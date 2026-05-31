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Fußball heute ZDF live: Wer überträgt das Länderspiel Deutschland gegen Finnland live im TV!

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Letztes Länderspiel & WM-Test gegen Finnland in Mainz live im ZDF

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet morgen am Sonntag ab 20.45 Uhr in Mainz ihr letztes Länderspiel vor der Abreise zur WM in den USA, Mexiko und Kanada. Gegner ist Finnland, für Julian Nagelsmanns Auswahl ist es der vorletzte Test vor dem Turnierstart. Zu sehen ist die Partie live im ZDF und im Stream auf zdf.de. Um 20:15 Uhr geht es los.

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Die ehemaligen deutschen Nationalspieler Mats Hummels, Per Mertesacker und Christoph Kramer unterhalten sich am 4. Juni 2025 in der Munich Football Arena vor dem Halbfinale der UEFA Nations League 2025 zwischen Deutschland und Portugal. Lars Baron / Getty Images Europe via Getty Images
Die ehemaligen deutschen Nationalspieler Mats Hummels, Per Mertesacker und Christoph Kramer unterhalten sich am 4. Juni 2025 in der Munich Football Arena vor dem Halbfinale der UEFA Nations League 2025 zwischen Deutschland und Portugal. Lars Baron / Getty Images Europe via Getty Images

Wer zeigt das Länderspiel Deutschland gegen Finnland live im TV?

Die Vorberichterstattung im ZDF beginnt um 20.15 Uhr. Durch die Sendung führt Katrin Müller-Hohenstein, als Experten sind Christoph Kramer, Per Mertesacker und Friederike Kromp im Einsatz. Oliver Schmidt kommentiert das Länderspiel. Gespielt wird in der MEWA Arena, dem Heimstadion des 1. FSV Mainz 05, das 33.305 Plätze fasst und bereits ausverkauft ist.

Länderspiele
31.5.2026
- 20:45
Deutschland
- -
Finnland
MEWA ARENA
Vorschau: Keine Vorhersage
Länderspiele
6.6.2026
- 20:30
USA
- -
Deutschland
Soldier Field
Vorschau: Combo Gewinner : Deutschland und +4.5 Tore
Länderspiele 2026
| MEWA ARENA | 31.5.2026-20:45
Deutschland
S S S S S
- : -
Finnland
N S N N S
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
Vorschau: Keine Vorhersage
1
Oliver Baumann
22
David Raum
15
Nico Schlotterbeck
4
Jonathan Tah
6
Joshua Kimmich
13
Felix Nmecha
5
Aleksandar Pavlović
17
Florian Wirtz
10
Jamal Musiala
25
Lennart Karl
25
Deniz Undav
field field

Der deutsche Kader und das Personal

Bundestrainer Julian Nagelsmann gab sein 26 Spieler umfassendes WM-Aufgebot am vergangenen Donnerstag bekannt. Kapitän Joshua Kimmich vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München führt die Mannschaft an. Der erfahrenste Akteur im deutschen Kader neben Kimmich mit seinen 108 Länderspielen ist Rückkehrer Manuel Neuer. Der Weltmeister von 2014 absolvierte sein bislang letztes von 124 Länderspielen im Viertelfinale der Heim-EM im Juli 2024 in Stuttgart gegen Spanien.

Die AFP-Infografik zeigt den deutschen WM-Kader 2026 mit allen 26 nominierten Spielern, ihren Porträtfotos, Vereinen sowie Länderspiel- und Torstatistiken. Im Tor stehen Oliver Baumann, Manuel Neuer und Alexander Nübel, die Offensive führen Kai Havertz, Jamal Musiala und Florian Wirtz an. (Copyright AFP)
Die AFP-Infografik zeigt den deutschen WM-Kader 2026 mit allen 26 nominierten Spielern, ihren Porträtfotos, Vereinen sowie Länderspiel- und Torstatistiken. Im Tor stehen Oliver Baumann, Manuel Neuer und Alexander Nübel, die Offensive führen Kai Havertz, Jamal Musiala und Florian Wirtz an. (Copyright AFP)

Geleitet wird die Partie vom Brasilianer Matheus Candançan. Seine Assistenten heißen Victor Imazu und Alex Ang Ribeiro, vierter Offizieller ist Paulo Zanovelli. Im Videoeinsatz arbeitet Rodrigo D’Alonso Ferreira, unterstützt von Rodrigo Guarizo Amaral.

