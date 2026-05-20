Fußball heute Vorschau live im TV: SC Freiburg hat Europa League Titel im Visier

Der SC Freiburg steht vor dem größten Spiel seiner Vereinsgeschichte und fiebert dem Anpfiff in Istanbul entgegen. Im Finale der Europa League gegen Aston Villa am Mittwoch um 21.00 Uhr bei RTL will der Bundesligist nicht nur Geschichte schreiben, sondern auch zum ersten Mal einen Titel holen. Kapitän Christian Günter sprach vor dem Abschlusstraining im Tüpras Stadyumu von einem „sehr, sehr besonderem Moment“, während Trainer Julian Schuster den Blick schon auf die mögliche Trophäe richtete: „Es sind besondere Dinge. Aber schöner und größer ist es, die Vitrine daheim zu füllen.“ Die Aufstellungen gibt es hier.

Große Vorfreude vor dem Finale in Istanbul

Die Stimmung im Freiburger Lager ist von Vorfreude und Zuversicht geprägt. Günter betonte: „Die Vorfreude ist riesengroß“, und fügte mit Blick auf das Stadion hinzu: „Hier im Stadion kribbelt es schon und man würde am liebsten schon spielen. Es wird ein besonderer Tag für uns und den Verein. Wir freuen uns einfach und wollen am Schluss das Ding in die Höhe halten.“ Auch Schuster erklärte, dass für alle Beteiligten und die Familien dieses Endspiel ein einzigartiges Erlebnis sei.

Im Team herrsche für Mittwoch „diesen Riesenglauben und Wunsch, dass wir den letzten Schritt gehen“, sagte der Coach. Nervosität oder großer Druck seien für ihn nicht zu spüren, vielmehr ein „großes Selbstvertrauen“. Für die Breisgauer wäre es der erste Titel der Vereinsgeschichte, und auch bei den Spielern besitzt kaum einer bereits eine große Trophäe im Lebenslauf.

Europa League SC Freiburg - - Aston Villa

Europa League 2025/2026 - Endspiel | | - 21:00 SC Freiburg N U S N S - : - Aston Villa N N S U S Tage Stunden Minuten Sekunden

Einmalige Chance auf den ersten großen Pokal

Maximilian Eggestein machte auf der Pressekonferenz klar, wie außergewöhnlich die Ausgangslage ist: „Man kriegt in seiner Karriere nicht so häufig die Möglichkeit. Deshalb ist das einmalig und wir wollen die Chance nutzen.“ Für eine Partie dieser Größenordnung brauche niemand eine zusätzliche Motivation, ergänzte er: „Wer für solch eine Partie noch eine Extramotivation braucht, mit dem stimmt etwas nicht.“ Zugleich erwarte er eine „ganz besondere Stimmung“.

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Mehr als 10.000 Anhänger begleiteten den SC Freiburg in die Türkei und sorgten schon vor dem Anpfiff für ein großes Zeichen der Unterstützung. Günter hob hervor, wie viel die Fans über die gesamte Saison geopfert hätten: „Es ist total besonders, dass viele Fans über die ganze Saison hinweg so viel geopfert haben. Für sie ist es ein Hobby oder Leidenschaft, dafür gehen Urlaubstage oder Zeit mit der Familie drauf.“ Genau das sei für die Mannschaft ein zusätzlicher Ansporn, so der Kapitän weiter: „Es ist für uns ein Ansporn, wenn man sieht, was sie geopfert haben. Wir werden auch für sie alles geben.“

Liveticker heute

20:09 Uhr Anpfiff Unai Emery könnte heute den dritten Titel in der EL als Coach holen. Dann hätte er den Titel mit Sevilla, Villareal und Aston Villa!



20:05 Uhr Die Aufstellungen heute Abend... sind da! Freiburg: Atubolu – Kübler, Ginter, Lienhart, Treu – Eggestein, Höfler – Beste, Manzambi, Grifo – Matanovic. – Trainer: Schuster Aston Villa: Martínez – Cash, Konsa, Pau Torres, Digne – Lindelöf, Tielemans – McGinn, Rogers, Buendia – Watkins. – Trainer: Emery Schiedsrichter: Francois Letexier (Frankreich) Zuschauer: 37.500 (ausverkauft)

18:10 Uhr Choreografie Die Fanszene des SC Freiburg kann die Choreografie beim Europa-League-Finale in Istanbul nicht wie gewünscht umsetzen. Offenbar wird ihnen dabei auch die zugeloste Stadionseite zum Verhängnis. Bei einzelnen Elementen legten die Behörden ein Veto ein. „Grund hierfür sind behördliche Entscheidungen im von der UEFA ausgewählten Austragungsland sowie Einschränkungen üblicher fankultureller Stilmittel“, erklärte die SC-Fanszene, ohne weiter ins Detail zu gehen.

