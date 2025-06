Fußball heute Vorschau: Wann ist das Länderspiel Deutschland gehen Portugal?

Deutschland gegen Portugal: Halbfinal-Kracher in München – das müssen Fans wissen

Am Mittwochabend steht für die deutsche Nationalmannschaft das Halbfinale der UEFA Nations League auf dem Programm. Gegner in der Münchner Allianz Arena ist niemand Geringeres als Portugal. Anpfiff ist um 21 Uhr – übertragen wird die Partie live im ZDF und bei DAZN. Im Finale am Sonntag könnte dann Spanien oder Frankreich warten.

Live dabei: So wird das Spiel übertragen

Fans können das Halbfinale auf mehreren Wegen verfolgen: Das ZDF zeigt die Begegnung live im Free-TV und bietet zusätzlich einen Stream auf zdf.de an. Ab 19:25 Uhr führt Jochen Breyer gemeinsam mit den Experten Friederike Kromp, Per Mertesacker und Christoph Kramer durch die Vorberichterstattung. Kommentator der Partie ist Oliver Schmidt. Wer lieber DAZN nutzt, braucht dort allerdings ein Abonnement.

Wer spielt für Deutschland? Neue Gesichter und vertraute Rückkehrer

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat zwei Debütanten ins Aufgebot berufen: Tom Bischof (TSG Hoffenheim) und Nick Woltemade (VfB Stuttgart) feiern ihre Premiere im DFB-Trikot. Außerdem kehren mehrere Leistungsträger zurück – darunter Florian Wirtz, Niclas Füllkrug, Serge Gnabry, Aleksandar Pavlović, Waldemar Anton, Felix Nmecha und Marc-André ter Stegen. Hier der ganze DFB Kader.

Eine starke Bilanz gegen Portugal

Die DFB-Auswahl hat gegen Portugal historisch gute Karten: In 19 bisherigen Begegnungen gab es elf deutsche Siege, fünf Unentschieden und nur drei Niederlagen. Besonders bemerkenswert: Die letzten fünf Spiele – allesamt bei Welt- oder Europameisterschaften – gingen an Deutschland. Zuletzt gab es 2021 bei der EM in München einen 4:2-Erfolg. Die letzte Niederlage liegt über zwei Jahrzehnte zurück (0:3 im Jahr 2000).

Europameisterschaften Portugal 2 4 Deutschland Weltmeisterschaften Deutschland 4 0 Portugal Europameisterschaften Deutschland 1 0 Portugal Europameisterschaften Portugal 2 3 Deutschland

Tickets und Stadionbesuch: Das müssen Besucher wissen

Gespielt wird in der Allianz Arena in München. Der Vorverkauf läuft – allerdings sind DFB-Kontingente nur für Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft sowie organisierte Fanclubs zugänglich. Für den öffentlichen Verkauf verweist der Verband auf UEFA.com. Vor Ort gibt es zudem am Spieltag ab 16:30 Uhr einen offiziellen Fantreffpunkt im Arena Treff – nur etwa 30 Minuten zu Fuß vom Stadion entfernt. Weitere Infos veröffentlicht der DFB rechtzeitig vor dem Spiel.

Was passiert nach dem Halbfinale?

Gewinnt Deutschland gegen Portugal, steht am Sonntag um 21 Uhr das Finale – ebenfalls in München – gegen den Sieger aus Spanien gegen Frankreich an. Im Falle einer Niederlage spielt das Team um 15 Uhr in Stuttgart um Platz drei gegen den anderen Halbfinalverlierer. Für Nagelsmanns Elf geht es also nicht nur um ein Spiel, sondern um die Chance auf den ersten Titel unter dem neuen Bundestrainer.