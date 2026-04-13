Fußball heute Vorschau: Wann spielt FC Bayern gegen Real Madrid?

Am Mittwoch, 15. April, steigt um 21 Uhr in der Allianz Arena das Rückspiel zwischen dem FC Bayern und Real Madrid. Nach dem 2:1-Auswärtssieg im Hinspiel stehen die Münchner vor dem Einzug ins Halbfinale – und wollen eine lange Negativserie gegen die Königlichen endgültig abräumen.

Der Erfolg in Madrid war für die Bayern ein wichtiges Signal: Neun Pflichtspiele in Folge hatten sie gegen Real nicht gewonnen, der letzte Sieg im Bernabéu liegt sogar 25 Jahre zurück. Nur einmal, im Halbfinale 2000/01, setzte sich der FCB in einem K.o.-Duell gegen die Spanier in beiden Partien durch – genau dieses Kunststück soll das Team von Vincent Kompany nun im eigenen Stadion wiederholen.

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Champions League 2025-2026 - Viertelfinale | | - 21:00 Real Madrid S S S S N 1 : 2 1.85 xG 3.00 Endergebnis FC Bayern München S U S S S Kylian Mbappé 74' Luis Díaz 41' Harry Kane 46' Tore 41' Tor Luis Díaz Assist: Serge Gnabry) 46' Tor Harry Kane Assist: Michael Olise) Tor Kylian Mbappé Assist : Trent Alexander-Arnold) 74' 13 Andriy Lunin 18 Álvaro Fernández 24 D. Huijsen 22 Antonio Rüdiger 12 Trent Alexander-Arnold 15 Arda Güler 14 Aurélien Tchouaméni 45 Thiago Pitarch 8 Federico Valverde 7 Vinicius Junior 10 Kylian Mbappé 1 Manuel Neuer 27 Konrad Laimer 4 Jonathan Tah 2 Dayot Upamecano 44 J. Stanišić 6 Joshua Kimmich 45 Aleksandar Pavlović 14 Luis Díaz 7 Serge Gnabry 17 Michael Olise 9 Harry Kane

Starke Ausgangslage, starke Statistik

Für die Bayern spricht zunächst die Ausgangsposition: Vor heimischer Kulisse und mit einem Vorsprung aus dem Hinspiel könnte die Lage kaum besser sein. Im Landesmeisterwettbewerb brachten die Münchner einen solchen Vorteil in 21 von 22 Fällen ins Ziel, über alle Europapokalwettbewerbe hinweg sogar in 29 von 30 Fällen. Die einzige Ausnahme in der Champions League gab es 2010/11, als ein 1:0-Erfolg bei Inter Mailand nach der 2:3-Heimpleite in der Allianz Arena wegen der damaligen Auswärtstorregel nicht zum Weiterkommen reichte.

Hinzu kommt die Heimstärke: Alle fünf Champions-League-Heimspiele dieser Saison hat der FC Bayern gewonnen, bei einem Torverhältnis von 16:3. Das 1:2 gegen Inter im Viertelfinale der Vorsaison war sogar die einzige Niederlage in den jüngsten 28 Königsklassen-Partien in München – bei 22 Siegen und fünf Unentschieden. Dennoch ist Vorsicht geboten, denn Real Madrid hat in der bayerischen Landeshauptstadt seit Beginn der Saison 2013/14 dreimal in vier Spielen gewonnen. In diesem Zeitraum waren nur Borussia Dortmund mit drei Siegen in 17 Partien und Borussia Mönchengladbach mit drei Erfolgen in 13 Begegnungen in München ähnlich häufig erfolgreich.

Musiala vor Jubiläum, Kane in Topform

Auch individuell gibt es einige spannende Marken: Sollte Jamal Musiala im Rückspiel auflaufen, würde er zum 50. Mal in der Champions League spielen – und das im Alter von nur 23 Jahren und 48 Tagen. Damit wäre er der jüngste Deutsche, der diese Marke erreicht. Der bisherige Rekord gehörte seinem ehemaligen Teamkollegen Thomas Müller, der bei seinem 50. Einsatz in der Königsklasse 24 Jahre und 53 Tage alt war.

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Besonders im Fokus steht erneut Harry Kane. Der Engländer erzielte im Hinspiel das zwischenzeitliche 2:0 und kommt nun auf 15 Treffer in seinen letzten 14 Einsätzen in der Champions League. Sollte er auch im Rückspiel treffen, wäre er erst der zweite englische Spieler nach Steven Gerrard, dem in fünf aufeinanderfolgenden Partien in der Königsklasse ein Tor gelingt. Gleichzeitig würde Kane eine persönliche Bestmarke aufstellen: Seine bisherige Saison-Bestmarke von elf Treffern aus der Vorsaison hatte er bereits in der Vorwoche im Bernabéu eingestellt.

Gegen Real fühlt sich der Stürmer ohnehin wohl. In jedem seiner letzten vier Duelle mit den Madrilenen war Kane direkt an einem Treffer beteiligt – also mit Tor oder Vorlage. Eine Serie von fünf aufeinanderfolgenden Spielen mit direkter Torbeteiligung gegen Real Madrid hat in der Champions League bislang noch kein Spieler geschafft.