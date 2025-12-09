+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Fußball heute Vorschau: Wer spielt in der Champions League am 6.Spieltag? TV-Übertragung

von

Letzte Chance für viele Teams: Wer zieht ins Achtelfinale ein?

Am 9. und 10. Dezember geht die Gruppenphase der Champions League in den 6. Spieltag. Für einige Teams geht es dabei um alles – andere haben das Ticket für das Achtelfinale schon fast sicher. Besonders spannend: Die deutschen Vertreter kämpfen teils noch um wichtige Punkte, es stehen nur noch 3 Spieltage aus. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Spiele und die Lage in der Tabelle. Heute am Dienstag empfängt der FC Bayern Sporting Lissabon, während Frankfurt zum Spiel des Jahres nach Barcelona reisen darf. Dortmund spielt am Mittwoch gegen Bodo Glimt und Leverkusen empfängt Newcastle. Das Frankfurt Spiel wird bei Amazon video übertragen, alle anderen Matches sind nur bei DAZN zu sehen.

Fußball heute Spielplan: Champions League 2025/26 am 1.Spieltag - der neue ADIDAS Spielball (Foto Copyright Adidas Presse)
Fußball heute Spielplan: Champions League 2025/26 am 1.Spieltag – der neue ADIDAS Spielball (Foto Copyright Adidas Presse)

Champions League: Der 6. Spieltag im Überblick

Champions League
9.12.2025
- 16:30
Kairat Almaty
- -
Olympiakos Piraeus
Vorschau: Doppelchance : Kairat Almaty oder Unentschieden
Champions League
9.12.2025
- 18:45
FC Bayern München
- -
Sporting CP Lissabon
Allianz Arena
Vorschau: Doppelchance : FC Bayern München oder Unentschieden
Champions League
9.12.2025
- 21:00
Tottenham Hotspurs
- -
Slavia Praha
Tottenham Hotspur Stadium
Vorschau: Gewinner : Tottenham Hotspurs
Champions League
9.12.2025
- 21:00
Monaco
- -
Galatasaray Istanbul
Stade Louis-II
Vorschau: Doppelchance : Unentschieden oder Galatasaray Istanbul
Champions League
9.12.2025
- 21:00
PSV Eindhoven
- -
Atlético Madrid
Philips Stadion
Vorschau: Combo Doppelchance : Unentschieden oder Atlético Madrid und +2.5 Tore
Champions League
9.12.2025
- 21:00
Atalanta
- -
Chelsea FC
Gewiss Stadium
Vorschau: Doppelchance : Atalanta oder Unentschieden
Champions League
9.12.2025
- 21:00
Inter Mailand
- -
FC Liverpool
Stadio Giuseppe Meazza
Vorschau: Doppelchance : Inter Mailand oder Unentschieden
Champions League
9.12.2025
- 21:00
FC Barcelona
- -
Eintracht Frankfurt
Vorschau: Combo Gewinner : FC Barcelona und +1.5 Tore
Champions League
9.12.2025
- 21:00
Union St. Gilloise
- -
Marseille
Vorschau: Gewinner : Marseille
Champions League
10.12.2025
- 18:45
Villarreal
- -
FC Kopenhagen
Estadio de la Cerámica
Vorschau: Doppelchance : Unentschieden oder FC Kopenhagen
Champions League
10.12.2025
- 18:45
Qarabag
- -
Ajax
Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu
Vorschau: Combo Gewinner : Qarabag und +1.5 Tore
Champions League
10.12.2025
- 21:00
Borussia Dortmund
- -
Bodo/Glimt
SIGNAL IDUNA PARK
Vorschau: Combo Gewinner : Borussia Dortmund und +1.5 Tore
Champions League
10.12.2025
- 21:00
Bayer 04 Leverkusen
- -
Newcastle
BayArena
Vorschau: Combo Gewinner : Newcastle und +2.5 Tore
Champions League
10.12.2025
- 21:00
Benfica Lissabon
- -
SSC Neapel
Vorschau: Doppelchance : Unentschieden oder SSC Neapel
Champions League
10.12.2025
- 21:00
Juventus
- -
Pafos
Allianz Stadium
Vorschau: Doppelchance : Unentschieden oder Pafos
Champions League
10.12.2025
- 21:00
Athletic Club
- -
Paris Saint Germain (PSG)
Vorschau: Combo Gewinner : Paris Saint Germain (PSG) und +1.5 Tore
Champions League
10.12.2025
- 21:00
Real Madrid
- -
Manchester City
Estadio Santiago Bernabéu
Vorschau: Doppelchance : Real Madrid oder Unentschieden
Champions League
10.12.2025
- 21:00
Club Brugge KV
- -
FC Arsenal
Jan Breydelstadion
Vorschau: Doppelchance : Unentschieden oder FC Arsenal

Bayern gegen Sporting – Pflichtsieg für den Gruppensieg?

