Fußball heute – Welche Länderspiele gibt es heute?

Das Match zwischen Spanien und der Niederlande ist einer der großen Fußballklassiker. In Amsterdam versucht Spanien seine Bilanz gegen Holland zu verbessern, denn da stehen bisher drei Niederlagen in den Büchern, zumindest bei den Freundschaftsspielen. Das letzte Mal setzte es bei der WM 2014 in Brasilien eine 1:5 Schlappe der Spanier im Auftaktmatch.

Bevor es ab 14.November in der UEFA Nations League mit den nächsten Pflichtspielen weiter geht, testen heute die diversen Nationalmannschaften. Aufgrund von Corona gibt es eigentlich nur Geisterspiele, die Ränge in den Fussballstadien bleiben leer. RTL zeigt ab 20:45 Uhr das deutsche Länderspiel und im Anschluß Zusammenfassungen der wichtigsten Länderspiele, auch die der nächsten Gegner Ukraine und Spanien.

swiss fake rolex focus on finest watch-making.most popular richard mille replica for cheap sale.swiss luxury fake richard mille for men and women sale.