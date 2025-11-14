Fußball Länderspiele heute: Wer überträgt die nächsten Fußball-Länderspiele im Free-TV?

Die deutsche Nationalmannschaft steht vor einer entscheidenden Qualifikationswoche – und tritt dabei erstmals in den neuen DFB-WM-Trikots an. Zwei WM-Qualispiele, zwei TV-Sender, ein Ziel: das direkte Ticket für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Wo die Länderspiele live im Free-TV zu sehen sind, wer kommentiert und worum es sportlich geht – hier die Übersicht.

Wann und wo läuft Luxemburg gegen Deutschland live im Free-TV?

Am Freitag, 14. November 2025, trifft das DFB-Team auswärts auf Luxemburg. Anstoß ist um 20.45 Uhr im Stade de Luxembourg, RTL überträgt die Partie ab 20.15 Uhr live. Laura Wontorra moderiert den Abend, mit dabei sind die Experten Lothar Matthäus und Edin Terzić. Am Mikrofon sitzt Wolff-Christoph Fuss.

Sportlich geht es für die Mannschaft von Julian Nagelsmann darum, vor dem Gruppenfinale gegen die Slowakei keine Punkte liegenzulassen. Im Hinspiel gab es ein klares 4:0, doch zuletzt zeigte sich die deutsche Elf wechselhaft. Drei Siege in Folge sorgen für Selbstvertrauen, trotzdem bleibt die Ausgangslage angespannt. Gegen Luxemburg muss ein souveräner Auftritt her, um mit Rückenwind ins Entscheidungsspiel zu gehen.

Wann spielt(e) Deutschland in der WM Qualifikation 2026?

Weltmeisterschaften Quali Europa Slowakei 2 0 Deutschland Weltmeisterschaften Quali Europa Deutschland 3 1 Nordirland Weltmeisterschaften Quali Europa Deutschland 4 0 Luxemburg Weltmeisterschaften Quali Europa Nordirland 0 1 Deutschland Weltmeisterschaften Quali Europa Luxemburg - - Deutschland Weltmeisterschaften Quali Europa Deutschland - - Slowakei

Wer zeigt das Länderspiel Deutschland – Slowakei im Free-TV?

Drei Tage später, am Montag, 17. November 2025, steigt in Leipzig das Gruppenfinale der WM-Qualifikation. Deutschland empfängt die punktgleichen Slowaken zum direkten Duell um Platz eins in der Gruppe A. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM, der Zweite muss in die Playoffs im März.

Das ZDF überträgt die Partie ab 20.15 Uhr im Rahmen eines dreieinhalbstündigen „sportstudio live“-Abends. Katrin Müller-Hohenstein moderiert, die Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker analysieren vor und nach dem Spiel. Kommentator ist Oliver Schmidt, für Interviews sind Amelie Stiefvatter und Boris Büchler im Stadion unterwegs. Anstoß in der Red Bull Arena Leipzig ist um 20.45 Uhr.

Im Hinspiel unterlag Deutschland in Bratislava überraschend mit 0:2 – die erste Auswärtsniederlage in einer WM-Qualifikation überhaupt. Dementsprechend groß ist der Druck, im Rückspiel Wiedergutmachung zu betreiben und den Gruppensieg klarzumachen.

Gibt es weitere Spiele im Anschluss an die DFB-Partien?

Ja, insbesondere nach dem zweiten Spiel zeigt das ZDF weitere Zusammenfassungen aus der WM-Qualifikation. Bis 23.45 Uhr sind Highlights der Partien Nordirland – Luxemburg, Malta – Polen, Montenegro – Kroatien, Niederlande – Litauen und Tschechien – Gibraltar zu sehen. Auch dort fallen wichtige Entscheidungen um direkte WM-Tickets und Playoff-Plätze.