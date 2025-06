Fußball heute: Wer gewinnt Spanien vs. Frankreich? Sportwetten, Quoten & Tipps

Im Halbfinale der UEFA Nations League kommt es zum Duell zweier Schwergewichte des europäischen Fußballs: Spanien trifft in Stuttgart auf Frankreich. Beide Nationen kommen mit guter Form ins Spiel – und beide wissen, wie man große Spiele gewinnt. Doch wer setzt sich im direkten Duell durch? Das Länderspiel wird ab 21 Uhr in der ARD gezeigt.

La Furia Roja mit Offensivpower, aber defensiven Wacklern

Die Spanier haben sich in den letzten Monaten in bestechender Form präsentiert. In den letzten fünf Spielen blieb das Team ungeschlagen und überzeugte vor allem mit seiner Angriffsstärke. 13 Tore in fünf Spielen – das ergibt im Schnitt 2,6 Treffer pro Partie. Besonders auffällig: Spanien spielt selten torarme Spiele, zuletzt gab es regelmäßig über 2,5 Tore.

Defensiv jedoch bleibt Luft nach oben. Gegen die Niederlande, die Schweiz oder Dänemark gab es jeweils Gegentreffer. In einem K.o.-Spiel wie diesem kann genau das zum entscheidenden Faktor werden – zumal Frankreich über eine treffsichere Offensive verfügt.

Frankreich mit stabiler Defensive und effizientem Angriff

Die Équipe Tricolore bringt ebenfalls eine starke Bilanz mit: Drei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage – das macht ebenfalls Lust auf mehr. Anders als Spanien liegt die Stärke der Franzosen in einer soliden Abwehrleistung: In vier der letzten fünf Partien kassierte man höchstens ein Gegentor. Auch nach vorn zeigt sich das Team effektiv, wenn auch weniger spektakulär als Spanien.

Die Niederlage gegen Kroatien war ein Ausrutscher, der allerdings ein Warnsignal sein könnte. Denn in den entscheidenden Spielen braucht es absolute Stabilität – etwas, das Spanien zuletzt vermissen ließ.

Direkter Vergleich: Zwei Spiele, zwei Sieger

Ein Blick auf die jüngsten Duelle zeigt: Es ist alles offen. Bei der EM 2024 setzte sich Spanien mit 2:1 durch, im Nations-League-Finale 2021 hatte Frankreich mit dem gleichen Ergebnis die Nase vorn. In beiden Spielen fielen mindestens drei Tore – ein Indiz für ein erneut torreiches Spiel?

Statistisch spricht vieles dafür: Spanien spielt gerne mit offenem Visier, Frankreich hat individuell genug Qualität, um mitzuhalten. Vieles wird davon abhängen, wer das Spieltempo diktiert und besser in die Partie findet.

Europameisterschaften Spanien 2 1 Frankreich UEFA Nations League Spanien 1 2 Frankreich Länderspiele Frankreich 0 2 Spanien Europameisterschaften Spanien 2 0 Frankreich

Prognose: Spanien leicht vorn – 2:1 ist ein realistisches Ergebnis

Die Ausgangslage ist ausgeglichen, doch ein paar Faktoren sprechen für Spanien: die bessere Formkurve, der jüngste direkte Vergleich und die offensiv stärkere Ausrichtung. Frankreich bleibt aber gefährlich – gerade mit einem Mbappé in Form. Unser Tipp: Spanien gewinnt knapp mit 2:1, in einem Spiel mit über 2,5 Toren. Die Quote dafür liegt bei 9,50.