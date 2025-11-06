+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Fußball heute: Wer überträgt die Europa League heute Abend?

von

Am heutigen 6. November steht ein echter Europapokal-Abend bevor – mit mehreren deutschen Teams im Einsatz. Wer wissen will, wo welche Partie läuft, bekommt eine klare Antwort: RTL und RTL+ zeigen alle wichtigen Spiele der UEFA Europa League und Conference League live. Besonders im Fokus steht das Duell des VfB Stuttgart gegen Feyenoord Rotterdam – live zur Primetime im Free-TV. Aus der Stuttgarter Arena melden sich Moderatorin Laura Papendick und RTL-Experte Lothar Matthäus.

Fußball heute RTL live: Fußball EM 2024 - Moderatorin Laura Papendick mit RTL-Fußball-Experte Lothar Matthäus Foto: RTL / Simon Stöckl
Fußball heute RTL live: Fußball EM 2024 – Moderatorin Laura Papendick mit RTL-Fußball-Experte Lothar Matthäus Foto: RTL / Simon Stöckl

RTL überträgt Stuttgart vs. Feyenoord live im Free-TV

Das Topspiel des Abends: Der VfB Stuttgart empfängt Feyenoord Rotterdam – ein echtes Entscheidungsspiel für die Schwaben. Nach zwei Niederlagen steht der VfB unter Zugzwang und muss punkten, um die Chancen auf das Weiterkommen in der Europa League zu wahren.

RTL zeigt die Partie ab 20.15 Uhr live im Free-TV. Aus der Stuttgarter Arena melden sich Moderatorin Laura Papendick und RTL-Experte Lothar Matthäus. Auch abseits des Spielfelds bietet die Übertragung alles, was Fans erwarten: Vorberichte, Analysen und Interviews – kompakt und zugänglich.

RTL+ zeigt alle weiteren Spiele mit deutscher Beteiligung

Neben dem Free-TV-Kracher gibt’s auch die volle Ladung Europapokal im Livestream: RTL+ überträgt alle weiteren Begegnungen exklusiv. Bereits um 18.45 Uhr startet der SC Freiburg bei OGC Nizza in seinen nächsten Europa-Auftritt. Die Breisgauer sind bislang ungeschlagen und wollen ihre starke Serie fortsetzen.

Parallel tritt Mainz 05 in der UEFA Conference League gegen AC Florenz an – ebenfalls live und exklusiv bei RTL+. Wer mehrere Spiele parallel sehen möchte, ist mit dem Streamingdienst bestens bedient.

Der komplette RTL-Fahrplan für die Europa- und Conference League

Ob am Fernseher oder im Stream – so läuft der Abend bei RTL & RTL+:

Europa League
6.11.2025
- 18:45
Nice
- -
SC Freiburg
Allianz Riviera
Vorschau: Doppelchance : Unentschieden oder SC Freiburg
Europa League
6.11.2025
- 18:45
Utrecht
- -
FC Porto
Stadion Galgenwaard
Vorschau: Combo Doppelchance : Unentschieden oder FC Porto und -3.5 Tore
Europa League
6.11.2025
- 18:45
Malmo FF
- -
Panathinaikos
Eleda Stadion
Vorschau: Keine Vorhersage
Europa League
6.11.2025
- 18:45
FC Midtjylland
- -
Celtic
Vorschau: Gewinner : FC Midtjylland
Europa League
6.11.2025
- 18:45
FC Basel 1893
- -
FCSB
St. Jakob-Park
Vorschau: Doppelchance : FC Basel 1893 oder Unentschieden
Europa League
6.11.2025
- 18:45
Red Bull Salzburg
- -
GO Ahead Eagles
Red Bull Arena
Vorschau: Gewinner : GO Ahead Eagles
Europa League
6.11.2025
- 18:45
FK Crvena Zvezda
- -
Lille
Stadion Rajko Mitić
Vorschau: Doppelchance : Unentschieden oder Lille
Europa League
6.11.2025
- 18:45
Dinamo Zagreb
- -
Celta Vigo
Stadion Maksimir
Vorschau: Combo Gewinner : Dinamo Zagreb und +1.5 Tore
Europa League
6.11.2025
- 18:45
Sturm Graz
- -
Nottingham Forest
Merkur Arena
Vorschau: Doppelchance : Sturm Graz oder Unentschieden
Europa League
6.11.2025
- 21:00
Aston Villa
- -
Maccabi Tel Aviv
Villa Park
Vorschau: Combo Doppelchance : Aston Villa oder Unentschieden und -3.5 Tore
Europa League
6.11.2025
- 21:00
VfB Stuttgart
- -
Feyenoord
MHPArena
Vorschau: Combo Doppelchance : VfB Stuttgart oder Unentschieden und -3.5 Tore
Europa League
6.11.2025
- 21:00
SC Braga
- -
Genk
Estádio Municipal de Braga
Vorschau: Doppelchance : SC Braga oder Unentschieden
Europa League
6.11.2025
- 21:00
Rangers
- -
AS Roma
Ibrox Stadium
Vorschau: Doppelchance : Unentschieden oder AS Roma
Europa League
6.11.2025
- 21:00
Bologna
- -
Brann
Stadio Renato Dall'Ara
Vorschau: Gewinner : Brann
Europa League
6.11.2025
- 21:00
Real Betis
- -
Olympique Lyon
Vorschau: Combo Doppelchance : Unentschieden oder Olympique Lyon und -3.5 Tore
Europa League
6.11.2025
- 21:00
Plzen
- -
Fenerbahce
Doosan Aréna
Vorschau: Combo Gewinner : Plzen und +1.5 Tore
Europa League
6.11.2025
- 21:00
PAOK
- -
BSC Young Boys
Stadio Toumbas
Vorschau: Doppelchance : Unentschieden oder BSC Young Boys
Europa League
6.11.2025
- 21:00
Ferencvarosi TC
- -
Ludogorets
Groupama Aréna
Vorschau: Doppelchance : Ferencvarosi TC oder Unentschieden

RTL bietet das volle Europapokal-Programm

Ob Live-Spiel im Free-TV oder Multigame-Abend im Stream – RTL deckt die komplette Bandbreite der Europa- und Conference League ab. Besonders für Fans der deutschen Klubs lohnt sich heute das Einschalten. Stuttgart, Freiburg und Mainz kämpfen um wichtige Punkte – und RTL bringt alle Spiele direkt auf den Bildschirm.

