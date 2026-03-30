Fußball heute: Wann spielt die U21 Nationalmannschaft gegen Griechenland?

Die deutsche U21 Nationalmannschaft bestreitet am Dienstag in Athen den entscheidenden EM-Showdown gegen Griechenland und steht im Hexenkessel des Apostolos Nikolaidis Stadions unter Zugzwang. Die Partie beginnt um 18.00 Uhr und wird bei ProSieben MAXX übertragen, die Hoffnung ruht dabei auf Toptorjäger Nicoló Tresoldi. DFB-Trainer Antonio Di Salvo warnt vor der Stimmung: „Da wird eine Wand stehen, die Fans werden ihre Mannschaft nach vorne peitschen“. Ein Sieg ist Pflicht, denn nach der 2:3-Niederlage im Hinspiel liegt das DFB-Team drei Punkte zurück.

Spielort, Anstoßzeit und Übertragung

Das Duell um das EM-Ticket steigt am Dienstag im kleinen Apostolos Nikolaidis Stadion in Athen, das 16.000 Fans fasst und die Heimat des Traditionsklubs Panathinaikos ist. Anstoß ist um 18.00 Uhr, die Begegnung wird live bei ProSieben MAXX gezeigt. Griechenlands Verband hat die Partie als „Top-Derby“ angekündigt, die Tickets für die Begegnung sind kostenlos. Am Montag waren allerdings noch reichlich Karten zu haben.

U21 EM 2027 Qualifikation | Spieltag 18 | - 16:00 Griechenland U21 S S S S S - : - Deutschland U21 N S S S S Tage Stunden Minuten Sekunden

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Griechenland U21 S S S S S > 6 6 0 0 21 2 19 18 2 Deutschland U21 N S S S S > 6 5 0 1 20 4 16 15 3 Nordirland U21 S N S N N > 6 2 1 3 5 10 -5 7 4 Georgien U21 U S N N U > 6 1 3 2 8 8 0 6 5 Lettland U21 U N N S U > 6 1 2 3 3 9 -6 5 6 Malta U21 N N N N N > 6 0 0 6 0 24 -24 0

Di Salvo über Stimmung, Mentalität und Ansprüche

DFB-Trainer Antonio Di Salvo betont vor dem Spiel die schwierigen Rahmenbedingungen: „Da wird eine Wand stehen, die Fans werden ihre Mannschaft nach vorne peitschen“, sagt Di Salvo. Er erwartet einen lauten, hitzigen Abend und fordert von seinem Team einen kühlen Kopf: „Said El Mala und Co. werden einen kühlen Kopf benötigen.“ Gleichzeitig gibt der Übungsleiter die Marschrichtung vor: „Wir sind in der Pflicht, dieses Spiel zu gewinnen. Wir wollen Tabellenführer werden“.

Di Salvo schränkt taktische Offenheit zugunsten Kontrolle ein: „Erstmal wollen wir gewinnen“, sagt Di Salvo. „Ein offenes Visier werde es daher nicht geben: ‚Trotzdem wollen wir mutig und dominant sein, offensiver als im Hinspiel. Wir müssen einfach besser sein als im Oktober.'“

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Tabellensituation und sportliche Bedeutung

Die Ausgangslage ist eindeutig: Die deutsche U21 muss gewinnen, um Griechenland im Kampf um das direkte EM-Ticket noch einzuholen. Aufgrund der 2:3-Niederlage im Hinspiel in Jena liegt das DFB-Team aktuell drei Punkte zurück. „Ein Sieg muss her, um Griechenland im Kampf um das direkte EM-Ticket noch einzuholen“, heißt es aus dem Teamumfeld.

Im Idealfall würde ein Sieg mit zwei Toren Vorsprung genügen: „Im Idealfall gelingt sogar ein Sieg mit zwei Toren Vorsprung, dann hätte Deutschland auch den direkten Vergleich mit Griechenland gewonnen.“ So weit wollte der DFB-Trainer aber noch nicht denken: „Erstmal wollen wir gewinnen“, sagte Di Salvo. Sollte kein Sieg gelingen, wäre Platz eins wohl weg. In dem Fall müsste das DFB-Team hoffen, am Ende der Qualifikation der punktbeste der neun Gruppenzweiten zu werden, in dem Fall wäre das EM-Ticket ebenfalls sicher. Die übrigen Gruppenzweiten müssen dagegen in die Playoffs, um die Endrunde 2027 in Serbien und Albanien zu erreichen, bei der auch die Olympiatickets für 2028 vergeben werden.

Nicoló Tresoldi in Form und als Hoffnungsträger

Die Hoffnungen ruhen auf Toptorjäger Nicoló Tresoldi. Der Stürmer des FC Brügge traf zuletzt gegen Nordirland (3:0) doppelt und steht bei zwölf Treffern in 23 U21-Einsätzen. Tresoldi ordnet seine Lage realistisch ein: „Ich habe einen Lauf, hoffentlich kann ich den fortsetzen. Es wird wie ein K.o.-Spiel“, sagt der Angreifer.

Seine Torjäger-Statistik macht ihn zum zentralen Faktor im deutschen Offensivspiel und zur logischen Anspielstation in einem Spiel, das an Intensität und Druck kaum zu überbieten sein dürfte.

Said El Mala und die Suche nach dem ersten U21-Tor

Für Kölns Jungstar Said El Mala wäre die Partie in Athen der perfekte Zeitpunkt für sein erstes Tor im U21-Trikot, heißt es aus dem DFB-Lager. „Da sind wir uns einig“, sagte Di Salvo und lachte, als es um die Möglichkeit ging, dass El Mala erstmals für die U21 trifft. Said El Mala und Co. werden einen kühlen Kopf benötigen, um der hitzigen Atmosphäre standzuhalten.

Rahmen, Stimmung und mögliche Folgen

Das Spiel wird in einem als traditionell beschriebenen Stadion vor großer Kulisse ausgetragen: „Griechenland wird viele Zuschauer ins Stadion locken, das ist uns bewusst. Das ist ein traditionelles Stadion“, sagt Di Salvo. Der Chefcoach mahnt zur Konzentration: „Wir müssen einfach besser sein als im Oktober.“

Für Di Salvo und die Mannschaft wäre der Umweg über die Playoffs vermeidbar, wenn sie in Athen überzeugen: „Diesen Umweg würde Di Salvo sich und der Mannschaft gerne ersparen, der Nervenkitzel in Athen ist schließlich genug.“ Abschließend bleibt die Erwartung klar formuliert: „Der Bessere wird sich am Ende durchsetzen.“

Köln/Athen (SID)

SID er ak