Der FC Bayern empfängt Sporting Lissabon in der Allianz Arena und steht bereits mit einem Bein im Achtelfinale. Beide Teams haben bislang 12 Punkte, sodass der direkte Vergleich über den Gruppensieg entscheiden könnte. Mit ihrer starken Offensive ist München favorisiert – aber Sporting hat mit bisher nur fünf Gegentoren auch defensiv überzeugt.

Bayern geht mit starker Bilanz ins Duell gegen Sporting CP: In vier Europapokal-Duellen blieben die Münchner ungeschlagen (3 Siege, 1 Remis) – zuletzt gab es 2009 ein 12:1 in zwei Spielen. Auch gegen portugiesische Klubs insgesamt läuft es: Nur zwei Niederlagen in 31 Partien, zu Hause ist Bayern sogar ungeschlagen (13 Siege, 2 Remis).

Sporting dagegen hat aus 17 Auswärtsspielen in Deutschland nur einmal gewonnen – 2022 gegen Frankfurt. Immerhin trafen die Portugiesen in den letzten 21 UEFA-Gruppenspielen stets. Topform bei Bayern: Harry Kane mit 16 Toren in 15 Heimspielen in der Champions League.

Dortmund und Leverkusen: Alles offen vor dem Showdown, Frankfurt abgeschlagen

Borussia Dortmund trifft zu Hause auf FK Bodö/Glimt – alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung, zumal Bodö bislang noch kein Spiel gewinnen konnte. Der BVB kann mit einem Dreier das Weiterkommen sichern. Auch Leverkusen steht unter Druck: Gegen Newcastle muss ein Punkt her, um die K.o.-Phase nicht zu gefährden. Beide deutschen Teams haben alles selbst in der Hand. Für Frankfurt sind kaum Punkte eingerechnet, mit bisher nur einem Sieg und einem Unentschieden kann man sich knapp in die Playoffs retten – dazu müssen aber an Spieltag 7 und 8 zwei Siege her.

Barcelona ist zu Hause gegen deutsche Teams traditionell stark (16 Siege aus 20 Spielen), steckt aber in einer Champions-League-Krise: nur zwei Siege aus den letzten acht Partien. Frankfurt hat zuletzt vier von sechs Europapokal-Auswärtsspielen in Spanien gewonnen, darunter das 3:2 bei Barça 2022 im Europa-League-Viertelfinale. Doch aktuell fehlt die Form – nur ein Sieg aus den letzten sieben Spielen. Lewandowski kennt Frankfurt bestens: 16 Tore in 24 Spielen mit Bayern und Dortmund.

2002/03 gewann Newcastle zweimal klar gegen Leverkusen – doch die Ausgangslage hat sich gedreht. Leverkusen ist seit sechs Europapokalspielen gegen englische Teams fast ungeschlagen (3 Siege, 2 Remis, 1 Niederlage) und besiegte zuletzt Man City auswärts mit 2:0. Patrik Schick traf in den letzten zwei Spielen. Newcastle ist auswärts schwach (nur 2 Siege aus 13 Spielen) und verlor zuletzt zweimal gegen Dortmund. Einziger Lichtblick: Harvey Barnes mit 4 Toren in 4 CL-Partien.

Gigantenduelle in Madrid und Mailand

Eines der Highlights des Spieltags: Real Madrid empfängt Manchester City – beide Teams haben bislang je vier Siege und eine Niederlage auf dem Konto. Auch Inter Mailand und der FC Liverpool stehen bei 12 bzw. 9 Punkten, das Duell könnte über Platz eins entscheiden. Spannung ist garantiert, beide Begegnungen haben Potenzial für Klassikerstatus.

Die Tabelle Platz 1-8: Arsenal souverän, Ajax schon raus

Arsenal führt das Gesamtklassement nach fünf Spieltagen mit der makellosen Bilanz von 15 Punkten an. PSG, Bayern, Inter und Real folgen punktgleich mit 12 Zählern. Am Tabellenende herrscht Ernüchterung: Ajax Amsterdam ist mit null Punkten bereits ausgeschieden – ebenso wie Qairat Almaty und Villarreal, die ebenfalls nur einen Zähler gesammelt haben.

#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
FC Arsenal
FC Arsenal
S S S S S
>
5
5
0
0
14
1
13
15
2
Paris Saint Germain (PSG)
Paris Saint Germain (PSG)
S S S N S
>
5
4
0
1
19
8
11
12
3
FC Bayern München
FC Bayern München
S S S S N
>
5
4
0
1
15
6
9
12
4
Inter Mailand
Inter Mailand
S S S S N
>
5
4
0
1
12
3
9
12
5
Real Madrid
Real Madrid
S S S N S
>
5
4
0
1
12
5
7
12
6
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
U S S N S
>
5
3
1
1
17
11
6
10
7
Chelsea FC
Chelsea FC
N S S U S
>
5
3
1
1
12
6
6
10
8
Sporting CP Lissabon
Sporting CP Lissabon
S N S U S
>
5
3
1
1
11
5
6
10
- Runde der letzte 16 (Achtelfinale)
- Playoffs zum Achtelfinale

