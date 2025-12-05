Fußball heute live im Video: Wer überträgt die WM 2026 Gruppenauslosung live im deutschen Fernsehen?

Gruppenauslosung der WM 2026: ZDF zeigt die Zeremonie live aus Washington

Am heutigen Freitag 5.12. beginnt offiziell der Countdown zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026. In Washington D.C. werden die Gruppen für das erstmals mit 48 Nationen ausgetragene Turnier ausgelost – live zu sehen im ZDF. Für Fans der deutschen Nationalmannschaft ist das ein wichtiger Meilenstein: Ab 18 Uhr wird gelost, gegen wen es in der Vorrunde geht. Die WM 2026 Auslosung wird wichtig sein!

Wer überträgt die Auslosung im deutschen Fernsehen?

Das ZDF begleitet die Auslosung live in seiner Sendung „sportstudio live“. Los geht’s am 5. Dezember um 17:55 Uhr mit der Moderation von Katrin Müller-Hohenstein. Die eigentliche Ziehung beginnt um Punkt 18 Uhr deutscher Zeit. Kommentiert wird das Geschehen von Oliver Schmidt, der sich mit ZDF-Experte Hanno Balitsch ergänzt. Für Stimmen und Eindrücke vor Ort sorgt Reporterin Amelie Stiefvatter, die direkt aus Washington berichtet. Die Übertragung läuft nicht nur im linearen TV, sondern auch im Livestream auf sportstudio.de, in der ZDFheute-App und über das ZDF-Streamingportal.

Wer sind die Kommentatoren, Moderatoren, Losfeen und Beteiligten?

ZDF-Team (TV-Übertragung in Deutschland)

Katrin Müller-Hohenstein – Moderation der Sendung sportstudio live

Oliver Schmidt – Kommentar der Auslosung

Hanno Balitsch – ZDF-Experte für Einordnungen

Amelie Stiefvatter – Reporterin vor Ort in Washington

FIFA-Showteam (Losfeen & Moderation)

Rio Ferdinand – Haupt-Losfee, Ex-Nationalspieler (England)

Heidi Klum – Co-Moderatorin, deutsches Model und TV-Star

Tom Brady – NFL-Legende (Football)

Wayne Gretzky – Eishockey-Ikone aus Kanada

Shaquille O’Neal – Ex-NBA-Star (Basketball)

Aaron Judge – MLB-Profi (Baseball, New York Yankees)

Bedeutung der Auslosung für die DFB-Elf

Mit dem 6:0 gegen die Slowakei zum Abschluss der Qualifikation hat sich die deutsche Nationalmannschaft als Gruppensieger souverän in Topf 1 gespielt. Das bedeutet: In der Vorrunde geht man den anderen Schwergewichten zunächst aus dem Weg. Neben Deutschland sind dort auch Titelverteidiger Argentinien, Europameister Spanien sowie die drei Gastgeber USA, Kanada und Mexiko gesetzt. Für Bundestrainer Julian Nagelsmann ist die Auslosung der erste echte Fingerzeig, in welche Richtung sich das Turnier entwickeln könnte. Ab Freitagabend ist klar, welche Gegner es in der Gruppenphase zu schlagen gilt.

Was man über die WM 2026 wissen muss

Das Turnier in Nordamerika ist historisch – zum ersten Mal kämpfen 48 Nationen um den Titel. Gespielt wird vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 in insgesamt zwölf Gruppen à vier Teams. Bisher haben sich 42 Mannschaften qualifiziert. Sechs Plätze sind noch offen, vier davon werden über europäische Play-offs vergeben, zwei weitere durch ein interkontinentales Entscheidungsturnier. ZDF und ARD sichern sich erneut umfangreiche Übertragungsrechte: 60 Spiele laufen live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, alle 104 Partien werden zudem begleitet.