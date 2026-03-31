Fußball heute: Was sagen Bundestrainer & Spieler zum Länderspiel gegen Ghana?

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Das DFB-Team zeigte im Länderspiel gegen Ghana Licht und Schatten: Bundestrainer Julian Nagelsmann bemängelte vor allem die Besetzung der Positionen nach 25 Minuten und die Anfälligkeit bei Kontern. Dennoch sieht Nagelsmann eine Verbesserung gegenüber dem Test gegen die Schweiz, obwohl weniger Tore fielen. Deniz Undav feierte den Abend als „perfekten Abend“, genoss die Unterstützung der Fans und betonte seine Rolle nach dem entscheidenden Tor. Auch Youngster Nick Woltemade zog ein gemischtes Fazit: starke Anfangsphase, dann Unruhe und zu viele Kontersituationen.
Länderspiel gegen Ghana: Nagelsmann kritisiert Positionierung nach 25 Minuten
Bundestrainer Julian Nagelsmann analysierte den Spielverlauf direkt nach dem Länderspiel gegen Ghana und machte dabei vor allem die Phase nach der 25. Minute verantwortlich. Er sagte: „Wir haben die Positionen nach 25 Minuten nicht mehr gut besetzt, hatten wieder sehr viel Freestyle, wie in der Schweiz. Dann sind wir sehr konteranfällig.“ Nagelsmann betonte, dass das Team zwar nicht gezittert habe, aber das 1:1 so nicht hinzunehmen sei: „Gezittert haben wir nicht, aber klar, das 1:1 dürfen wir so nicht fressen.“
Josha Vagnoman, Mannbindung im Strafraum und Vergleich zur Schweiz
Der Bundestrainer nannte auch individuelle Aspekte und defensive Abläufe: „Josha Vagnoman ist voll auf die Balleroberung gegangen, da muss er einfach versuchen, abzulaufen.“ Darüber hinaus kritisierte Nagelsmann das Verhalten im Strafraum: „Im Strafraum haben wir zudem die Mannbindung verloren.“ Abschließend zog er eine Gesamtbilanz im Vergleich zum jüngsten Testspiel: „In meinen Augen haben wir besser gespielt als gegen die Schweiz, auch wenn wir weniger Tore gemacht haben.“
Deniz Undav nach dem Länderspiel gegen Ghana: Fans, Rolle und Effizienz
Stürmer Deniz Undav beschrieb seine Eindrücke vom Abend und die Unterstützung der Zuschauer: „Es war krass zu hören, wie die Fans hinter mir stehen. Ich genieße das. Es war ein perfekter Abend, Sieg geholt, entscheidendes Tor gemacht – top.“ Er analysierte den Spielverlauf und die Chancenverwertung: „Wir haben in der ersten Halbzeit komplett die Kontrolle und müssen mehr Tore machen. So bleibt es gefährlich gegen so eine Mannschaft.“
Undav sprach auch über die erforderliche Feinabstimmung im Team und seine persönliche Rolle: „Aber wir haben weitergemacht. Wir müssen effizienter werden und an Kleinigkeiten arbeiten. Ich kenne meine Rolle. Aber durch Tore und auch wichtige Tore kann sich die Rolle vielleicht verändern.“ Damit thematisierte er sowohl die offensive Effizienz als auch mögliche Veränderungen seiner Stellung im Team.
Nick Woltemade: Erste 25 Minuten stark, dann Unruhe und Gegenstöße
Nick Woltemade zog ein Fazit, das die im Spielverlauf sichtbaren Schwankungen widerspiegelt: „Die ersten 25 Minuten waren sehr gut von uns, da hat das Tor gefehlt. Dann wurde es ein bisschen wild, weil wir ein bisschen unruhig waren, weil es nicht direkt geklingelt hat.“ Er beschrieb die zweite Halbzeit und die Gefährlichkeit der Kontersituationen: „Die zweite Halbzeit waren wir dann dominant. Es waren nur Kontersituationen gefährlich, davon haben wir ein bisschen zu viele zugelassen und hatten nicht mehr so die Kontrolle.“
Woltemade schloss mit einem klaren Hinweis auf die Stimmung nach dem Spiel: „Mit einem Sieg lässt es sich besser nach Hause fahren.“ Damit unterstrich er den Wert des Erfolgs für Team und Stimmung trotz erkennbarer Schwächen in der Spielkontrolle.
SID mk nt