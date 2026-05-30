Fußball heute ZDF live im Free-TV: Wer überträgt Champions League Finale FC Arsenal vs. PSG live im TV?

Am heutigen Samstag 30. Mai steigt das Champions-League-Finale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal in Budapest. Anders als in den vergangenen Jahren wird das Endspiel der Königsklasse nicht erst um 21 Uhr, sondern bereits um 18 Uhr angepfiffen. Das ZDF zeigt Arsenal gegen PSG live und frei empfangbar und geht ab 17.05 Uhr mit ausführlichen Vorberichten auf Sendung. Im ZDF moderiert Jochen Breyer, die Analyse liefern die Weltmeister von 2014, Per Mertesacker und Christoph Kramer, als Kommentator ist Gari Paubandt im Einsatz. Hier die Aufstellungen heute Abend!

Champions League Paris Saint Germain (PSG) - - FC Arsenal

Champions League 2025-2026 - Endspiel | | Puskás Aréna | - 18:00 Paris Saint Germain (PSG) U U S S N - : - FC Arsenal S S S S S Tage Stunden Minuten Sekunden 39 M. Safonov 25 Nuno Mendes 51 W. Pacho 5 Marquinhos 2 Achraf Hakimi 87 João Neves 17 Vitinha 8 Fabián Ruiz 7 Khvicha Kvaratskhelia 10 Ousmane Dembélé 14 Désiré Doué 1 David Raya 5 P. Hincapié 6 Gabriel Magalhães 2 William Saliba 3 Cristhian Mosquera 49 M. Lewis-Skelly 41 Declan Rice 8 Martin Ødegaard 19 Leandro Trossard 29 Kai Havertz 7 Bukayo Saka

Liveticker heute

17:11 Uhr Die Aufstellungen im Überblick: Paris: Safonow – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Ruiz, Vitinha, Joao Neves – Doué, Dembélé, Kwarazchelia. – Trainer: Enrique Arsenal: Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice, Lewis-Skelly – Saka, Ödegaard, Trossard – Havertz. – Trainer: Arteta

15:10 Uhr Dfb Jungs drücken Daumen! Einer fehlt dieser Tage noch im deutschen WM-Aufgebot: Kai Havertz vom englischen Meister FC Arsenal, der heute Abend noch im Champions-League-Endspiel steht. „Ich hoffe, dass er mit einem Erfolgserlebnis hierherkommt und den Titel mitbringt. Und dann mit einer positiven Energie ins Turnier startet“, sagte DFB-Kapitän Joshua Kimmich vor dem Finale am Samstag (18 Uhr) in Budapest zwischen Arsenal und Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

08:56 Uhr Anpfiff PSG-Stars & zwei Deutsche im Mittelpunkt Im Fokus steht vor allem Ousmane Dembélé, dessen persönliche Renaissance längst mit großen Titeln verknüpft ist. Auch an der Seitenlinie steht ein Duell mit viel Historie an. Luis Enrique und Mikel Arteta spielten einst gemeinsam beim FC Barcelona, doch für Arteta war damals hinter Platzhirsch Enrique kein Platz.

12:23 Uhr Anpfiff schon um 18 Uhr am Samstag Das ZDF zeigt das Spiel mit Kai Havertz live im Free-TV.

Übertragung im Free-TV und Livestream

Wer das Champions-League-Finale 2026 nicht verpassen will, sollte sich die neue Anstoßzeit von 18 Uhr merken. Live zu sehen ist PSG gegen Arsenal bei DAZN, das fast alle Partien der Königsklasse überträgt. Die Übertragung aus Budapest beginnt dort bereits um 17 Uhr. Durch die einstündige Vorberichterstattung führen Moderatorin Laura Wontorra sowie die Experten Michael Ballack und Nils Petersen, kommentiert wird das Finale ab 18 Uhr von Jan Platte.

Das Endspiel ist zugleich das einzige Spiel dieser Champions-League-Saison, das auch im Free-TV läuft. Das ZDF zeigt Arsenal gegen PSG live und frei empfangbar und geht ab 17.05 Uhr mit ausführlichen Vorberichten auf Sendung. Einen kostenlosen Livestream gibt es über sportstudio.de und in der ZDF-Mediathek. Im ZDF moderiert Jochen Breyer, die Analyse liefern die Weltmeister von 2014, Per Mertesacker und Christoph Kramer, als Kommentator ist Gari Paubandt im Einsatz.

Warum die UEFA den Anstoß vorverlegt hat

Ein Zeitzonenwechsel spielt dabei keine Rolle, denn Budapest liegt wie Deutschland in derselben Zeitzone. Die UEFA hatte die Verlegung der Anstoßzeit bereits im August des vergangenen Jahres angekündigt. Damals hieß es: „Mit dieser Entscheidung soll durch die Optimierung von Logistik und Abläufen am Spieltag sowie durch andere konkrete Vorteile für ein besseres Erlebnis für Fans, Mannschaften und Austragungsstädte gesorgt werden“.

Die neue Uhrzeit soll das Finale familienfreundlicher machen und vor allem Kindern ermöglichen, das Spiel in voller Länge zu verfolgen, ohne zu lange wach bleiben zu müssen. Auch für die Zuschauer im Stadion bringt der frühere Start Vorteile, weil sie nach dem Abpfiff leichter mit öffentlichen Verkehrsmitteln abreisen können. Zudem können Fans nach einer Entscheidung in 90 Minuten inklusive Siegerehrung schon gegen 20.30 Uhr feiern, statt erst um etwa 23.30 Uhr.

Davon profitiert auch die Gastgeberstadt Budapest, die durch den früheren Anstoß bessere Bedingungen am Spieltag erhält. Aus ähnlichen Gründen hatte die UEFA bereits zur Saison 2009/10 das Champions-League-Finale von einem Mittwoch auf einen Samstag gelegt. Nun folgt der nächste Schritt mit der neuen Uhrzeit.

Vom Mittwochabend zum Samstag um 18 Uhr

Das letzte Endspiel der Königsklasse an einem Mittwoch war 2009 das 2:0 des FC Barcelona gegen Manchester United in Rom. Ein Jahr später begann die Samstagsära des Finals mit dem 2:0 von Inter Mailand gegen den FC Bayern München in Madrid. Damals wurde noch um 20.45 Uhr angestoßen, seit der Saison 2018/19 dann um 21 Uhr.