Fußball heute: Was sagen Bundestrainer & Spieler zum Länderspiel gegen Ghana?

Das DFB-Team zeigte im Länderspiel gegen Ghana Licht und Schatten: Bundestrainer Julian Nagelsmann bemängelte vor allem die Besetzung der Positionen nach 25 Minuten und die Anfälligkeit bei Kontern. Dennoch sieht Nagelsmann eine Verbesserung gegenüber dem Test gegen die Schweiz, obwohl weniger Tore fielen. Deniz Undav feierte den Abend als „perfekten Abend“, genoss die Unterstützung der Fans und betonte seine Rolle nach dem entscheidenden Tor. Auch Youngster Nick Woltemade zog ein gemischtes Fazit: starke Anfangsphase, dann Unruhe und zu viele Kontersituationen.

Länderspiel gegen Ghana: Nagelsmann kritisiert Positionierung nach 25 Minuten

Bundestrainer Julian Nagelsmann analysierte den Spielverlauf direkt nach dem Länderspiel gegen Ghana und machte dabei vor allem die Phase nach der 25. Minute verantwortlich. Er sagte: „Wir haben die Positionen nach 25 Minuten nicht mehr gut besetzt, hatten wieder sehr viel Freestyle, wie in der Schweiz. Dann sind wir sehr konteranfällig.“ Nagelsmann betonte, dass das Team zwar nicht gezittert habe, aber das 1:1 so nicht hinzunehmen sei: „Gezittert haben wir nicht, aber klar, das 1:1 dürfen wir so nicht fressen.“

Länderspiele Schweiz 3 4 Deutschland Länderspiele Deutschland 2 1 Ghana

Länderspiele 2026 | MHPArena | - 20:45 Deutschland S S S S S 2 : 1 Endergebnis Ghana S S S N N Kai Havertz 45'+3' Deniz Undav 88' I. Fatawu 70' 12 Alexander Nübel 18 Nathaniel Brown 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 16 Angelo Stiller 5 Pascal Groß 17 Florian Wirtz 20 Serge Gnabry 7 Kai Havertz 11 Nick Woltemade 16 Benjamin Asare 2 Derrick Köhn 21 K. Peprah Oppong 23 A. Djiku 4 Jonas Adjei Adjetey 3 Caleb Yirenkyi 9 J. Ayew 5 Thomas Partey 8 K. Sibo 11 Antoine Semenyo 19 P. Adu Tore Elfmetertor Kai Havertz 45' +3 70' Tor I. Fatawu Assist: Derrick Köhn) Tor Deniz Undav Assist : Leroy Sané) 88'

Josha Vagnoman, Mannbindung im Strafraum und Vergleich zur Schweiz

Der Bundestrainer nannte auch individuelle Aspekte und defensive Abläufe: „Josha Vagnoman ist voll auf die Balleroberung gegangen, da muss er einfach versuchen, abzulaufen.“ Darüber hinaus kritisierte Nagelsmann das Verhalten im Strafraum: „Im Strafraum haben wir zudem die Mannbindung verloren.“ Abschließend zog er eine Gesamtbilanz im Vergleich zum jüngsten Testspiel: „In meinen Augen haben wir besser gespielt als gegen die Schweiz, auch wenn wir weniger Tore gemacht haben.“

Deniz Undav nach dem Länderspiel gegen Ghana: Fans, Rolle und Effizienz

Stürmer Deniz Undav beschrieb seine Eindrücke vom Abend und die Unterstützung der Zuschauer: „Es war krass zu hören, wie die Fans hinter mir stehen. Ich genieße das. Es war ein perfekter Abend, Sieg geholt, entscheidendes Tor gemacht – top.“ Er analysierte den Spielverlauf und die Chancenverwertung: „Wir haben in der ersten Halbzeit komplett die Kontrolle und müssen mehr Tore machen. So bleibt es gefährlich gegen so eine Mannschaft.“

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Undav sprach auch über die erforderliche Feinabstimmung im Team und seine persönliche Rolle: „Aber wir haben weitergemacht. Wir müssen effizienter werden und an Kleinigkeiten arbeiten. Ich kenne meine Rolle. Aber durch Tore und auch wichtige Tore kann sich die Rolle vielleicht verändern.“ Damit thematisierte er sowohl die offensive Effizienz als auch mögliche Veränderungen seiner Stellung im Team.

Nick Woltemade: Erste 25 Minuten stark, dann Unruhe und Gegenstöße

Nick Woltemade zog ein Fazit, das die im Spielverlauf sichtbaren Schwankungen widerspiegelt: „Die ersten 25 Minuten waren sehr gut von uns, da hat das Tor gefehlt. Dann wurde es ein bisschen wild, weil wir ein bisschen unruhig waren, weil es nicht direkt geklingelt hat.“ Er beschrieb die zweite Halbzeit und die Gefährlichkeit der Kontersituationen: „Die zweite Halbzeit waren wir dann dominant. Es waren nur Kontersituationen gefährlich, davon haben wir ein bisschen zu viele zugelassen und hatten nicht mehr so die Kontrolle.“

Woltemade schloss mit einem klaren Hinweis auf die Stimmung nach dem Spiel: „Mit einem Sieg lässt es sich besser nach Hause fahren.“ Damit unterstrich er den Wert des Erfolgs für Team und Stimmung trotz erkennbarer Schwächen in der Spielkontrolle.

SID mk nt