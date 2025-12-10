Fußball heute Ergebnisse – Wer spielt heute in der Champions League am 6.Spieltag? TV-Übertragung

Letzte Chance für viele Teams: Wer zieht ins Achtelfinale ein?

Am 9. und 10. Dezember geht die Gruppenphase der Champions League in den 6. Spieltag. Für einige Teams geht es dabei um alles – andere haben das Ticket für das Achtelfinale schon fast sicher. Besonders spannend: Die deutschen Vertreter kämpfen teils noch um wichtige Punkte, es stehen nur noch 3 Spieltage aus. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Spiele und die Lage in der Tabelle. Heute am Dienstag empfängt der FC Bayern Sporting Lissabon, während Frankfurt zum Spiel des Jahres nach Barcelona reisen darf. Dortmund spielt am Mittwoch gegen Bodo Glimt und Leverkusen empfängt Newcastle. Das Frankfurt Spiel wird bei Amazon video übertragen, alle anderen Matches sind nur bei DAZN zu sehen. Warum diese frühe Anstoßzeit heute?

➡️ Zum Liveticker ⚽ FC Bayern gegen Lissabon

Champions League: Der 6. Spieltag im Überblick

Champions League Kairat Almaty 0.16 xG 2.32 0 1 Olympiakos Piraeus Champions League FC Bayern München 2.08 xG 0.28 3 1 Sporting CP Lissabon Champions League Tottenham Hotspurs 2.55 xG 0.96 3 0 Slavia Praha Champions League Monaco 3.32 xG 1.34 1 0 Galatasaray Istanbul Champions League PSV Eindhoven 2.64 xG 2.29 2 3 Atlético Madrid Champions League Atalanta 1.74 xG 1.08 2 1 Chelsea FC Champions League Inter Mailand 0.43 xG 1.47 0 1 FC Liverpool Champions League FC Barcelona 1.33 xG 0.77 2 1 Eintracht Frankfurt Champions League Union St. Gilloise 0.27 xG 1.48 2 3 Marseille Champions League Villarreal - - FC Kopenhagen Champions League Qarabag - - Ajax Champions League Borussia Dortmund - - Bodo/Glimt Champions League Bayer 04 Leverkusen - - Newcastle Champions League Benfica Lissabon - - SSC Neapel Champions League Juventus - - Pafos Champions League Athletic Club - - Paris Saint Germain (PSG) Champions League Real Madrid - - Manchester City Champions League Club Brugge KV - - FC Arsenal

Bayern gegen Sporting – Pflichtsieg für den Gruppensieg?

Der FC Bayern empfängt Sporting Lissabon in der Allianz Arena und steht bereits mit einem Bein im Achtelfinale. Beide Teams haben bislang 12 Punkte, sodass der direkte Vergleich über den Gruppensieg entscheiden könnte. Mit ihrer starken Offensive ist München favorisiert – aber Sporting hat mit bisher nur fünf Gegentoren auch defensiv überzeugt.

Bayern geht mit starker Bilanz ins Duell gegen Sporting CP: In vier Europapokal-Duellen blieben die Münchner ungeschlagen (3 Siege, 1 Remis) – zuletzt gab es 2009 ein 12:1 in zwei Spielen. Auch gegen portugiesische Klubs insgesamt läuft es: Nur zwei Niederlagen in 31 Partien, zu Hause ist Bayern sogar ungeschlagen (13 Siege, 2 Remis).

Sporting dagegen hat aus 17 Auswärtsspielen in Deutschland nur einmal gewonnen – 2022 gegen Frankfurt. Immerhin trafen die Portugiesen in den letzten 21 UEFA-Gruppenspielen stets. Topform bei Bayern: Harry Kane mit 16 Toren in 15 Heimspielen in der Champions League.

Dortmund und Leverkusen: Alles offen vor dem Showdown, Frankfurt abgeschlagen

Borussia Dortmund trifft zu Hause auf FK Bodö/Glimt – alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung, zumal Bodö bislang noch kein Spiel gewinnen konnte. Der BVB kann mit einem Dreier das Weiterkommen sichern. Auch Leverkusen steht unter Druck: Gegen Newcastle muss ein Punkt her, um die K.o.-Phase nicht zu gefährden. Beide deutschen Teams haben alles selbst in der Hand. Für Frankfurt sind kaum Punkte eingerechnet, mit bisher nur einem Sieg und einem Unentschieden kann man sich knapp in die Playoffs retten – dazu müssen aber an Spieltag 7 und 8 zwei Siege her.

Barcelona ist zu Hause gegen deutsche Teams traditionell stark (16 Siege aus 20 Spielen), steckt aber in einer Champions-League-Krise: nur zwei Siege aus den letzten acht Partien. Frankfurt hat zuletzt vier von sechs Europapokal-Auswärtsspielen in Spanien gewonnen, darunter das 3:2 bei Barça 2022 im Europa-League-Viertelfinale. Doch aktuell fehlt die Form – nur ein Sieg aus den letzten sieben Spielen. Lewandowski kennt Frankfurt bestens: 16 Tore in 24 Spielen mit Bayern und Dortmund.

2002/03 gewann Newcastle zweimal klar gegen Leverkusen – doch die Ausgangslage hat sich gedreht. Leverkusen ist seit sechs Europapokalspielen gegen englische Teams fast ungeschlagen (3 Siege, 2 Remis, 1 Niederlage) und besiegte zuletzt Man City auswärts mit 2:0. Patrik Schick traf in den letzten zwei Spielen. Newcastle ist auswärts schwach (nur 2 Siege aus 13 Spielen) und verlor zuletzt zweimal gegen Dortmund. Einziger Lichtblick: Harvey Barnes mit 4 Toren in 4 CL-Partien.

Gigantenduelle in Madrid und Mailand

Eines der Highlights des Spieltags: Real Madrid empfängt Manchester City – beide Teams haben bislang je vier Siege und eine Niederlage auf dem Konto. Auch Inter Mailand und der FC Liverpool stehen bei 12 bzw. 9 Punkten, das Duell könnte über Platz eins entscheiden. Spannung ist garantiert, beide Begegnungen haben Potenzial für Klassikerstatus.

Die Tabelle Platz 1-8: Arsenal souverän, Ajax schon raus

Arsenal führt das Gesamtklassement nach fünf Spieltagen mit der makellosen Bilanz von 15 Punkten an. PSG, Bayern, Inter und Real folgen punktgleich mit 12 Zählern. Am Tabellenende herrscht Ernüchterung: Ajax Amsterdam ist mit null Punkten bereits ausgeschieden – ebenso wie Qairat Almaty und Villarreal, die ebenfalls nur einen Zähler gesammelt haben.