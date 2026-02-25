Fußball heute Vorschau – Wer spielt heute am Mittwoch in der Champions League? + Turnierbaum

Vier Rückspiele am Mittwoch entscheiden die verbleibenden Achtelfinal‑Plätze: Atalanta trifft auf Borussia Dortmund, Juventus empfängt Galatasaray, Paris Saint‑Germain bekommt AS Monaco und Real Madrid nimmt es mit Benfica auf. Die Hinspiele lieferten große Ergebnisse und klare Ausgangspositionen: Dortmund führt 2:0, Galatasaray hat Juventus 5:2 geschockt, PSG siegte 3:2 gegen Monaco und Real gewann 1:0 in Lissabon. In dieser Vorschau beleuchten wir Zeitplan, Schlüsselspieler wie Serhou Guirassy und Folarin Balogun sowie die relevantesten Statistiken vor den Rückspielen. Am Dienstag gibt es ebenfalls vier CL-Spiele.

Spiele heute in der Champions League (Mittwoch)

Atalanta – Borussia Dortmund: Aufholjagd in Bergamo?

Atalanta empfängt Borussia Dortmund zum Rückspiel – nach dem 0:2 aus dem Hinspiel steht den Gastgebern in der Champions League ein intensives Aufbäumen bevor. Atalanta hat zuletzt drei Champions‑League‑Spiele in Folge verloren und würde damit erstmals in der Klubgeschichte vier Pflichtspiele in Folge verlieren, sollte die Serie weitergehen. Dortmund reist mit einer Zwei‑Tore‑Führung an und kann dabei auf die Erfahrung bauen, in allen zehn bisherigen UEFA‑K.-o.-Begegnungen mit einem 2:0‑Hinspielvorsprung ins Rückspiel gegangen zu sein. In der Vorschau auf das Duell spielen Spielverlauf, Ballbesitz und Umschaltmomente eine zentrale Rolle – Atalanta muss vor allem im Gewiss Stadium früh für Großchancen sorgen, während Dortmund in Kontern für Gefahr sorgt.

Juventus – Galatasaray: Bereits ein fast entscheidendes Ergebnis

Juventus steht nach dem überraschenden 2:5 im Hinspiel gegen Galatasaray vor einer Mammutaufgabe im Allianz Stadium. Die Türken erzielten im Hinspiel fünf Tore – ein Novum gegen einen italienischen Klub in einem UEFA‑Wettbewerb – und haben damit eine komfortable Ausgangslage. Juventus hat ohnehin eine schwierige Bilanz in K.-o.-Runden: Die Alte Dame verlor die letzten fünf Champions‑League‑K.-o.-Duelle und kennt zuletzt kaum Umkehrszenarien nach Rückständen. Für das Rückspiel wird von Juventus ein offensiver Spielverlauf mit hoher Pressingintensität erwartet; entscheidend wird, wie die Bianconeri Chancen kreieren und ob Unparteiischer und Nachspielzeit kritische Szenen zulassen.

Paris Saint‑Germain – AS Monaco: Enges französisches Duell

Paris Saint‑Germain empfängt AS Monaco mit einem knappen 3:2‑Vorsprung aus dem Hinspiel. PSG hat zuletzt acht der zehn Champions‑League‑K.-o.-Duellen gewonnen, wenn das Team das Hinspiel siegreich gestaltete – ein statistischer Vorteil, den die Hauptstädter am Parc des Princes nutzen wollen. Monaco dagegen hat auswärts in der Königsklasse zuletzt nicht überzeugt und verlor mehrere K.-o.-Zweikämpfe; trotzdem bringt Folarin Balogun enorme Torgefahr mit, er erzielte fünf Treffer in seinen letzten sechs Champions‑League‑Einsätzen und wurde im Hinspiel als erster US‑Spieler mit einem Doppelpack in der K.-o.-Phase geführt. Das Duell verspricht schnellen Umschaltfußball, viele Torraumszenen und taktische Feinheiten in Ballbesitzphasen.

Real Madrid – Benfica: Kleiner Vorsprung, große Geschichte

Real Madrid geht mit einem 1:0‑Auswärtssieg in das Rückspiel gegen Benfica und will die knappe Führung im Santiago Bernabéu verteidigen. Real gewann zehn der letzten zwölf Champions‑League‑Zweikämpfe über zwei Begegnungen und ist besonders stark, wenn ein Auswärtssieg im Hinspiel gelang – in solchen Fällen entschieden die Königlichen fast immer die Rückspiele für sich. Benfica hat in K.-o.-Doppeln gegen spanische Teams häufig das Nachsehen, verlor zuletzt fünf solcher Duelle, bringt aber historische Europapokal‑Erfahrung mit. Spannend bleibt, ob Benficas Offensivaktionen in der zweiten Halbzeit den Spielverlauf noch einmal drehen können oder ob Real die Kontrolle über Ballbesitz und Spieltempo behält.

