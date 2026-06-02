Fußball heute: Wann startet die Bundesliga 2026/27? Der Spielplan

Die DFL hat den Termin für die Spielplan-Veröffentlichung der Bundesliga und 2. Bundesliga in der Saison 2026/27 festgelegt. Am 2. Juli erfahren die Klubs und Fans, wann die Partien angesetzt sind. Durch die WM in den USA, Mexiko und Kanada verschiebt sich der Start der Ligen im Vergleich zum Vorjahr um eine Woche nach hinten. Gespielt wird im neuen Spielball von Adidas Torfabrik.

Termin für Bundesliga und 2. Bundesliga steht

Wie die Deutsche Fußball Liga am Dienstag mitteilte, werden die Spielpläne am 2. Juli veröffentlicht. Der Rahmenterminkalender für die Spielzeit 2026/27 war bereits länger bekannt, nun steht auch der konkrete Tag für die Bekanntgabe fest. Die Vorfreude auf die neue Saison nimmt damit frühzeitig Fahrt auf.

Saisonauftakt mit neuen Daten

Wegen der Weltmeisterschaft vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada rückt der Saisonbeginn in Deutschland nach hinten. Das Eröffnungsspiel der Bundesliga ist für den 28. August angesetzt. Die 2. Bundesliga startet bereits drei Wochen früher am 7. August.

Vor dem Ligastart steht zudem der Supercup auf dem Programm. Double-Gewinner und Titelverteidiger Bayern München trifft am 22. August im nach Franz Beckenbauer benannten Wettbewerb auf Vizemeister Borussia Dortmund. Das Finale im DFB-Pokal ist für den 29. Mai 2027 terminiert.