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FIFA-Schiedsrichter Matheus Delgado Candançan gibt beim Brasileirao-2025-Spiel zwischen Santos und Mirassol am 19. November 2025 im Estadio Urbano Caldeira in Santos eine Entscheidung. Der brasilianische Referee mit FIFA-Lizenz leitete das Ligaspiel der Série A im altehrwürdigen Santos-Stadion. Ricardo Moreira / Getty Images South America via Getty Images
FIFA-Schiedsrichter Matheus Delgado Candançan gibt beim Brasileirao-2025-Spiel zwischen Santos und Mirassol am 19. November 2025 im Estadio Urbano Caldeira in Santos eine Entscheidung. Der brasilianische Referee mit FIFA-Lizenz leitete das Ligaspiel der Série A im altehrwürdigen Santos-Stadion. Ricardo Moreira / Getty Images South America via Getty Images

Blaue DFB Away-Trikots, Form und Bilanz gegen Finnland

Das letzte Heimländerspiel vor der Weltmeisterschaft absolviert Deutschland im blauen DFB Awaytrikot. In der ausverkauften Arena in Mainz trägt das DFB-Team am Sonntag die blauen Auswärtstrikots von adidas. Das Away Jersey wurde im März in Basel erstmals eingesetzt und brachte Erfolg, denn Deutschland gewann dort spektakulär mit 4:3 gegen WM-Teilnehmer Schweiz. Auch der zweite Auftritt in Blau endete siegreich, als die Auswahl in Stuttgart wenige Tage später WM-Teilnehmer Ghana mit 2:1 schlug. Gegen Finnland kommt das Trikot nun zum dritten Mal in Serie zum Einsatz.

Deniz Undav, Stürmer des VfB Stuttgart und der deutschen Nationalmannschaft, feiert sein Tor zum 2:0 beim Freundschaftsspiel gegen Ghana in der MHP Arena in Stuttgart am 30. März 2026 – und präsentiert dabei das neue dunkelblaue DFB-Auswärtstrikot mit türkisfarbenen Akzenten. Alexander Hassenstein / Getty Images Europe via Getty Images
Deniz Undav, Stürmer des VfB Stuttgart und der deutschen Nationalmannschaft, feiert sein Tor zum 2:0 beim Freundschaftsspiel gegen Ghana in der MHP Arena in Stuttgart am 30. März 2026 – und präsentiert dabei das neue dunkelblaue DFB-Auswärtstrikot mit türkisfarbenen Akzenten. Alexander Hassenstein / Getty Images Europe via Getty Images

Die jüngsten Ergebnisse der Nationalmannschaft fallen damit positiv aus. Zum Start ins Jahr 2026 setzte sich das DFB-Team zunächst in einem torreichen Duell mit 4:3 gegen die Schweiz durch, anschließend folgte das 2:1 gegen Ghana. Davor hatte sich die deutsche Auswahl als Gruppensieger im letzten Qualifikationsspiel mit 6:0 gegen die Slowakei das Ticket für die WM 2026 gesichert.

 

Finnland verpasste die Endrunde als Dritter der Gruppe G deutlich. Mit zehn Punkten lag das Team hinter der Niederlande mit 20 Zählern und Polen mit 17 Punkten, zum Abschluss setzte es zuhause ein 0:1 gegen Malta. Im Jahr 2026 nahm die Mannschaft von Jacob Friis an der FIFA Series in Neuseeland teil, besiegte die Gastgeber mit 2:0 und trennte sich von den Kapverden 1:1, ehe das anschließende Elfmeterschießen an die Afrikanerinnen ging.

Die direkte Bilanz spricht klar für Deutschland. Von 23 Duellen gewann die DFB-Elf 16, sechsmal endete das Spiel unentschieden, nur ein Vergleich ging verloren. Das bisher letzte Aufeinandertreffen datiert aus dem August 2017, damals trafen Max Meyer und Mesut Özil zum 2:0. Schon damals standen mit Joshua Kimmich und Jonathan Tah zwei der heute noch aktuellen Nationalspieler auf dem Platz.

Liveticker heute

12:05 Uhr

Die Spannung steigt...

…vor dem letzten Heimspiel der Nationalmannschaft.

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