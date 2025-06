Fußball Länderspiel heute * Wer gewinnt Deutschland gegen Frankreich heute?

Im Spiel um Platz drei der Nations League treffen am Sonntag zwei Schwergewichte des europäischen Fußballs aufeinander. Deutschland empfängt Frankreich in der MHP-Arena in Stuttgart – eine Partie mit viel Prestige, aber auch einer klaren Zielsetzung: versöhnlicher Abschluss einer wechselhaften Turnierphase.

DFB-Elf mit starker Offensive, aber wackliger Defensive

Die deutsche Nationalmannschaft hat in den letzten Monaten ein durchwachsenes Bild abgegeben. Zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage stehen zu Buche, wobei vor allem die Offensive überzeugt hat: 14 Tore in fünf Spielen – das ergibt einen Schnitt von 2,8 Toren pro Partie. Besonders das 7:0 gegen Bosnien und Herzegowina unterstrich das Potenzial in der Offensive.

Defensiv hingegen gibt es noch klare Baustellen. In vier der letzten fünf Spiele kassierte Deutschland mindestens ein Gegentor. Diese Instabilität macht selbst ein Heimspiel gegen Frankreich zu einer Herausforderung – auch wenn die letzten beiden direkten Duelle gegen die „Équipe Tricolore“ gewonnen wurden.

Frankreich mit Inkonstanz – aber stets gefährlich

Die französische Mannschaft bringt eine ähnliche Bilanz mit. Zwei Siege, ein Remis, zwei Niederlagen – dabei besonders auffällig: die 4:5-Niederlage gegen Spanien, die trotz Niederlage die offensive Qualität des Teams unterstrich. Insgesamt neun erzielte Treffer bei acht Gegentoren in fünf Spielen zeigen: Frankreich ist offensiv stets gefährlich, aber nicht unverwundbar.

In der Nations League war die Mannschaft von Didier Deschamps nicht konstant, konnte jedoch unter anderem Italien schlagen. Auffällig: In drei der letzten fünf Partien kassierte Frankreich kein oder nur ein Gegentor – ein Indiz für defensive Stabilität, wenn das System funktioniert.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Direktvergleich: Deutschland mit psychologischer Oberhand

Der Blick auf die letzten vier direkten Duelle zeigt: Beide Teams gewannen je zweimal, doch Deutschland konnte die jüngsten beiden Spiele für sich entscheiden – 2:0 auswärts und 2:1 daheim. Das gibt Hansi Flicks Team einen psychologischen Vorteil. Vor allem in Stuttgart, wo die Fans hinter dem Team stehen werden, dürfte dieser Faktor eine Rolle spielen.

Auffällig ist allerdings: Nur eines dieser vier Spiele endete mit mehr als zwei Treffern. Dennoch sprechen die aktuellen Formkurven und Torstatistiken für ein torreiches Duell.

Länderspiele Frankreich 0 2 Deutschland Länderspiele Deutschland 2 1 Frankreich Europameisterschaften Frankreich 1 0 Deutschland UEFA Nations League Frankreich 2 1 Deutschland

Prognose: Mehr als 2,5 Tore wahrscheinlich – Deutschland leicht vorn

Aufgrund der Offensivform beider Teams und der zuletzt torreichen Spiele erscheint ein Tipp auf mehr als 2,5 Tore (Quote: 1,52) naheliegend. Deutschland wirkt aktuell strukturierter und motivierter, zumal es um einen versöhnlichen Abschluss vor heimischem Publikum geht. Die letzten beiden Siege gegen Frankreich und der Heimvorteil sprechen für die DFB-Elf – unser Ergebnistipp: 2:1.

TV-Übertragung: Live bei RTL und DAZN

Für alle Fans, die das Spiel live verfolgen wollen: Deutschland – Frankreich wird am Sonntag um 15:00 Uhr live bei RTL im Free-TV sowie im Livestream bei DAZN übertragen. Spielort ist die MHP-Arena in Stuttgart.