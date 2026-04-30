Fußball heute – Wer gewinnt heute SC Freiburg gegen Sporting Braga in der Europa League?

Für den SC Freiburg wartet im Halbfinale der UEFA Europa League der bislang größte Auftritt der Vereinsgeschichte. Beim Hinspiel am Donnerstag um 21.00 Uhr bei Sporting Braga sieht Sportwettenanbieter bwin die Mannschaft von Julian Schuster jedoch nur in der Rolle des leichten Außenseiters. RTL präsentiert das Halbfinal-Hinspiel am 30. April ab 20:15 Uhr (Anstoß 21:00 Uhr) im Free-TV.

Europa League Nottingham Forest - - Aston Villa Europa League SC Braga - - SC Freiburg

Braga mit Heimvorteil, Freiburg unter Druck

Die Portugiesen, von bwin als „Kämpfer aus Minho“ geführt, gehen mit einer Sieg-Quote von 2.35 als Favorit in ihr Heimspiel. Braga hatte im Viertelfinale bereits den spanischen Erstligisten Betis Sevilla ausgeschaltet und trifft nun auf einen SCF, der nach dem Pokalaus zuletzt in der Bundesliga eine deutliche 0:4-Niederlage bei Borussia Dortmund hinnehmen musste.

Für Christian Günter, Vincenzo Grifo und Co. wäre ein Erfolg im aktuellen Tabellenvierten der portugiesischen Liga ein wichtiger Schritt in Richtung Endspiel. Bei einem Sieg der Breisgauer zahlt bwin bei 10 Euro Einsatz 31 Euro zurück. Ein Unentschieden, das für das Rückspiel am 07. Mai eine ordentliche Ausgangslage schaffen würde, ist mit der Quote 3.30 angesetzt.

Europa League 2025/2026 - Halbfinale | | - 21:00 SC Braga S S U S N - : - SC Freiburg S S S N N Tage Stunden Minuten Sekunden

Blick auf Istanbul und das zweite Halbfinale

Schon jetzt richtet sich der Fokus auch auf das Finale am 20. Mai in Istanbul. Dort sieht bwin den SC Freiburg mit einer Quote von 1.75 knapp vor Sporting Braga, dessen Finaleinzug mit der 2.00 bewertet wird.

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Im zweiten Halbfinale trifft Nottingham Forest in einem ausgeglichenen Duell mit der Quote 2.55 auf Aston Villa, das bei 2.80 notiert ist. Im Rennen um den Titel in der UEFA Europa League 2025/26 führt Aston Villa mit 1.90 vor Nottingham Forest mit 4.33, dem SC Freiburg mit 5.00 und SC Braga mit 7.00.

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Auch Conference League im Blick

Parallel dazu stehen in der UEFA Conference League ebenfalls die Halbfinal-Hinspiele am 30. April an. Schachtar Donezk empfängt mit einer Quote von 4.00 Crystal Palace, das mit 1.95 favorisiert wird. Im zweiten Duell trifft Rayo Vallecano mit 2.25 auf Racing Straßburg, das bei 3.20 geführt wird. Für das Weiterkommen rechnet bwin bei Crystal Palace mit einer Quote von 2.10, bei Racing Strasbourg Alsace mit 3.75, bei Rayo Vallecano mit 5.00 und bei Schachtar Donezk mit 6.00.

Liveticker heute

16:59 Uhr Nach der Pleite im DFB-Pokal soll es heute weiter gehen Ein 1:2 gegen den VfB Stuttgart im DFB-Pokalhalbfinale steckt noch in den Knochen, heute Abend soll der erste Schritt aber für das Finale im Europapokal gemacht werden.

