor allem wegen des Heimvorteils und der stabilen Form in der K.o.-Phase. Atlético bleibt mit seinen starken Einzelspielern aber gefährlich, sodass ein enges Resultat sehr wahrscheinlich ist.

Wo bekomme ich die besten Quoten zur Begegnung?

Für einen Arsenal-Heimsieg ist Interwetten aktuell am besten positioniert, das Remis bietet Bet365 am stärksten an und für einen Atlético-Auswärtssieg liegt Betano vorne. Ein Vergleich der Wettanbieter hilft, vor dem Einsatz die Quoten und mögliche Boni zu prüfen.

Wann und wo wird Arsenal FC gegen Atlético Madrid übertragen?

Das Rückspiel steigt am Dienstag, 05.05.2026, um 21:00 Uhr im Emirates Stadium. In Deutschland läuft die Partie exklusiv bei Amazon Prime beziehungsweise Prime Video, dort gibt es den offiziellen Live-Stream.

Arsenal geht also mit Heimvorteil, einer starken Saisonbilanz und Martinelli als Torgarant in den Abend, während Atlético mit Julián Álvarez, Antoine Griezmann und der bekannten Simeone-Abgeklärtheit auf seine Chance lauert.

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