Fußball heute Vorschau – Wer spielt heute am Dienstag in der Champions League? + Turnierbaum

Die Rückspiele der Champions League Play-off‑Phase entscheiden die letzten Plätze für das CL-Achtelfinale. Am Dienstag stehen vier Partien auf dem Programm: Atlético Madrid gegen Club Brugge, Bayer Leverkusen gegen Olympiakos, Inter gegen Bodø/Glimt und Newcastle gegen Qarabağ. Diese Vorschau liefert die wichtigsten Fakten, Formwerte und statistischen Schlüsselzahlen vor den Rückspielen. Am Mittwoch gibt es ebenfalls vier CL-Spiele.

Spiele heute in der Champions League (Dienstag)

Am Dienstag fallen die Entscheidungen in vier Rückspielen der Champions‑League-Play-offs. Atlético Madrid trifft um 18:45 CET auf Club Brugge — das Hinspiel endete 3:3. Leverkusen reist mit einer 2:0‑Führung aus dem Hinspiel nach Griechenland gegen Olympiakos. Inter muss einen 1:3‑Rückstand gegen Bodø/Glimt aufholen, während Newcastle nach dem 6:1‑Hinspielerfolg gegen Qarabağ klar favorisiert ins Rückspiel geht. Diese Paarungen entscheiden, welche Klubs in die Runde der letzten 16 einziehen.

Champions League Atlético Madrid - - Club Brugge KV Champions League Newcastle - - Qarabag Champions League Bayer 04 Leverkusen - - Olympiakos Piraeus Champions League Inter Mailand - - Bodo/Glimt

Leverkusen – Olympiakos: Fakten zum Rückspiel

Bayer Leverkusen geht mit einer 2:0‑Führung aus dem Hinspiel in die Begegnung gegen Olympiakos. Historisch hat Leverkusen Probleme in Champions‑League‑K.-o.-Duellen: Die Mannschaft verlor die letzten sechs KO‑Ties im Wettbewerb, alle im Achtelfinale. Gleichzeitig spricht die Statistik für Leverkusen nach einem Hinspielerfolg: 24 Siege in 26 UEFA‑Hinrunden, wenn das erste Spiel gewonnen wurde — eine beeindruckende Erfolgsquote, die Vertrauen für das Rückspiel schafft.

Leverkusen verlor nur zwei der letzten 18 UEFA‑Heimspiele (W11 D5), zeigt also stabile Leistungen vor eigenem Publikum. Olympiakos dagegen gewann nur ein von 11 Auswärtsspielen in Deutschland (D1 L9). Die Griechen streben den ersten Sieg in einer Champions‑League‑K.-o.-Begegnung an, haben aber in der Vergangenheit nie ein Duell gedreht, wenn sie das Hinspiel mit zwei Toren Differenz verloren (vier Niederlagen zuvor in KO‑Runden nach Rückstand). Im Rückspiel wird es auf Kompaktheit in der Defensive und Kontergefahr ankommen.

Atlético Madrid – Club Brugge: Schlüsselzahlen und Trends

Das Hinspiel in Belgien endete 3:3, damit stehen beide Teams vor allem für Offensivfußball. Atlético und Club Brugge trafen nun neunmal in UEFA‑Wettbewerben und teilen die Bilanz mit jeweils drei Siegen und drei Unentschieden. Atlético hat in fünf der letzten sechs Champions‑League‑Partien die Partie eröffnet, was auf ein frühes Offensivpressing und häufige Großchancen hindeutet. Dennoch sind Simeones Mannschaft in K.-o.-Duellen inkonstant: Vier Niederlagen in den letzten sechs KO‑Tie‑Matches zeigen Schwächen im Spielverlauf unter Druck.

Club Brugge ist gegen spanische Gegner seit sechs Partien ungeschlagen (W2 D4), konnte auswärts gegen spanische Teams aber nur einen Sieg aus 15 Partien holen. Interessant ist auch die Heimstärke Atléticos in KO‑Rückspielen: 13 Zu‑Null‑Spiele in den letzten 17 Heim‑K.-o.-Partien weisen auf defensive Stabilität im eigenen Stadion hin. Für das Rückspiel kommt es auf Ballbesitz‑Kontrolle und Fehlervermeidung im Aufbau an.

Inter – Bodø/Glimt und Newcastle – Qarabağ: Ausgangslagen vor den Rückspielen

Inter steht nach dem 1:3‑Hinspiel gegen Bodø/Glimt unter Druck. Historisch trafen die Teams zuletzt 1978/79 im UEFA‑Wettbewerb; damals siegte Inter deutlich. Aktuell haben die Nerazzurri sechs ihrer letzten sieben Champions‑League‑Zweitrunden gewonnen und in fünf ihrer letzten sieben KO‑Hinspiele zu Hause mindestens ein Heimergebnis geholt (D2). Dennoch gelang Inter nur viermal in elf Fällen die Wende nach einem Hinspielverlust mit zwei Toren Differenz. Bodø/Glimt zeigte in Norwegen starke Offensivform: Die Mannschaft gewann zuletzt drei Champions‑League‑Partien in Folge und erzielte in sieben der letzten neun Spiele zwei oder mehr Tore — ein Faktor, der Inter vor Probleme stellt.

Newcastle reist mit einem komfortablen 6:1‑Vorsprung ins Rückspiel gegen Qarabağ. Das war das erste Aufeinandertreffen der Klubs. Newcastle hat in den letzten 31 UEFA‑Zweitrunden nur zwei Heimniederlagen (W21 D8) und verlor noch nie ein UEFA‑Spiel mit mehr als drei Toren Differenz. Besonders auffällig: Anthony Gordon erzielte im Hinspiel einen Dreierpack und war damit der erste Engländer mit einem Hattrick in der K.-o.-Phase der Champions League; seine Leistung sorgt für zusätzliche Entlastung im Rückspiel. Qarabağ dagegen blieb in zehn UEFA‑Begegnungen mit englischen Teams sieglos (D1 L9) und erzielte auswärts nur ein Tor bei fünf Duellen gegen englische Klubs.

Termine, Modus und bereits qualifizierte Teams

Die verbleibenden KO‑Runden‑Termine sind bekannt: Achtelfinale 10/11 & 17/18 März 2026, Viertelfinale 7/8 & 14/15 April, Halbfinale 28/29 April & 5/6 Mai; das Finale findet am 30. Mai 2026 in Budapest statt. Acht Teams stehen bereits im Achtelfinale: Arsenal, Barcelona, Bayern München, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Sporting CP und Tottenham. Die Auslosung für Achtel-, Viertel‑ und Halbfinale sowie das Finale erfolgt am Freitag, 27. Februar 2026.