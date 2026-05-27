Fußball heute Abend: Wer überträgt das Conference-League-Finale live im Free-TV!

Das Conference-League-Finale zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano läuft am Mittwochabend live im Free-TV. NITRO zeigt die Partie aus Leipzig am 27. Mai 2026 ab 20:15 Uhr inklusive Vorberichterstattung.

Zum ersten Mal überhaupt wird in Leipzig ein Endspiel eines europäischen Klubwettbewerbs ausgetragen. Anstoß im ehemaligen Leipziger Zentralstadion ist um 21:00 Uhr, wenn Crystal Palace und Rayo Vallecano den fünften Sieger der noch jungen UEFA Conference League ermitteln.

UEFA Europa Conference League Crystal Palace - - Rayo Vallecano

NITRO zeigt das Endspiel live aus Leipzig

Für Fußballfans ist der Weg zum Finale damit klar: NITRO überträgt die Begegnung exklusiv im Free-TV. Durch den Abend führen Moderator Florian König, Experte Lothar Matthäus und Kommentator Marco Hagemann, die direkt aus Leipzig berichten.

Am Spielfeldrand liefert Reporterin Jessica Matyschok aktuelle Eindrücke und Stimmen rund um das Endspiel. Wer die Partie lieber im Stream verfolgt, kann das Conference-League-Finale zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano auch bei RTL+ sehen. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo nötig.

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Historischer Abend für Palace und Rayo

Sportlich steht ein besonderer Fußballabend bevor, denn beide Klubs können erstmals einen europäischen Titel holen und Vereinsgeschichte schreiben. Für Oliver Glasner könnte das Finale zudem eine ganz spezielle Bedeutung haben. Der österreichische Coach steht bei Crystal Palace womöglich vor einem perfekten Abschied, nachdem er den Klub bereits zum Gewinn des FA Cups und des FA Community Shields geführt hat. Ein Triumph in Europa wäre der nächste große Erfolg seiner Zeit in London.

Rayo Vallecano reist ebenfalls mit viel Selbstvertrauen an. Die Spanier überzeugten in der Primera División mit starken Auftritten gegen Spitzenmannschaften wie den FC Barcelona und Real Madrid und blieben dabei mehrfach ungeschlagen. Im Halbfinale der Conference League setzte sich das Team mit zwei knappen 1:0-Erfolgen gegen RC Strasbourg Alsace durch.

Der Sieger tritt anschließend die Nachfolge von Chelsea FC an, das im vergangenen Jahr gegen Real Betis triumphierte. Zuvor hatten bereits Olympiacos F.C., West Ham United F.C. und AS Roma den Wettbewerb gewonnen.

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